Коли відбудеться зустріч Зеленського і Путіна - Єрмак навав умову

Він зазначив, що поки цей момент не настав.

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Трамп, Єрмак, Зеленський / Колаж: Главред, фото: ОП, facebook.com/DonaldTrump

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Чому ще рано говорити про особисту зустріч Путіна і Зеленського

Що потрібно для початку прямих переговорів

Глава Офісу президента Андрій Єрмак розповів, за яких умов відбудеться зустріч Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

В інтерв'ю ТСН він зазначив, що наразі цей момент не настав.

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"Президент сьогодні чітко сказав, що буде готовий зустрітися з Путіним, коли настане той момент, коли Україна буде готова до таких переговорів. А готовність буде, коли Україна матиме сильну позицію, узгоджену з партнерами, насамперед - зі США, Європою, коли Україна розумітиме, які гарантії безпеки ми матимемо. Такий момент ще не настав", - сказав глава Офісу президента.

Раніше ЗМІ дізналися про деталі переговорів лідерів України та США. Дональд Трамп дав Володимиру Зеленському особистий номер і сказав, що той може зателефонувати йому безпосередньо.

Нагадаємо, раніше в США висунули вимогу про переговори. І Київ, і Москва мають бути готові до певних поступок, заявив Кіт Келлог.

Як повідомляв Главред, помічник президента США Дональда Трампа і спецпредставник з питань України та РФ Кіт Келлог вважає, що Україна не повернеться до кордонів 2014 року за результатами переговорів щодо припинення війни.

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Хто такий Андрій Єрмак Єрмак Андрій - український державний діяч, політик, юрист, кінопродюсер, керівник офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

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