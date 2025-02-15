У Трампа назвали терміни закінчення війни й розкрили деталі гарантій для України

Союзники України працюють над різними варіантами гарантій безпеки, підкреслив Кіт Келлог.

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Кіт Келлог оцінив перспективи припинення розв'язаної РФ війни / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Офіс президента

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Союзники України працюють над різними варіантами гарантій безпеки

Келлог вважає, що війна в Україні має закінчитися менш ніж за рік

Мірою успіху буде реакція союзників на перше порушення припинення вогню

Спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог заявив про те, що результати переговорів із пошуку миру в Україні обговорюватимуть із Трампом.

"Що говорять союзники, як вони собі уявляють стійкий мир, як вони говорять про забезпечення кордонів. І треба це все скласти в рамку, з якою треба працювати, якої раніше не було", - підкреслив він під час Українського ланчу з нагоди Мюнхенської конференції з безпеки.

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Гарантії безпеки для України

За його словами, союзники України працюють над різними варіантами гарантій безпеки. Однак остаточне рішення буде за Трампом.

Він уточнив, що одна з причин його візиту на Мюнхенську конференцію - це обговорення з союзниками гарантій безпеки для України. Після цього Келлог поїде назад до США і представить ці ідеї Трампу.

"І потім я привезу це людині, яка ухвалює рішення - президенту Трампу. Ми йому радимо, він ухвалює рішення. Ми повинні дати йому варіанти. Не можна відкидати нічого. Якщо ви цього тижня помітили, що всі варіанти сьогодні ще розглядають. Важливо, щоб президент сам на основі цього ухвалював рішення", - сказав Келлог.

Терміни завершення війни

Келлог вважає, що війна в Україні має закінчитися менш ніж за рік. За його словами, президент Трамп ставить завдання щодо швидкого завершення війни.

Він зазначив, що публічно бере термін у 180 днів, щоб усі сторони були задіяні для закінчення війни. За його словами, важливо, щоб це забезпечило суверенітет України. "І щоб коли війна закінчилася, вона ніколи більше не почалася", - наголосив він.

/ Главред

Що буде успіхом для України

Келлог упевнений, що проблема "Мінська-2" була в тому, що багато людей, які були за столом переговорів, не мали можливості долучитися до мирного процесу, тому США не підуть цим шляхом.

Також за його словами, визначенням успіху буде тоді, коли перший раз буде порушення припинення вогню і як усі сторони відреагують.

"Нам треба переконатися, що безпека України - це досягнення правильних цілей. Це не буде Мінськ-2. Це буде стабільний довгостроковий мир, середовище, з яким ми можемо працювати. Припинення вогню і довгостроковий мирний договір не буде видатним успіхом. Визначенням успіху буде тоді, коли перший раз буде порушено припинення вогню і як усі сторони відреагують", - сказав спецпредставник Трампа.

Візит Келлога в Україну

Келлог також розповів, що готується здійснити візит до України. Він планує спиратися на вчорашні переговори між президентом Володимиром Зеленським та віцепрезидентом Штатів Джей Ді Венсом.

Спецпредставник Трампа назвав ці переговори між Венсом із Зеленським, що відбулися під час першого дня Мюнхенської безпекової конференції 14 лютого - "конструктивними".

"Я буду спиратися на конструктивні розмови Дж.Д. Венса з президентом України Зеленським під час мого майбутнього візиту в Україну", - йдеться в публікації Келлога в X.

Раніше повідомлялося про те, що Келлог відвідає Україну, Німеччину та Бельгію. Кіт Келлог відвідає штаб-квартири НАТО і Європейського союзу в Брюсселі.

Нагадаємо, спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог відвідає Україну після Мюнхенської конференції з безпеки. Візит заплановано на 20 лютого. Про це повідомило Суспільне з посиланнями на джерела в Офісі президента України.

Як повідомляв Главред, Трамп підтвердив, що Келлог приїде в Україну. Однак не став уточнювати дату. Крім того, Келлог зустрінеться із Зеленським на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

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Хто такий Кіт Келлог? Кіт Келлог - американський державний службовець, генерал-лейтенант у відставці. У період першого президентства Дональда Трампа відповідав за питання оборонної політики, був відповідальним секретарем Ради з національної безпеки США, а в період з 13 по 20 лютого 2017 року виконував обов'язки радника американського президента з національної безпеки (після відставки Майкла Флінна). Ветеран Збройних сил США, колишній десантник. Учасник американських військових операцій у В'єтнамі, Гренаді (1983) та Іраку - Щит пустелі і Буря в пустелі (1990-1991), пише Вікіпедія. 3 лютого 2025 року призначений спеціальним представником Сполучених Штатів щодо України та Росії. У ЗМІ Келлога називають "автором мирного плану Трампа" для завершення війни РФ проти України. Журналісти неодноразово писали, що цей план може передбачати збереження контролю Росії над окупованими українськими територіями і фактичне заморожування війни.

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