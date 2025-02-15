Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

У Трампа назвали терміни закінчення війни й розкрили деталі гарантій для України

Олексій Тесля
15 лютого 2025, 16:29оновлено 15 лютого, 18:22
1676
Союзники України працюють над різними варіантами гарантій безпеки, підкреслив Кіт Келлог.
Кіт Келлог, Україна
Кіт Келлог оцінив перспективи припинення розв'язаної РФ війни / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Офіс президента

Головне:

  • Союзники України працюють над різними варіантами гарантій безпеки
  • Келлог вважає, що війна в Україні має закінчитися менш ніж за рік
  • Мірою успіху буде реакція союзників на перше порушення припинення вогню

Спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог заявив про те, що результати переговорів із пошуку миру в Україні обговорюватимуть із Трампом.

"Що говорять союзники, як вони собі уявляють стійкий мир, як вони говорять про забезпечення кордонів. І треба це все скласти в рамку, з якою треба працювати, якої раніше не було", - підкреслив він під час Українського ланчу з нагоди Мюнхенської конференції з безпеки.

відео дня

Гарантії безпеки для України

За його словами, союзники України працюють над різними варіантами гарантій безпеки. Однак остаточне рішення буде за Трампом.

Він уточнив, що одна з причин його візиту на Мюнхенську конференцію - це обговорення з союзниками гарантій безпеки для України. Після цього Келлог поїде назад до США і представить ці ідеї Трампу.

"І потім я привезу це людині, яка ухвалює рішення - президенту Трампу. Ми йому радимо, він ухвалює рішення. Ми повинні дати йому варіанти. Не можна відкидати нічого. Якщо ви цього тижня помітили, що всі варіанти сьогодні ще розглядають. Важливо, щоб президент сам на основі цього ухвалював рішення", - сказав Келлог.

Терміни завершення війни

Келлог вважає, що війна в Україні має закінчитися менш ніж за рік. За його словами, президент Трамп ставить завдання щодо швидкого завершення війни.

Він зазначив, що публічно бере термін у 180 днів, щоб усі сторони були задіяні для закінчення війни. За його словами, важливо, щоб це забезпечило суверенітет України. "І щоб коли війна закінчилася, вона ніколи більше не почалася", - наголосив він.

У Трампа назвали терміни закінчення війни й розкрили деталі гарантій для України
/ Главред

Що буде успіхом для України

Келлог упевнений, що проблема "Мінська-2" була в тому, що багато людей, які були за столом переговорів, не мали можливості долучитися до мирного процесу, тому США не підуть цим шляхом.

Також за його словами, визначенням успіху буде тоді, коли перший раз буде порушення припинення вогню і як усі сторони відреагують.

"Нам треба переконатися, що безпека України - це досягнення правильних цілей. Це не буде Мінськ-2. Це буде стабільний довгостроковий мир, середовище, з яким ми можемо працювати. Припинення вогню і довгостроковий мирний договір не буде видатним успіхом. Визначенням успіху буде тоді, коли перший раз буде порушено припинення вогню і як усі сторони відреагують", - сказав спецпредставник Трампа.

Візит Келлога в Україну

Келлог також розповів, що готується здійснити візит до України. Він планує спиратися на вчорашні переговори між президентом Володимиром Зеленським та віцепрезидентом Штатів Джей Ді Венсом.

Спецпредставник Трампа назвав ці переговори між Венсом із Зеленським, що відбулися під час першого дня Мюнхенської безпекової конференції 14 лютого - "конструктивними".

"Я буду спиратися на конструктивні розмови Дж.Д. Венса з президентом України Зеленським під час мого майбутнього візиту в Україну", - йдеться в публікації Келлога в X.

Раніше повідомлялося про те, що Келлог відвідає Україну, Німеччину та Бельгію. Кіт Келлог відвідає штаб-квартири НАТО і Європейського союзу в Брюсселі.

Нагадаємо, спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог відвідає Україну після Мюнхенської конференції з безпеки. Візит заплановано на 20 лютого. Про це повідомило Суспільне з посиланнями на джерела в Офісі президента України.

Як повідомляв Главред, Трамп підтвердив, що Келлог приїде в Україну. Однак не став уточнювати дату. Крім того, Келлог зустрінеться із Зеленським на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

Інші новини:

Хто такий Кіт Келлог?

Кіт Келлог - американський державний службовець, генерал-лейтенант у відставці.

У період першого президентства Дональда Трампа відповідав за питання оборонної політики, був відповідальним секретарем Ради з національної безпеки США, а в період з 13 по 20 лютого 2017 року виконував обов'язки радника американського президента з національної безпеки (після відставки Майкла Флінна).

Ветеран Збройних сил США, колишній десантник. Учасник американських військових операцій у В'єтнамі, Гренаді (1983) та Іраку - Щит пустелі і Буря в пустелі (1990-1991), пише Вікіпедія.

3 лютого 2025 року призначений спеціальним представником Сполучених Штатів щодо України та Росії.

У ЗМІ Келлога називають "автором мирного плану Трампа" для завершення війни РФ проти України. Журналісти неодноразово писали, що цей план може передбачати збереження контролю Росії над окупованими українськими територіями і фактичне заморожування війни.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна Росії та України Кіт Келлог Мюнхенська конференція 2025
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Келлог на фронті, миротворці та мінерали: підсумкові заяви Зеленського у Мюнхені

Келлог на фронті, миротворці та мінерали: підсумкові заяви Зеленського у Мюнхені

19:54Політика
Переговори щодо України без Європи: Зеленський жорстко відповів на заяву Келлога

Переговори щодо України без Європи: Зеленський жорстко відповів на заяву Келлога

19:14Україна
Чому Зеленський відмовився підписувати угоду із США - розкрито деталі

Чому Зеленський відмовився підписувати угоду із США - розкрито деталі

18:58Політика
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на завтра 16 лютого: Скорпіонам - чудовий день, Водоліям - несподіванка

Гороскоп на завтра 16 лютого: Скорпіонам - чудовий день, Водоліям - несподіванка

Солодка парочка: Мурат Налчаджиоглу та Ірина Білик разом провели День закоханих

Солодка парочка: Мурат Налчаджиоглу та Ірина Білик разом провели День закоханих

Не до Потапа: струнка Каменських зробила заяву про кохання

Не до Потапа: струнка Каменських зробила заяву про кохання

Залицяльник Лорак показав, що коїться у них у ліжку

Залицяльник Лорак показав, що коїться у них у ліжку

"Це не наша сім'я": дочка Заворотнюк визвірилася на нову жінку Чернишова

"Це не наша сім'я": дочка Заворотнюк визвірилася на нову жінку Чернишова

Останні новини

19:24

Європа, час подорослішати: що хочуть США від союзників

19:16

Помер популярний російський актор

19:14

Переговори щодо України без Європи: Зеленський жорстко відповів на заяву Келлога

18:58

Чому Зеленський відмовився підписувати угоду із США - розкрито деталі

18:31

Наступ росіян різко зупинився на Покровському напрямку: Попович розкрив причини

Очі й вуха Трампа та холодний душ для Європи: Рейтерович – про виступ Венса у МюнхеніОчі й вуха Трампа та холодний душ для Європи: Рейтерович – про виступ Венса у Мюнхені
18:21

Відправлення європейських військ в Україну обговорюють із Зеленським: в AP дізналися деталі

17:47

У сім'ю прийде благополуччя: що потрібно зробити 16 лютого, прикмети

17:18

Мерц назвав головну умову передачі Україні далекобійних ракет Taurus

17:17

РФ почала виводити із Сирії судна, наповнені боєприпасами: що насправді відбувається

Реклама
16:29

У Трампа назвали терміни закінчення війни й розкрили деталі гарантій для України

16:27

ТОП-5 нових автомобілів в Україні дешевше $18 000: рейтинг моделей 2025 року

16:23

Чим відрізняються 2 дівчини з котом: лише геній знайде відмінні деталі за 21 секунду

16:13

На ЧАЕС вже два дні триває пожежа: в Міненерго вказали на загрозу

15:48

88-річного Папу Римського поклали в лікарню: які прогнози дають лікарі

15:45

Розпочнеться агресія в інших країнах: чим загрожує обмін територіями України

15:13

"Ні миру, ні війни": тривожний прогноз щодо переговорів Трампа з ПутінимВідео

14:46

Вкорениться навіть палиця: що додати у воду для утворення коренівВідео

14:45

Полегшує життя та прання: жінка розказала про секретну кнопку пральної машини

14:30

Зеленський заявив про закінчення війни у 2025 році: коли це може статись

14:25

Завершення війни у 2025-му і нові загрози від РФ: основні заяви Зеленського у МюнхеніВідео

Реклама
13:55

Заощадять гроші та прикрасять сад: які багаторічники виростити в березні з насіння

13:51

"50 кг вибухівки" на ЧАЕС: розкрито правду про атаку РФ по станції

13:40

Європа об’єднається і почне тиснути на Трампа: експерт дав прогноз на події в Україні

13:00

Пономарьов показав дорослого сина і привітав його з днем народження

12:45

"У такому разі програють усі": Зеленський сказав, на яку угоду не погодиться Україна

12:15

Ціна зненацька обвалилась на 12%: в Україні масово розпродають популярний фрукт

12:12

"РФ не планує завершувати війну": Зеленський зробив гучну заяву у Мюнхені

12:00

Велика угода Трампа щодо завершення війни в Україні малоймовірна, війна триватиме під час переговорів - Кулик

11:58

Що потрібно робити щодня на Масляну - традиції та заборони

11:50

Розміщення військ США в Україні: у Трампа готові, але висунули важливу умову

11:29

"Це не наша сім'я": дочка Заворотнюк визвірилася на нову жінку Чернишова

11:18

Де 2 відмінності між картинками: лише найуважніший знайде їх за 5 секунд

11:06

День ангела 15 лютого: хто сьогодні іменинник і як привітати

10:51

Китайський гороскоп на завтра 16 лютого: Щурам - проблеми, Бикам - розчарування

10:41

Нокаут у четвертому раунді: український боксер зазнав поразки вперше в кар'єрі

10:10

Окупанти вночі запустили по Україні 70 дронів: скільки вдалося збити

10:00

Неплях показала квартиру за 14 млн і ультра люксовий ремонт: подарунок чоловіка

09:56

Як виростити кавове дерево вдома і де взяти насіння

09:29

Такого в РФ не було давно: дрон влетів в будинок, атаковано підприємство і НПЗ

09:11

У Кремлі серйозно злякалися після розмови Трампа і Путіна: в ISW назвали причину

Реклама
08:10

Українська слабкість ТрампаПогляд

07:58

В України буде мало шансів вижити без військової підтримки США: Зеленський зробив заяву

06:10

Україну ніхто здати не можеПогляд

05:33

Гороскоп на завтра 16 лютого: Скорпіонам - чудовий день, Водоліям - несподіванка

05:00

Яке сьогодні свято 15 лютого 2025 року: чому заборонено брати й давати в борг

04:35

Що означає вислів "козиритися за шинквасом": мало хто знає поясненняВідео

03:30

"Світить" великий штраф: де водіям заборонено гучно закривати двері авто

03:00

Меган Маркл зробила дивне зізнання принцу Гаррі

02:20

Чи вміє кіт сміятися: ТОП-5 ознак, що тварина у гарному настрої

01:31

Можуть перегинати: 5 найжадібніших знаків зодіаку

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти