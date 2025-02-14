Зеленський зробив ряд заяв на Мюнхенській конференції - всі деталі

Президент України відповів на важливі питання щодо війни в Україні.

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Зеленський виступає на Мюнхенській конференції / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Що говорив Зеленський:

У Мюнхені не буде підписано мирну угоду

Україна необхідна НАТО так само як і НАТО необхідна Україні

Зеленський зустрічатиметься з Путіним тільки після того, як буде готовий мирний план

Президент України Володимир Зеленський розпочав свій виступ на Мюнхенській конференції-2025.

Зеленський на початку своєї промови зазначив, що мирна угода не може бути підписана у Мюнхені. Тут може з'явитися лише план щодо припинення війни з гарантіями безпеки для України та всієї Європи.

"Ми пам'ятаємо, що тут було підписано - я таке не повторюю", - сказав Зеленський.

"Нам потрібна підтримка Трампа"

Президент акцентував на необхідності підтримки президента США Дональда Трампа у цій війні .

"Війна 3 роки, багато смертей, багато всього зруйновано передусім життів. Все це приніс Путін і не треба шукати посередництва між Україною та Путіним. Нам потрібна тверда підтримка сильної країни США, сильного президента Трампа. Нам потрібна його підтримка і бути на нашому боці. Я не вважаю, що може бути щось між нами посередині, не дві країни воюють одна з одною, а Росія принесла війну на нашу землю. Я вважаю, ми її дуже гідно захищаємо", - сказав Зеленський.

Україна - рівноцінний партнер ЄС

Президент України акцентував на тому, що Україна стане рівноправною частиною Європейського Союзу. До того ж він подякував Європі за всю допомогу, яка була передана Україні.

"Україна є частиною Європи і буде рівноправною частиною Європейського Союзу. Для нас голос Європи дуже важливий за столом, а не десь за лаштунками. Вони рівноправні партнери. Це можна подивитись через той вклад грошовий і військовий, гуманітарний, фінансовий, який Європа вкладала разом з нашими друзями - США", - додав президент.

Передача українських мінералів

Володимир Зеленський акцентує на важливості захисту українських мінералів, які можуть опинитися у руках Володимира Путіна. Якщо США допоможуть захистити ці землі, то вони матимуть пріоритет у питанні інвестування у видобуток цих мінералів.

"Ми говоримо про захист наших ресурсів, щоб вони не потрапили повністю в руки окупаційній Росії та її союзникам. Це треба захищати. Ми повинні зберегти ці мінерали і ті країни, які підтримують нас, матимуть пріоритет інвестувати в них. Саме інвестувати, тому що нам потрібні роботи, інвестиції, а потім ми будемо ділити прибутки з тим чи іншим партнером. Дуже важливо зберегти це і не віддати Північній Кореї чи Китаю після окупації. Ми повинні зберегти критичні мінерали і це мій меседж", - сказав Зеленський.

Зеленський зустрінеться з віцепрезидентом США для обговорення важливих питань. Президент також готовий буде підписати документ про захист мінералів.

Дивіться відео з виступом Володимира Зеленського на Мюнхенській конференції:

"Я не хочу бути людиною, яка допомогла Путіну окупувати Україну"

Президент прокоментував розмову російського диктатора Володимира Путіна та Дональда Трампа. Володимир Зеленський наголошував американському президенту на тому, що Путін брехун і просто припинення війни зіграє лише не руку диктатору.

"У нас була пряма розмова з Путіним про припинення вогню. Це було моє пряме рішення поговорити про припинення вогню та обміняти всіх полонених. Він не обміняв всіх полонених. Він не припинить вогонь. Телефонні розмови - це телефонні розмови, ми можемо забути про них. Важливим є зустріч. Не потрібно приймати рішень про Україну без України. Це принципове рішення, від якого ми не відмовимось. Я говорю від імені нашої нації. Без безпекових гарантій ми дамо Путіну просто паузу. Це Путін. Я не хочу бути людиною, яка допомогла Путіну окупувати Україну", - сказав Зеленський.

Він також наголосив на необхідності тиснути на Путіна санкціями. На думку Зеленського, у Трампа є всі повноваження накласти на російського диктатора всі санкції.

Що відомо про Мюнхенську конференцію / Інфографіка: Главред

"У взаємних інтересах мати Україну в НАТО"

Володимир Зеленський заявив, що США ніколи не бачили Україну в НАТО. Він стверджує, що це питання не до Байдена, Трампа чи іншого президента, а до американської політики вцілому.

"Це питання до політики, але це не означає, що ми не зможемо змінити цю політику. Ми бачимо, що НАТО складається із сильних солдатів здебільшого в Україні. Ми не в НАТО, але у нас є сильна армія, котра може зміцнити НАТО всюди. Я думаю, що у взаємних інтересах мати Україну в НАТО", - каже Зеленський.

Він зазначає, що нині в РФ є 220 реальних військових бригад, тоді як в Україні удвічі менше - 110 бригад, а у Європі лише 82 бригади. При цьому РФ продовжує підвищувати свій мобілізаційний потенціал.

"Якщо не буде НАТО в Україні, це означатиме, що нам треба буде удвічі підвищити кількість наших солдатів. Нам треба буде понад 200 бригад ... Реальні бригади у Європі - 82 бригади на сьогодні. У нас 110 бригад. Навіть разом у нас менше сил, ніж у російської армії. Нам треба разом зміцнювати наші гарантії. Якщо ми говоримо про гарантії, то нам треба кошти на більшу армію України і нам треба знайти можливість як збільшити виробництво та армію у Європі ... Путін буде знати, якщо у нього є 1,5-мільйонна армія і в України є 1,5-мільйонна армія. Якщо він хоче прийти і померти - будь ласка", - пояснив Зеленський.

"Я не зустрічатимусь із росіянами"

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що у нього запланований візит до Саудівської Аравії. Водночас заявив, що він не планує там проводити зустрічі із росіянами.

"Я не буду зустрічатися з росіянами. Я зустрінуся лише з одним росіянином - Путіним. Це станеться лише після того, як у нас буде спільний план з Трампом та Європою і ми сядемо з Путіним і зупинимо війну. Лише у цьому випадку я з ним можу зустрітись", - сказав він.

Зеленський додав, що у Саудівській Аравії заплановані зустрічі, де будуть обговорюватись питання щодо повернення українських військовополонених та депортованих дітей.

"Це дуже складна тема - яким чином повернути десятки тисяч депортованих дітей", - пояснив президент.

Мюнхенська конференція - останні новини

Як повідомляв Главред, у Зеленського розповіли, що представлять США в Мюнхені. Радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що на конференції в Мюнхені США представлять для подальшого обговорення певні пропозиції щодо закінчення війни в Україні.

The New York Times повідомляло про те, що відправлення миротворців в Україну вирішуватиметься в Мюнхені. Для ефективного стримування РФ може знадобитися понад 100 тис. військових. За даними видання, деякі європейські країни розглядають можливість розгортання військових контингентів на території України для моніторингу припинення вогню і стримування нового російського вторгнення. Однак поки що немає конкретних ініціатив, а позиція Кремля з цього питання залишається незрозумілою.

14 лютого після ворожої атаки на Україну в Мюнхені всі були злі через удар РФ по ЧАЕС. США раніше багато грошей і зусиль інвестували в укриття ЧАЕС, по якому сьогодні вночі вдарила РФ дроном.

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Мюнхенська конференція з безпеки 2025 (МКБ) - що відомо 14 лютого у Німеччині розпочалася Мюнхенська конференція з безпеки 2025 (МКБ), яка триватиме три дні. Основною темою обговорень стане війна в Україні та пошук шляхів до миру. Президент України Володимир Зеленський очолює українську делегацію та має зустрітися з представниками нової адміністрації Дональда Трампа. Конференція відбувається в ключовий момент: нова адміністрація США вже розпочала свою роботу, у Брюсселі стартує новий цикл діяльності Європейського парламенту, а в Німеччині через тиждень після завершення МКБ відбудуться парламентські вибори. Після урочистого відкриття конференції федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, учасники з різних країн світу почнуть обговорення актуальних питань глобальної безпеки під керівництвом Крістофа Гойсгена. У центрі уваги будуть такі теми, як: мирне врегулювання війни в Україні

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кліматична безпека У суботу учасники зосередяться на обговоренні міжнародного порядку, регіональних конфліктів та криз. Також буде розглянуто майбутнє трансатлантичного партнерства. У неділю, завершальний день конференції, пройдуть дискусії про роль Європи у глобальному контексті.

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