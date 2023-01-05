Війна перенесеться в РФ: ЗСУ зайдуть на територію країни-агресорки у двох місцях – полковник

Такий маневр допоможе відрізати угруповання окупантів на Донбасі від поставок з Росії, розбити його і завершити війну.

ЗСУ зайдуть на територію РФ у двох місцях, каже Світан/ 128-а окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, особистий архів Світана

Бойові дії з часом перенесуться на територію Росії. Українські військові можуть зайти на територію країни-агресорки як мінімум у двох місцях.

Обійтися без такого кроку навряд чи вийде, адже таким чином захисники України зможуть перерізати доступ угруповання окупантів, які перебувають на Донбасі, до постачання з РФ. Про це розповів військовий експерт, полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан в інтерв'ю Главреду.

"Бойові дії точно будуть перенесені на територію Російської Федерації, як мінімум, у двох локаціях. По-перше, в районі Валуйок. Це дуже важливий пункт для росіян, який потрібно обов'язково відрізати, щоб зняти проблему з Харківської та Луганської областей", – зазначає полковник.

Друга локація, куди можуть зайти українські воїни – Таганрог. Після звільнення Луганська захисникам України доведеться йти через Краснодон на Таганрог для того, щоб відрізати донецьке угруповання військ ворога від поставок з Росії.

Хто такий Роман Світан Роман Свитан (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Таким чином українські військові зможуть знищити це угруповання і звільнити Донецьку область.

"Іншими словами, нам потрібно буде вийти на Таганрозьку затоку Азовського моря, тому частину біля Таганрога і західніше від нього доведеться ненадовго зайняти, поки ми не знищимо донецьке угруповання військ. Потім, звісно, ми з цих російських територій підемо до російсько-українського кордону", – зазначає Світан.

Звільнення територій України від окупантів

Раніше військовий експерт Владислав Селезньов зазначав, що для України 2023 рік може стати переможним у війні. Вона має можливості звільнити усі свої території і повернутися до кордонів станом на 1991 рік. Він назвав дві можливі дати цього – кінець травня або серпень 2023 року.

Проте військовий експерт Роман Світан зазначає: коли Україні вдасться повернути усі свої території і вийти на кордони станом на 1991 рік, це ще не означатиме повної перемоги над Росією. Повна перемога для України – це розпад Російської Федерації на складові.

Світан зазначав, що захисники України вже готові просуватися в бік Азовського моря і перерізати так званий "сухопутний коридор" до окупованого Криму. Однак немає сенсу наступати, доки не промерзне ґрунт. Є проблеми і з озброєнням. Як тільки ЗСУ отримають потрібну зброю, почнеться рух до Азовського моря. Операція зі звільнення Криму очікується після лютого-початку березня.

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