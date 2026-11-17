У Чернівцях внаслідок удару ніхто не постраждав, проте у місті зупинився електротранспорт.

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Окупанти атакували об'єкти енергетики у Запоріжжі та Чернівцях / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Росія атакувала Чернівецьку область двома безпілотниками

Один дрон пошкодив підстанцію, частина міста - без світла

У Запоріжжі світло планують відновити до 14:00

Російський безпілотник вранці 17 листопада пошкодив підстанцію в Чернівцях. Частина міста залишилася без електрики, а тролейбуси тимчасово припинили рух.

Через російські удари по енергетичній інфраструктурі значна кількість мешканців Запоріжжя та області також залишилася без світла.

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Атака на Чернівці

За даними голови обласної військової адміністрації Руслана Осипенка, Росія атакувала Чернівецьку область двома дронами. Одним із них противник влучив у підстанцію та пошкодив лінію електропостачання.

Про відключення електроенергії спочатку повідомили у Telegram-каналі обленерго, однак пізніше допис видалили. Енергетики вже усувають наслідки удару. За словами мера міста Романа Кличука, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Через відсутність напруги в контактній мережі зупинився весь міський електротранспорт. Мер Чернівців повідомив, що пасажирам доведеться пересісти на інший вид транспорту.

"Тролейбуси в місті тимчасово не курсуватимуть. Організовуємо автобуси на заміну", - написав Кличук у Telegram.

У Чернівецькому тролейбусному управлінні уточнили, що автобуси вийдуть на маршрут №2. На решті тролейбусних маршрутах пасажирам варто бути готовими до затримок.

Коли відновлять електропостачання в Чернівцях

Скільки триватимуть відключення, ні міська влада, ні енергетики поки що не повідомили.

"Енергетики працюють над відновленням електропостачання. Робимо все можливе, щоб якомога швидше повернути звичний режим роботи транспорту", - наголосив мер.

Атака на енергетику Запоріжжя

Окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Запорізької області. Значна кількість мешканців Запоріжжя та області залишилася без світла, повідомили в ОВА.

"Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Ситуація під контролем, задіяно план реагування на аварії в електромережах", - йдеться в повідомленні.

Керівник "Запоріжжяобленерго" Андрій Стасевський підтвердив, що внаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури, спричиненого обстрілами окупаційних військ Росії, у Запоріжжі та Запорізькій області знеструмлено значну кількість споживачів.

"Вже працюємо над відновленням електропостачання, ситуація під контролем, запроваджено план реагування на системні аварії в електромережах, повернути світло плануємо до 14:00", - повідомив Стасевський.

​ Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред ​

РФ завдала балістичного удару по Києву

Як писав Главред, країна-агресор Росія вранці у вівторок, 17 листопада, атакувала Київ балістичними ракетами, і в столиці знову прогриміла серія потужних вибухів. Через удар пошкоджено наземну інфраструктуру метрополітену, а Північний та Південний мости тимчасово перекрито для руху.

Рух поїздів "зеленої" лінії метрополітену між станціями "Осокорки" - "Червоний хутір" станом на ранок вівторка не відновлено.

У результаті ворожої атаки постраждав 34-річний чоловік. Зараз він госпіталізований до лікарні.

Скільки реактивних дронів РФ може запустити в листопаді

У листопаді Росія може суттєво збільшити кількість атак на Україну з використанням реактивних безпілотників. За прогнозами, упродовж місяця противник може задіяти до 6,5 тисяч таких дронів, що приблизно в 12 разів більше, ніж у серпні. Про це заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

"У серпні було 530, якщо я не помиляюся, реактивних "Шахедів" із Росії. У листопаді буде шість з половиною тисяч. А ще додайте туди керовані авіабомби, регулярні атаки ракетами та балістичними ракетами. А ще додайте FPV-дрони десятками тисяч – на оптоволокні", – заявив прем’єр.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

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