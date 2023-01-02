"Удари будуть глибшими": Буданов прогнозує "бавовну" в тилу РФ

Начальник ГУР висловив припущення про те, що атаки в РФ в майбутньому триватимуть.

Кирило Буданов прогнозує нову "бавовну" в РФ / Фото УП

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов спрогнозував нову "бавовну" на території Росії.

Він не виключає, що подібні удари будуть відбуватися все глибше і глибше на території РФ. Такий прогноз він озвучив в інтерв'ю ABC News, уривок з якого опублікований в YouTube.

На питання про те, чи наносила Україна удари по російській авіабазі, начальник ГУР відповів: "Поки я не можу відповісти на це питання. Тільки після закінчення війни".

Разом з тим він висловив припущення про те, що такі атаки в майбутньому будуть продовжуватися.

"[Вони будуть] все глибше і глибше", - відповів співрозмовник на питання про те, наскільки глибокими можуть бути ці удари.

Буданов додав, що Крим – це територія України, тому там Україна може застосовувати будь-яку зброю, яку вважає за потрібне.

Нагадаємо, потужні вибухи прогриміли раніше в Білгородській області, а також у тимчасово окупованому РФ Криму.

Місцева влада повідомляє про роботу системи ППО. При цьому збита ракета впала на розв'язку однієї з автодоріг.

"Над Білгородом і Білгородським районом спрацювала наша система ППО. Постраждалих немає. Про наслідки на землі оперативні служби уточнюють інформацію", - пише він.

При цьому Гладков додав, що "один з фрагментів" ракети впав на розв'язку автодороги Комсомольський-Травневий. Внаслідок чого сталося загоряння трави. За його словами, пожежу вже загасили.

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