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"Наступати буде дуже важко": експерт назвав напрямок головного удару РФ

Руслана Заклінська
13 квітня 2024, 23:28оновлено 14 квітня, 00:22
Росіянам буде важко наступати в районі Роботиного, оскільки ЗСУ мають там потужні оборонні позиції, розповів Нарожний.
'Наступати буде дуже важко': експерт назвав напрямок головного удару РФ
Куди спрямують головний удар окупанти під час нового наступу / Колаж: Главред, фото: 71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ ЗС України, 37 окрема бригада морської піхоти

Російські окупанти можуть спробувати відсунути українську армію від Донецька через водосховище. Перспектива нового наступу на Харків та Сумщину малоймовірна. Про це розповів військовий експерт Павло Нарожний в ефірі телемарафону.

За його словами, фронт вже розтягнувся на приблизно 1500 кілометрів - від Херсона до Куп'янська. У випадку атаки на Харківщину, довжина фронту збільшилася б до 1800-1850 кілометрів, що значно ускладнило б логістику російських сил, яким для контролю над таким великим фронтом довелося б масово розміщувати війська.

"Якщо ворог піде на Харківщину – (протяжність фронту) стане приблизно 1800-1850 кілометрів. Це дуже ускладнить їм логістику... Друге питання: одна бригада – це 50 кілометрів. Тобто на 400 кілометрів їм треба мати з десяток бригад - це 50 тисяч, як мінімум, які будуть знаходитися на цій ділянці фронту, не враховуючи ударного угрупування, яке буде безпосередньо штурмувати. Де їм зараз взяти 150 тисяч - я не бачу такої кількості ніде, таких резервів", - cказав експерт.

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Нарожний зазначив, що більш імовірним напрямком для головного удару Росії є Донеччина. Він стверджує, що росіяни намагатимуться відкинти українську армію від окупованого Донецька за водосховища.

"Якщо це станеться, це спростить їм логістику, це відкине Збройні сили України далі від моря, це "убезпечить" всю цю ділянку біля Маріуполя, біля Бердянська... І на ділянці Роботино тоді (в песимістичному сценарії) наша армія опиниться в глибокому "клині" і тоді наш фланг буде під загрозою", - припустив Нарожний.

Також військовий експерт зауважив, що окупантам буде складно наступати в районі Роботиного, оскільки українські війська мають там міцні оборонні позиції.

"Там є укріплення, які ми зайняли. Укріплення завжди будуються для оборони на 360 градусів. Тобто там, куди ми зайшли, ми можемо тримати оборону, тож наступати їм буде дуже важко", - пояснив він.

Ще один потенційний напрямок наступу російських окупаційних сил – Куп’янсько-Лиманський. Нарожний вважає, що в цьому районі ворог може намагатися відкинути Збройні сили України за річку та поліпшити свою логістику.

Втрати України та Росії у війні

Втрати України у війні є державною таємницею. Втрати збройних сил РФ також засекречено.

Президент України Володимир Зеленський уперше назвав кількість загиблих українських військових 25 лютого на пресконференції в рамках форуму "Україна. Рік 2024". За його словами, 31 тисяча українських військових загинула в цій війні.

За його словами, РФ втратила загиблими 180 тисяч осіб, безвісти зниклих підрахувати не вдається. Загалом, втрати окупантів становлять до 500 тисяч разом із пораненими.

За оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), станом на кінець лютого 2023 року загальні втрати РФ вбитими і пораненими становили 200-250 тис., включно з 60-70 тис. загиблих (включно з втратами самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" і найманцями ПВК "Вагнер").

Втрати РФ за рік війни з Україною перевищили втрати СРСР і Росії у всіх війнах після Другої світової, разом узятих. Темп втрат теж значно більший, ніж у минулих війнах: у Чечні під час першої та другої чеченських воєн російська армія втрачала від 95 до 185 осіб на місяць, в Афганістані - 130-145, в Україні - 5-5,8 тисячі вбитих на місяць, пише Вікіпедія.

Новий наступ РФ - думки експертів

Як повідомляв Главред, пропаганда Росії поширює інформацію про можливий "наступ" на Харків, Херсон, Суми або Київ, спрямовану на промивання мозку населення. За словами керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, окупанти можуть планувати удари на Вугледар, Часів Яр, Краматорськ та Куп'янський напрямок.

Також видання Financial Times стверджує, що російські окупанти можуть почати новий наступ цього літа та атакувати на чотирьох напрямках - у Донецькій, Херсонській, Луганській та Запорізькій областях. Також можливий наступ у напрямку Харкова або навіть спроба захоплення Києва.

Крім цього, військовий експерт олег Жданов вважає, що росіяни не здатні на масштабний наступ в Україні цього літа. За його словами, те, що відбувається на фронті зараз, є їхніми максимальними можливостями.

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