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"Налаштовуються на тривалу війну": Тука назвав кілька сценаріїв розвитку війни в Україні

9 квітня 2022, 19:33

Георгій Тука назвав, що буде, якщо зараз нам не вдасться повністю відбити південь і схід.

Георгій Тука
Георгій Тука / Главред

Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, колишній голова Луганської ВЦА Георгій Тука під час чату на Главреді розповів, як може розвиватися далі війна в Україні і за якими сценаріями.

За словами Туки, росіяни не заспокоїлися і не заспокояться.

"Навіть якщо зараз Збройним силам України вдасться їх витіснити на позиції, на яких вони перебували до 24 лютого, тобто на територію Білорусі, Російської Федерації і ОРДЛО, це зовсім не означає, що після певного посилення і перегрупування, а також після поповнення живої сили знову не буде завдано удару по Україні. Адже риторика російських пропагандистських каналів і досі залишається незмінною: вони вже оговтатися після перших двох-трьох тижнів і усвідомили, що ніякого переможного параду в Києві не відбудеться, тобто переможний чад зник з риторики, і вони налаштовуються на тривалу війну – на війну до останнього українця", - говорить він.

Також Георгій Тука назвав, що буде в разі іншого сценарію – якщо зараз нам не вдасться повністю відбити південь і схід.

"Нам доведеться накопичувати сили і продовжувати бити росіян. До речі, з моєї точки зору абсолютно логічно почати диверсійну боротьбу на території самої Росії та Білорусі. Не розумію, чому цього досі не відбувається", - каже колишній голова Луганської ВЦА Георгій Тука.

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Війна Росії та України

Держава-агресор Росія напала на Україну 24 лютого. Війна триває. У Міноборони України сказали, що окупанти завершили першу фазу військових дій, працюють над перегрупуванням і збираються організувати ще один наступ. Їх мета -з ахоплення всього Донбасу. Напевно загарбники спробують взяти під контроль і Харків, однак завдання навряд чи вдасться реалізувати.

В оборонному відомстві уточнили, що Росія змінила план з наступу на Україну. Ворог не очікував грамотно організованої оборони від українських сил. Тепер він змінює тактику, аналізує помилки і збирається знову атакувати.

Генерал США Майкл Міллі вважає, що війна Москви проти Києва може стати тривалою і виснажливою. Обидві сторони відступати не мають наміру. На його думку, перемогою української сторони стало б відновлення територіальної цілісності України в рамках кордонів 1991 року.

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