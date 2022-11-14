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Справжня гроза для військ РФ: десантник ЗСУ збив понад 15 ворожих БПЛА та 2 вертольоти Ка-52

14 листопада 2022, 09:57

На рахунку воїна-десантника армії України вже 17 повітряних цілей противника, один його постріл – і ворожий безпілотник військ Росії падає вниз.

Десантник ВСУ, БПЛА РФ
Український десантник майстерно з ПЗРК трощить БПЛА і вертольоти ворога / Колаж Скріншот відео Міноборони, Вікіпедія

Боєць ЗСУ, 20-річний зенітник 95-ї окремої Десантно-штурмової бригади, перетворився на справжню грозу для російської окупаційної армії. Воїн з переносного зенітного ракетного комплексу збив більше 15 російських безпілотників Орлан-10 і навіть 2 вертольоти Ка-52 Алігатор, який окупанти вважають своєю "гордістю".

Як розповіли в Міноборони, 20-річний боєць, який донедавна вивчав лісове господарство в одному з ВУЗів України, розтрощив вже понад 17 ворожих цілей. У тому числі і два дорогих вертольота російських ВКС.

"Коли на полювання виходить воїн-зенітник 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України з псевдо "Кельт", росіянам марно сподіватися, що вони побачать знову свої безпілотники або вертольоти. На рахунку сержанта зенітного ракетно-артилерійського дивізіону Житомирської бригади ДШВ більше 15 збитих "орланів" і два вертольоти Ка-52", - зазначили у відомстві.

Боєць ЗСУ, ПЗРК
Боєць ЗСУ завдає удару по ворожій цілі в небі / Колаж Скріншот відео Міноборони

Міністерство опублікувало відео, на якому можна побачити, як боєць з позивним "Кельт" запускає високошвидкісну ракету Starstreak по ворожій цілі і приземляє черговий російський Орлан-10. Дрон стрімко втрачає висоту вже після одного пострілу.

Вказується, що хлопець вчився керувати ПЗРК за кордоном і тепер успішно застосовує отримані навички на полі бою.

"Хлопцю трохи більше 20 років, він навчався на факультеті лісового господарства в одному з українських вишів. Проте, на горе росіянам, навесні цього року "Кельт" пройшов курси з керування ПЗРК за кордоном, і тепер не дає спокою ворогам", - підкреслили в Міноборони України.

Війна Росії проти України

Сили оборони України 11 листопада звільнили від російської окупації Херсон. Президент Володимир Зеленський зазначив, що першими до Херсона зайшли спецпідрозділи ЗСУ. Україна має намір продовжувати повернення своїх територій.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов сказав, що Україна не піде на заморозку війни після звільнення Херсона. ЗСУ й надалі виконуватимуть свої завдання з деокупації українських земель.

Керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай 14 листопада заявив, що ЗСУ звільнили вже 12 населених пунктів на Луганщині. За його словами, повернення земель проходить в умовах важких боїв. У окупантів РФ був час, щоб посилитися за рахунок мобілізованих.

Інші новини:

ЗСУ війна Росії та України
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