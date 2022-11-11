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Україна повертає Херсон, сили ЗСУ вже на підступах до міста - Зеленський

11 листопада 2022, 20:09

Надія на Україну виправдовується завжди, і Україна завжди повертає те, що належить державі, підкреслив президент Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський
Зеленський подякував силам оборони України за успішне проведення операцій на півдні / president.gov.ua

Україна повертає Херсон. Сили оборони на підступах до міста. Спецпідрозділи ЗСУ вже на місці. Місто ще не повністю очищене від наслідків окупації, а місцеві жителі вже самі допомагають прибирати з вулиць і викидати російську символіку. Звільнення територій триватиме. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Під час свого звернення він сказав про те, що 11 листопада стало історичним днем. Україна повертає Херсон. Українські спецпідрозділи вже в місті, а ЗСУ на підступах.

"Сьогодні – історичний день. Ми повертаємо повертаємо Херсон. Станом на зараз наші оборонці – на підступах до міста. Але спеціальні підрозділи вже у місті. Херсонці чекали. Ніколи не відмовлялись від України. Надія на Україну завжди виправдовується – і Україна завжди повертає своє", - розповів гарант.

Зеленський
Володимир Зеленський / Скринот відео пресслужба ОП

За його словами, місто ще не повністю зачищене від наслідків присутності ворога, проте місцеві жителі допомагають і самі прибирають символіку окупантів.

"І навіть коли ще місто не повністю очищене від ворожої присутності – самі херсонці вже прибирають з вулиць та будівель російську символіку і будь-які сліди перебування окупантів у Херсоні. Так само було і в усіх інших містах, звільнених нашими захисниками. Так само буде і в тих містах, які ще очікують на наше повернення", - сказав президент.

Гарант додав, що Україна продовжить звільнення своїх територій. Президент подякував силам оборони України, які забезпечують проведення військової операції на півдні.

"Я дякую кожному воїну і кожному підрозділу Сил оборони, які забезпечують зараз проведення цієї наступальної операції на півдні. Абсолютно кожному – від рядових до генералів. Збройні Сили, розвідка, СБУ, Нацгвардія – усі, хто наближав сьогоднішній день для Херсонщини", - підкреслив президент Володимир Зеленський.

ВСУ увійшли до Херсона

Сили оборони України 11 листопада увійшли до Херсона. У місті з'явилися українські прапори. Місцеві жителі з радістю зустрічали українських військових. У ЗСУ зробили заяву про те, що військовим належить в місті багато роботи.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України підкреслили, що Херсон повертається під контроль Києва. Українські війська вже в місті. Окупантів РФ попередили про те, що потрібно здаватися, щоб уникнути загибелі.

Радник міністра оборони Юрій Сак заявив, що Херсон практично під контролем ВСУ. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликала дочекатися заяв президента Зеленського та Генерального штабу.

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