ЗСУ пішли вперед на Луганщині: звільнено Макіївку під Сватовим

ЗСУ просуваються вперед на Донбасі / 93-тя ОМБр Холодний Яр

Підрозділи Збройних сил України звільнили населений пункт Макіївка у Сватівському районі Луганської області.

Сили оборони відновили контроль над селом Макіївка, повідомила Луганська ОВА в Telegram.

"Новини з фронту Луганщини: село Макіївка, що в Красноріченській селищній громаді Сватівського району, переходить в "синю зону", — йдеться в повідомленні.

"Українські військові відновили контроль над населеним пунктом", — додали в ОВА.

/ t.me/luhanskaVTSA

Просування ЗСУ на Донбасі

Раніше спікер Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий зробив заяву, згідно з якою звільнення Лиману Донецької області відкриває українським військовим шлях до Луганщини. Наші війська можуть вигнати окупантів з Кремінної, Рубіжного та Сватового. Після цього з'явиться можливість деокупувати Сєвєродонецьк і Лисичанськ.

В Інституті вивчення війни вважають, що армія України за кілька днів змогла досягти серйозного прогресу в районі Лиману Донецької області. Українські військові змогли прорвати "оборону" російських загарбників. У тому районі знаходилися "елітні" підрозділи окупантів.

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай сказав, що ЗСУ практично підібралися до північно-західного адмінкордону Луганської області. Тривають удари по ворожих об'єктах.

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