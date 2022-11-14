Армія України на Луганщині у важких боях звільнила вже 12 населених пунктів - Гайдай

Окупанти змогли посилитися, ЗСУ важко звільняти Луганщину - Гайдай / Колаж Посольство США в Україні, Суспільне

Сили оборони України в Луганській області звільнили вже 12 населених пунктів. Території повертаються важко - у окупантів РФ був час, щоб підготуватися і звезти величезну кількість мобілізованих росіян. Російська армія, її мобілізовані і зеки постійно обстрілюють Білогорівку, від села залишилася тільки територія. Про це заявив керівник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

В ефірі телеканалу Freedom він розповів про те, що згідно з офіційними даними Генштабу, армія України на Луганщині звільнила вже 12 населених пунктів.

"Якщо подивитися на карту і інформацію Генштабу, то вже офіційно у нас 12 населених пунктів", - сказав Гайдай.

За його словами, українським захисникам дуже важко повертати території в Луганській області. У окупантів був час на підготовку – вони звезли величезну кількість мобілізованих осіб.

Глава ОВА зазначив, що мобілізовані не є професійними військовими, у таких окупантів погане озброєння та підготовка. Однак це велика кількість людей і вони атакують сили оборони України.

Сергій Гайдай підкреслив, що війська РФ, мобілізовані та ув'язнені влаштували тотальний обстріл Білогорівки. Від села залишилася тільки територія.

Війна Росії проти України на Донбасі

Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий раніше заявив, що країна-окупант Росія поставила своїм військам завдання щодо окупації всього Донбасу.

За його словами, агресор хоче показати "перемогу" своєму населенню. Саме тому ворог настільки наполегливо діє на Донецькому напрямку.

Крім того, Череватий зазначив, що сили оборони України продовжують звільняти території на Сватівському напрямку Луганської області. Окупанти намагаються там контратакувати і несуть серйозні втрати. Вони також атакують на Авдіївському та Бахмутському напрямках, але не можуть прорвати оборону ЗСУ.

У Луганській ОВА 13 листопада повідомили, що сили армії України відновили контроль над Макіївкою Луганської області. Село в Сватівському районі перейшло в "синю зону".

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