"Наше військове Бандерятко": відома снайпер Євгенія Емеральд розкрила стать майбутньої дитини

Євгенія Емеральд розкрила стать майбутньої дитини / Колаж фото instagram.com/emerald.evgeniya

Вагітна українська захисниця-снайпер Євгенія Емеральд, яку всі називають "українською Жанною д-Арк" розкрила секрет про те, народження кого саме чекають майбутні батьки. Захисниця влаштувала разом зі своїм чоловіком і друзями гендер-паті. Відео вона опублікувала на своїй сторінці.

Варто відзначити, що це не перша дитина у Євгенії, вона стане мамою вдруге.

Жінка зізналася, що її чоловік Євген Стипанюк мріяв про те, щоб у них народилася саме дочка. І виявилося, що його мрія збудеться - Євгенія виношує дівчинку.

"Ну що... бережись * * * (російські окупанти - Главред)! Світ чекає снайпершу. Наше військове Бандерятко - майбутня дівчинка. Цю дитину нам подарував Бог під час війни ... Я точно знаю, що міні-снайперша дасть про себе знати всьому світу і перевершить своїх батьків. Мій Євген Стипанюк мріяв саме про дівчинку (це він ще не знає, що таке я — в квадраті)! Мій тато б його зрозумів. Давайте помолимося за Євгена", — пожартувала Євгенія.

Євгенія Емеральд розкрила стать майбутньої дитини / instagram.com/emerald.evgeniya

Нагадаємо, раніше Євгенія Емеральд вийшла заміж. Її обранець - Євген Стипанюк. Пара познайомилася на війні. Військові одружилися 14 жовтня - в День захисників і захисниць України. В цей же день у Євгена був День народження. Весілля зіграли прямо на передовій у Харківській області, а розписав закоханих генерал ЗСУ.

27 жовтня на своїй сторінці вона поділилася радісною новиною і зізналася, що вона вагітна. Євгенія намагалася приховувати це від командирів і навіть чоловіка, адже вона весь час перебувала на бойовому фронті. Але таємниця розкрилася, коли захисницю замучив сильний токсикоз.

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