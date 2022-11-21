"Зафігачьте "Калібром" : у Лукашенка запропонували РФ завдати удару по Україні і назвали ціль

Пропагандисти Олександра Лукашенка закликають до нових обстрілів України / Reuters, УНІАН

Скандальний пропагандист Григорій Азаренок, який обслуговує інтереси білоруського режиму, запропонував російським окупаційним військам завдати ракетного удару по Україні.

Він закликав путінських генералів знищити ракетним ударом всі ресторани мережі Mcdonald's в Україні. Заклики до розпалювання війни наближений до Олександра Лукашенка пропагандист видав в ефірі державного ТБ Білорусі. Відео публікує в Twitter "РБ головного мозку".

На думку Азаренка, меню саме цих ресторанів дуже погано впливає на ставлення українців до росіян і білоруського режиму.

"Товариші генерали армії Росії. Зафігачьте "Калібром" в Макдональдс. Може і з брата нашого третього пелена спаде", - закликав він до нових обстрілів України.

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Помітно погладшав Азаренок порадів відходу Мака з Білорусі і закликав "товаришів генералів армії Росії фігачити калібрами в українські Макдоналдси". pic.twitter.com/4ne0l7VFEL - РБ головного мозку (@belamova) November 21, 2022

Нагадаємо, раніше в ефірі білоруського телеканалу Білорусь 1 ведучий передачі панорама прокоментував позицію України по відношенню до білоруської влади.

Говорячи про події в сусідній країні, він назвав Україну країною "понівеченою демократією".

При цьому співробітник Білоруської державної телекомпанії порадив Україні спочатку вирішити проблеми всередині своєї країни, а потім давати поради Білорусі.

Крім того, на телебаченні в Білорусі сюжет про події в Україні протиставили написом "колишня УРСР".

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