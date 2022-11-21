"Зафігачьте "Калібром" : у Лукашенка запропонували РФ завдати удару по Україні і назвали ціль

Пропагандист Григорій Азаренок закликав до нових обстрілів України.
Скандальний пропагандист Григорій Азаренок, який обслуговує інтереси білоруського режиму, запропонував російським окупаційним військам завдати ракетного удару по Україні.
Він закликав путінських генералів знищити ракетним ударом всі ресторани мережі Mcdonald's в Україні. Заклики до розпалювання війни наближений до Олександра Лукашенка пропагандист видав в ефірі державного ТБ Білорусі. Відео публікує в Twitter "РБ головного мозку".
На думку Азаренка, меню саме цих ресторанів дуже погано впливає на ставлення українців до росіян і білоруського режиму.
"Товариші генерали армії Росії. Зафігачьте "Калібром" в Макдональдс. Може і з брата нашого третього пелена спаде", - закликав він до нових обстрілів України.
Помітно погладшав Азаренок порадів відходу Мака з Білорусі і закликав "товаришів генералів армії Росії фігачити калібрами в українські Макдоналдси". pic.twitter.com/4ne0l7VFEL- РБ головного мозку (@belamova) November 21, 2022
Нагадаємо, раніше в ефірі білоруського телеканалу Білорусь 1 ведучий передачі панорама прокоментував позицію України по відношенню до білоруської влади.
Говорячи про події в сусідній країні, він назвав Україну країною "понівеченою демократією".
При цьому співробітник Білоруської державної телекомпанії порадив Україні спочатку вирішити проблеми всередині своєї країни, а потім давати поради Білорусі.
Крім того, на телебаченні в Білорусі сюжет про події в Україні протиставили написом "колишня УРСР".
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