Російські окупанти обрали нову ціль після втрати Херсона: у Міноборони назвали напрямок

Анна Маляр / Міноборони України, Reuters

Російські окупанти, після втрати Херсона, намагаються підняти бойовий дух і концентрують свої сили на сході.

Як каже заступник Міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону, їх метою є вихід на межі Донецької області.

"Після того, як звільнили Херсон, а це досить деморалізуючий факт для них, вони шукають місце докладання сили, щоб були хоча б тактичні новини для них, щоб підняти бойовий дух. Вони концентрують свої зусилля на сході, а найгарячіша точка - це Донецька область", - розповіла Маляр.

За її словами, зараз кількість атак окупантів на сході зменшилася через погоду, але постійні обстріли тривають. Щодня окупанти здійснюють майже 400 обстрілів.

"Російська армія не покидає свою мету вийти на кордони Донецької області, але ЗСУ дуже потужно відбивають всі атаки. Ціна того, що ворог не просувається занадто висока", - додала заступник міністра оборони.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю Главреду військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Олег Жданов заявив - після того, як українські війська звільнили Херсон, російські окупанти більше не зможуть постачати з Криму свої війська, які зараз перебувають у Запорізькій області.

До того повідомлялося, що Збройні Сили України ведуть контрнаступальну операцію в Херсонській області для звільнення.

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