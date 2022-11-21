Прогнози можна буде робити пізніше: політолог розповів, коли ЗСУ вийдуть на кордони 1991 року

Політолог розповів, коли ЗСУ звільнять всі українські території / Колаж фото УНІАН

Російські окупанти намагаються захопити українські землі, проте ЗСУ потужно контрнаступають. Метою українських захисників є вихід на державні кордони 1991 року. Однак, поки рано робити прогнози про те, коли саме це станеться. Про це в інтерв'ю Главреду розповів директор Інституту трансформації суспільства, економіст і політолог Олег Соскін.

На його думку, робити прогнози можна буде лише після 20 січня 2023 року.

"Завжди в 20-х січня починаються нові цикли і закладається програма подій на рік вперед. У ці дати буде закладена перспектива. Плюс стане зрозуміло, де наші війська будуть до цього періоду перебувати. Тоді, розуміючи дислокацію фронту, можна буде говорити про те, як буде протікати зимово-весняна кампанія на фронті", - сказав Олег Соскін.

Звільнення Херсона

9 листопада стало відомо, що в окупованому військами Росії Херсоні були підірвані мости. На адміністративних будівлях міста зникли державні прапори російських окупантів.

Того ж дня міністр оборони країни-окупанта РФ Сергій Шойгу дав команду виводити російські війська з правого берега Херсонської області, включаючи місто Херсон, щоб переміститися на лівий берег регіону і зайняти там "оборону".

Вже 11 листопада народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що українські військові перебувають у Херсоні. На це натякнув і глава Офісу президента Андрій Єрмак. У центрі міста зібралися місцеві жителі, вони тримали в руках українські прапори.

Пізніше в українській розвідці офіційно підтвердили, що Херсон переходить під контроль Збройних сил України.

У мережі з'явилися зворушливі відео, на яких видно, як українські військові приїхали в центр Херсона і зустрілися з місцевими жителями. Багато хто не зміг стримати сліз, але це щасливі емоції. Херсонці неймовірно вдячні українським захисникам.

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