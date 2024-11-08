Нардепу Шевченку кортить "почати діалог": Єрмак натякнув на роботу на користь РФ

Деякі нардепи можуть робити велику помилку в інтересах країни-агресора РФ, каже глава ОП.

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Андрій Єрмак відповів на скандальну заяву Євгена Шевченка / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, t.me/s/evgenishevchenko

Ключове:

Єрмак заявив про єдиний варіант перемоги України

Нардеп Шевченко зашкварився скандальною пропозицією

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив про те, що справжнім планом перемоги є виконання Формули миру президента Володимира Зеленського.

Про це він написав у своєму Telegram після заяви народного депутата Євгена Шевченка, у якій він у зневажливій формі закликав керівництво країни "почати переговори".

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"Деякі народні депутати, схоже, заплуталися в питаннях національної безпеки, національних інтересів і майбутнього країни", - пише глава ОП.

Він переконаний у тому, що якщо в їхніх головах національні інтереси дорівнюють поразці України, то вони роблять велику помилку в інтересах країни-агресора РФ.

Хто такий Андрій Єрмак Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

"План перемоги України, Формула миру - це шлях до справедливості", - додав Єрмак.

/ t.me/ermaka2022

Скандальна заява Шевченка

Раніше нардеп Євген Шевченко у своєму Telegram виклав допис про необхідність початку переговорів.

"Давай Вова, давай! Пора товариш президент починати діалог. Я розумію, що після цього тобі доведеться піти", - написав він.

При цьому народний депутат зазначив, що "країна важливіша за особисті амбіції".

"Я допоможу якщо що. Знову з'їжджу в Мінськ. Усе вирішимо. Ти тільки почни. А не хочеш, тебе змусять піти. І змусять тебе ті, хто вчора тобі аплодував у країнах західного світу", - додав Шевченко.

/ t.me/s/evgenishevchenko

Раніше повідомлялося про те, що США підтримають переговори Києва і Москви. Володимир Путін погодиться на переговори, за яких він би "отримав усе, що хоче, а Україна не отримала нічого з того, на що має право за законом".

Нагадаємо, раніше Володимир Путін заговорив про переговори з Україною. Президент РФ вважає, що Москва і Київ нібито ще можуть побудувати "добросусідські відносини".

Як повідомляв Главред, Володимир Зеленський заявив, що він вірить у заяви Дональда Трампа про швидке завершення війни, але підкреслив, що це не означає, що ці плани обов'язково втіляться в реальність.

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