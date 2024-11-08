Нардепу Шевченку кортить "почати діалог": Єрмак натякнув на роботу на користь РФ

Ключове:
- Єрмак заявив про єдиний варіант перемоги України
- Нардеп Шевченко зашкварився скандальною пропозицією
Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив про те, що справжнім планом перемоги є виконання Формули миру президента Володимира Зеленського.
Про це він написав у своєму Telegram після заяви народного депутата Євгена Шевченка, у якій він у зневажливій формі закликав керівництво країни "почати переговори".
"Деякі народні депутати, схоже, заплуталися в питаннях національної безпеки, національних інтересів і майбутнього країни", - пише глава ОП.
Він переконаний у тому, що якщо в їхніх головах національні інтереси дорівнюють поразці України, то вони роблять велику помилку в інтересах країни-агресора РФ.
Хто такий Андрій Єрмак
Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.
"План перемоги України, Формула миру - це шлях до справедливості", - додав Єрмак.
Скандальна заява Шевченка
Раніше нардеп Євген Шевченко у своєму Telegram виклав допис про необхідність початку переговорів.
"Давай Вова, давай! Пора товариш президент починати діалог. Я розумію, що після цього тобі доведеться піти", - написав він.
При цьому народний депутат зазначив, що "країна важливіша за особисті амбіції".
"Я допоможу якщо що. Знову з'їжджу в Мінськ. Усе вирішимо. Ти тільки почни. А не хочеш, тебе змусять піти. І змусять тебе ті, хто вчора тобі аплодував у країнах західного світу", - додав Шевченко.
Раніше повідомлялося про те, що США підтримають переговори Києва і Москви. Володимир Путін погодиться на переговори, за яких він би "отримав усе, що хоче, а Україна не отримала нічого з того, на що має право за законом".
Нагадаємо, раніше Володимир Путін заговорив про переговори з Україною. Президент РФ вважає, що Москва і Київ нібито ще можуть побудувати "добросусідські відносини".
Як повідомляв Главред, Володимир Зеленський заявив, що він вірить у заяви Дональда Трампа про швидке завершення війни, але підкреслив, що це не означає, що ці плани обов'язково втіляться в реальність.
Інші новини:
- Трамп готує резонансний план завершення війни: ЗМІ дізналися деталі
- "Застане зненацька": Туск спрогнозував дії Трампа щодо війни в Україні
- Трамп спробує заморозити війну в Україні та запропонує угоду Путіну - Золотарьов
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред