Нардеп Андрій Одарченко, якого підозрюють у корупції, раптово зник - САП

Чинний депутат Одарченко, який пропонував хабар Мустафі Найєму, не з'явився до суду та не виходить на зв'язок.

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Чинний нардеп міг втекти за кордон / Колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.com/Андрій Одарченко

Чинний народний депутат Андрій Одарченко ймовірно, втік за кордон. Його підозрюють у спробі дати хабар високопосадовцю Державного агентства відновлення. Про це заявила прокурорка Спеціалізованої антикорупційної прокуратури під час засідання у справі парламентаря.

НАБУ повідомило, що за попередніми даними, депутат порушив процесуальні обов'язки і незаконно перетнув державний кордон. Його звинувачують у наданні неправомірної вигоди посадовим особам у сфері відновлення.

У САП припустили, що Одарченко міг виїхати через Закарпатську область. Саме туди парламентар виїхав у перші дні повномасштабного вторгення Росії. Там Омельчено налагодив тісні стосунки з тодішнім керівником Закарпатської ОДА Віктором Микитою, якого нещодавно призначили заступником Єрмака.

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Захисники обвинуваченого парламентаря не змогли повідомити суду про місце перебування їхнього підзахисного. Вони стверджують, що зв'язок із ним відсутній. Крім цього, нардепа сьогодні не було у Верховній Раді, а раніше він здав закордонні паспорти.

"Наразі прокурором заявлено клопотання про стягнення внесеної обвинуваченим застави у сумі 15 млн грн в дохід держави та оголошення його в розшук", - йдеться у повідомленні НАБУ.

Вищий антикорупційний суд має розглянути клопотання 19 вересня. Суддя також ініціював привід Одарченка.

Захист депутата вважає ці клопотання передчасними та зазначає, що причини його неявки можуть бути поважними.

Хто такий Андрій Одарченко? Одарченко Андрій Миколайович (нар. 2 листопада 1978, Харків, УРСР) — народний депутат України IX скликання від 170-го виборчого округу від партії "Слуга народу", також є членом Комітету з питань антикорупційної політики, пише Вікіпедія. 21 листопада 2023 року Одарченка було затримано працівниками НАБУ та САП в момент передачі хабаря. Він пропонував голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафі Найєму хабар у криптовалюті в еквіваленті $50 тис. Це перший випадок хабаря у криптовалюті, який вдалося задокументувати українським правоохоронцям. 22 листопада суд обрав Андрію запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави у 15 млн грн. 23 листопада членство Одарченка у партії Слуга народу було призупинено, а 24 листопада він вийшов на свободу, внісши заставу в 15 млн грн.

Втеча нардепів за кордон - історія Дмитрука

Нагадаємо, 25 серпня Генеральний прокурор повідомив про підозру народному депутату Артему Дмитруку у зв'язку з його причетністю до нападу на громадян, а також у викраденні вогнепальної зброї.

Незабаром Дмитрука помітили в Молдові.

29 серпня Державне бюро розслідувань оголосило Артема Дмитрука у міжнародний розшук.

Слідство встановило, що 23 серпня 2024 року він незаконно перетнув кордон з України в Молдову. Операція з переправлення була ретельно спланована, а всі причетні особи, включаючи учасників з боку Молдови, вже ідентифіковані.

Як повідомляв Главред, Дмитрука помітили у Лондоні. Він, ймовірно, перебуває там з дружиною та донькою.

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