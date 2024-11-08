"Допомогти порішати": в ОП висміяли хамську пропозицію одіозного нардепа Шевченка

Основне:
- Верещук поставила на місце Шевченка
- В ОП висміяли звернення скандального нардепа
Заступниця глави Офісу президента Ірина Верещук прокоментувала хамувате звернення народного депутата Євгена Шевченка щодо необхідності "початку діалогу".
Як написала вона уїдливо в Telegram, нардеп "за сумісництвом також працює розвідником, геополітиком і геостратегом".
"Побачила ваш сьогоднішній пост, де ви хочете щось там "допомогти" і "повирішувати". Якщо ви намагалися звернутися до президента України, то ви явно помилилися з вибором тону. Тому що хамити не треба! Незалежно від того, що саме ви хочете сказати главі нашої держави Україна", - зазначила представниця ОП.
При цьому Верещук висміяла заяву Шевченка і зазначила, що ймовірно він звертався до диктатора РФ Володимира Путіна, ніж до українського глави держави.
"Але, все ж таки, думаю, що в тому пості ви зверталися до президента рф. Тому що за змістом усе в принципі підходить. Тоді все ок", - додала Верещук.
Хто така Ірина Верещук
Ірина Андріївна Верещук, до шлюбу - Луцик (30 листопада 1979, Рава-Руська, Львівська область) — українська політична й державна діячка, віцепрем'єр-міністр - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з 4 листопада 2021 року. Народна депутатка України IX скликання від партії Слуга народу (29 серпня 2019 - 4 листопада 2021).
Голова підкомітету з державної безпеки та оборони Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Представляла Уряд у ВРУ з 4 вересня до 15 листопада 2019-го, була міським головою Рави-Руської (2010—2015). Кандидатка на посаду міського голови Києва від партії "Слуга народу" на місцевих виборах 2020 року.
Скандал із заявою нардепа Шевченка
Раніше нардеп Євген Шевченко у своєму Telegram виклав допис про необхідність початку переговорів. "Давай Вова, давай! Пора товариш президент починати діалог. Я розумію, що після цього тобі доведеться піти", - написав він.
При цьому народний депутат зазначив, що "країна важливіша за особисті амбіції". "Я допоможу якщо що. Знову з'їжджу в Мінськ. Усе вирішимо. Ти тільки почни. А не хочеш, тебе змусять піти. І змусять тебе ті, хто вчора тобі аплодував у країнах західного світу", - додав Шевченко.
Як повідомляв Главред, раніше Андрій Єрмак натякнув на роботу Шевченка на користь РФ. Деякі нардепи можуть робити велику помилку в інтересах країни-агресора РФ, каже глава ОП.
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