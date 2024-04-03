УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Кулеба зробив гучну заяву щодо Patriot для України

Руслана Заклінська
3 квітня 2024, 17:40оновлено 3 квітня, 19:04
Україна є єдиною країною у світі, яка майже щодня захищається від атак балістичними ракетами, наголосив очільник МЗС України.
Кулеба зробив гучну заяву щодо Patriot для України
Важливішого місця для систем Patriot, крім України немає / Колаж: Главред, фото: twitter.com/DmytroKuleba, twitter.com/oleksiireznikov

Україна майже щодня змушена протистояти загрозі балістичних ракет. Тому усі існуючі в світі системи "Patriot", які можуть бути корисні для захисту України, мають бути передані їй якнайшвидше. Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба після зустрічі із польським колегою Радославом Сікорським у середу, 3 квітня.

Міністри закордонних справ України та Польщі на зустрічі у штаб-квартині НАТО у Брюселі обговорили те, як Варшава могла б посприяти захисту України від ударів РФ з повітря та захистити свій повітряний простір.

"Україна - наразі єдина країна у світі, яка майже щодня захищається від атак балістичними ракетами. Це означає, що всі наявні в світі батареї "Патріот", які можуть бути надані в Україну, мають бути доставлені в Україну якнайшвидше. Важливішого місця для них немає", - наголосив Кулеба.

відео дня

Раніше міністр закордонних справ України зустрівся з іспанським міністром Хосе Мануель Альбаресом. На зустрічі Кулеба подякував за надійну підтримку з боку Іспанії та обговорив важливість спільних зусиль із зміцнення оборони України для забезпечення миру в Європі.

"Я доніс до вас актуальність надання Україні додаткових "Петріотів" та інших систем ППО, здатних перехоплювати балістичні ракети", - сказав Кулеба.

ЗРК Patriot

Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники.

Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають.

Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США.

Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі).

Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

Системи Patriot - потреби України в засобах ППО

Як повідомляв Главред, для повного захисту Києва та інших обласних центрів від ракетних ударів потрібно щонайменше 50-60 установок Patriot і SAMP/Т. Генерал Микола Маломуж розповів, що необхідні комплексні засоби ППО, а не тільки Patriot і вони мають бути розподілені по різних містах України.

Також командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що зенітні ракетні підрозділи, зокрема система Patriot, активно виконують бойові завдання на прифронтових територіях. Ворожа авіація атакує Україну керованими авіабомбами та ракетами, тому Повітряні сили використовують всі доступні засоби для відбиття цієї загрози.

Крім цього, президент України Володимир Зеленський висловився про дефіцит систем ППО. Він заявив, що Україна наразі не володіє комплексним захистом неба від атак окупантів і прокоментував ситуацію з поставками нових систем ППО.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ПВО Сикорский оборонне озброєння Дмитро Кулеба війна Росії та України ЗРК Patriot
Реклама

Головне за день

"Знищені та на ремонті": у ГУР розповіли, скільки винищувачів залишилось у Росії

"Знищені та на ремонті": у ГУР розповіли, скільки винищувачів залишилось у Росії

17:15 Україна
Макрон тисне на Байдена та Шольца: у WSJ розкрили їх позицію щодо РФ

Макрон тисне на Байдена та Шольца: у WSJ розкрили їх позицію щодо РФ

16:48 Політика
Зеленський жорстко відповів на засудження Заходу на удари по російським НПЗ

Зеленський жорстко відповів на засудження Заходу на удари по російським НПЗ

15:57 Україна
Всі головні новини

Популярне

Сім'я соромиться Олега Газманова - син путініста відрікся від батька 35960

Сім'я соромиться Олега Газманова - син путініста відрікся від батька

Дощі з грозою та вітер 40 м/с: Україну атакує новий небезпечний шторм 4725

Дощі з грозою та вітер 40 м/с: Україну атакує новий небезпечний шторм

Обрюзглого і старого Цекало підловили на фото з молодою дружиною 4254

Обрюзглого і старого Цекало підловили на фото з молодою дружиною

Чому в американських домівках немає пральних машин 3793

Чому в американських домівках немає пральних машин

Останні новини

19:10

Удар по виробництву "Шахедів", як кавова чашка холодної води у спекотний день

18:57

Кусай лікті, Мурате: ексдружина Налчаджиоглу засвітилася в "бікіні помсти"

18:53

"Війна нікого не омине": військовий емоційно висловився про мобілізацію з 25 років

18:46

Що не можна садити з капустою: прості, але дуже потрібні поради для дачниківВідео

18:43

Податок на авто: хто з українців зобов'язаний його сплачувати і коли

Росія до літа в змозі зібрати сили і почати наступ на Київ – генерал РоманенкоРосія до літа в змозі зібрати сили і почати наступ на Київ – генерал Романенко
18:39

"Посилена оборона міста": Синєгубов розповів про загрозу РФ "захопити Харків"

18:19

Різко змінили ціни на основний елемент борщового набору: що сталося

17:40

Кулеба зробив гучну заяву щодо Patriot для України

17:32

"Знайшли з синцями на голові та наркотиками": у путініста Тіматі траур

Реклама
17:24

Жорстокі бої під Мар'їнкою: відкрито збір на дрони для 206-го батальйону військ ТРО

17:15

"Знищені та на ремонті": у ГУР розповіли, скільки винищувачів залишилось у Росії

16:48

Макрон тисне на Байдена та Шольца: у WSJ розкрили їх позицію щодо РФ

16:46

Дзеркальна дата 04.04.2024: що не можна робити і як загадати бажання

16:39

Населені пункти "стерті вщент": офіцер розкрив тактику РФ на "гарячому" напрямку

16:32

"Я не горда": Маша Єфросиніна назвала ціну, за яку дасть себе погладити

16:13

Навіщо в церкві дзвонять дзвони: їх використовують у 3 випадках

16:10

Навіть на повідомлення не відповідає: Вікторія Смеюха з "НЕАНГЕЛІВ" народила первістка

15:57

Лілія Ребрик змінила імідж після народження третьої дитиниВідео

15:57

Зеленський жорстко відповів на засудження Заходу на удари по російським НПЗ

15:53

Обсяг 188 млн євро: Фінляндія дасть новий пакет військової допомоги Україні

Реклама
15:51

Важливий, але забутий: для чого потрібен "таємний" люк у пральній машиніВідео

15:48

Астаф'єва набрала 10 кілограмів і показала, що робить із ними

15:36

Що буде, якщо вас укусив кліщ: яка небезпека для життя

15:29

Хто з українців може завчасно піти на пенсію: поради чиновників

15:17

РФ готує нову хвилю мобілізації: Зеленський назвав дату і розкрив наміри Кремля

15:06

Три смерті поспіль: дружина путініста Пєвцова занедбала себе і майже не виходить із дому

14:45

В НАТО анонсували новий формат допомоги Україні: що він передбачає

14:36

Відома світська журналістка назвала "найзашкварнішу" українську зірку

14:17

"Провалий в Москве": з'явилася смішна пародія на скандальне інтерв'ю Повалій у РФ

14:05

Путін хоче насолити Заходу: Віталій Кулик – про легалізацію "Талібану" РосієюЕксклюзив

13:55

"Багато штурмових груп": українські військові розкрили важку ситуацію під Херсоном

13:54

Вона все знає: Ксенія Собчак поспілкувалася з Максимом Галкіним - деталі

13:42

Там "справжнє пекло": війська РФ прориваються до стратегічного міста - офіцер НГУ

12:47

"Завантажено 50 ракет": Гуменюк попередила про масований обстріл "Калібрами"

12:46

Молода дружина старого Петросяна перейшла на мат і послала росіян

12:45

Чому в американських домівках немає пральних машин

12:39

Мокрий сніг і +6 градусів вдень: синоптик назвала дату серйозного похолодання

12:38

"Загроза ракетних та бомбових ударів": у ЗСУ попередили про атаку з боку Білорусі

12:29

Як зберегти молодість за допомогою одного продукту: дієтолог дала пораду

12:22

Є ризик краху лінії фронту: у Politico описали похмуру картину для України

Реклама
12:16

Драматичний результат для України та Хорватії - букмекери про Євробачення-2024

12:11

Церковне свято 4 квітня: що заборонено робити у день преподобного Йосифа

11:58

"Удар неминучий": в ГУР розповіли, коли знищать Кримський міст

11:55

РФ націлилася на захоплення одного великого міста: генерал оцінив загрозу

11:41

Справжній геній: красень-син Галкіна і Пугачової вразив здібностями

11:23

Перетворять на другий Маріуполь: генерал ЗСУ оцінив загрозу окупації Харкова

11:20

Росія у березні запустила по Україні понад 3 тисячі авіабомб і 400 ракет - Зеленський

11:16

Вітер зноситиме з ніг: у низці регіонів України оголошено штормове попередження

10:52

"РФ шукає нові можливості": генерал розкрив плани наступу росіян на Київ та Харків

10:43

"Путін не зможе захопити Київ і підкорити Україну": держсекретар США зробив важливу заяву

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Персони
Кирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новини
Лайфхаки
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниСад та город
Гороскоп
Місячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти