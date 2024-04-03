Кулеба зробив гучну заяву щодо Patriot для України

Україна є єдиною країною у світі, яка майже щодня захищається від атак балістичними ракетами, наголосив очільник МЗС України.

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Важливішого місця для систем Patriot, крім України немає / Колаж: Главред, фото: twitter.com/DmytroKuleba, twitter.com/oleksiireznikov

Україна майже щодня змушена протистояти загрозі балістичних ракет. Тому усі існуючі в світі системи "Patriot", які можуть бути корисні для захисту України, мають бути передані їй якнайшвидше. Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба після зустрічі із польським колегою Радославом Сікорським у середу, 3 квітня.

Міністри закордонних справ України та Польщі на зустрічі у штаб-квартині НАТО у Брюселі обговорили те, як Варшава могла б посприяти захисту України від ударів РФ з повітря та захистити свій повітряний простір.

"Україна - наразі єдина країна у світі, яка майже щодня захищається від атак балістичними ракетами. Це означає, що всі наявні в світі батареї "Патріот", які можуть бути надані в Україну, мають бути доставлені в Україну якнайшвидше. Важливішого місця для них немає", - наголосив Кулеба. відео дня

Раніше міністр закордонних справ України зустрівся з іспанським міністром Хосе Мануель Альбаресом. На зустрічі Кулеба подякував за надійну підтримку з боку Іспанії та обговорив важливість спільних зусиль із зміцнення оборони України для забезпечення миру в Європі.

"Я доніс до вас актуальність надання Україні додаткових "Петріотів" та інших систем ППО, здатних перехоплювати балістичні ракети", - сказав Кулеба.

ЗРК Patriot Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники. Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають. Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США. Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі). Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

Системи Patriot - потреби України в засобах ППО

Як повідомляв Главред, для повного захисту Києва та інших обласних центрів від ракетних ударів потрібно щонайменше 50-60 установок Patriot і SAMP/Т. Генерал Микола Маломуж розповів, що необхідні комплексні засоби ППО, а не тільки Patriot і вони мають бути розподілені по різних містах України.

Також командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що зенітні ракетні підрозділи, зокрема система Patriot, активно виконують бойові завдання на прифронтових територіях. Ворожа авіація атакує Україну керованими авіабомбами та ракетами, тому Повітряні сили використовують всі доступні засоби для відбиття цієї загрози.

Крім цього, президент України Володимир Зеленський висловився про дефіцит систем ППО. Він заявив, що Україна наразі не володіє комплексним захистом неба від атак окупантів і прокоментував ситуацію з поставками нових систем ППО.

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