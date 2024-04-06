Ситуація критична, Зеленський постав між поганим варіантом і ще гіршим - WP

Війна в Україні могла зайти у глухий кут через відсутність допомоги від США.

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Війна в Україні зайшла у глухий кут / Колаж: Главред, фото: 71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ ЗС України, Офіс президента

Війна в Україні зайшла у глухий кут. Через ситуацію на фронті президент України Володимир Зеленський постав перед вибором між поганим варіантом та ще гіршим. Про це повідомляє The Washington Post.

Все через те, що США припинили надавати військову допомогу Україні, а допомоги від ЄС недостатньо. Тому нині перспектив для перемоги не видно, кажуть у видання.

"Зараз боротьба зайшла в глухий кут, українці щодня гинуть на полі бою. Але українці кажуть, що припинення вогню також не може початися, тому що воно просто дасть росіянам час поповнити свої сили", – йдеться у тексті. відео дня

Повідомляється, що Зеленський не погоджується сідати за стіл переговорів з РФ, бо це стане токсичним кроком. До того ж в Україні досі не вирішили питання із посиленням мобілізації. Проведення широкомасштабної мобілізації може привести до економічних проблем, бо Україна не зможе виплатити зарплати всім українським військовим.

"Ніхто не хоче насправді нести відповідальність на цьому етапі. Але це доведеться зробити. (...) Тож навколо цього також виникає соціальна напруга", — сказав дипломат.

Цей дипломат також заявив, що у таких умовах Україна "не проживе ще 10 років".

Затримка з військовою допомогою США Україні - у чому ризики У Білому визнали, що невирішена ситуація з ухваленням законопроєкту про допомогу ЗСУ в Конгресі поставила під удар становище української армії на передовій. Координатор Ради нацбезпеки зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі визнав, що через відсутність допомоги та великий дефіцит боєприпасів українські військові змушені переходити на другу і третю лінії оборони. Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що ситуація на фронті залежатиме від того, чи отримає Україна допомогу від США. Якщо Вашингтон зможе надати Києву допомогу, то наприкінці 2024 року Україна диктуватиме власні умови про припинення війни. В іншому разі наступного року умови диктуватиме російський диктатор Володимир Путін. Видання The Washington Post пише, що "політична дисфункція Вашингтона", яка виражається в нездатності США вирішити питання військової підтримки України, може призвести до того, що Київ може отримати допомогу занадто пізно, коли вже буде складно не допустити катастрофи. У матеріалі йдеться про те, що протягом року Україна може втратити "незліченну кількість життів". Можливий і сценарій прориву фронту.

Ситуація на фронті

Раніше Олександр Сирський розкрив критичну ситуацію на фронті. На Лиманському, Оріхівському та Херсонському напрямках обстановка залишається напруженою, повідомив головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, що окупанти захопили Водяне і просунулися в Іванівському. Російські окупанти просунулися на Донецькому напрямку. Аналітики також повідомили, що уточнюють лінію зіткнення біля Вербового Запорізької області.

Президент Володимир Зеленський розповів про дії, які не дають РФ просуватися. Українським захисникам вдалося стабілізувати позиції на фронті в умовах дефіциту снарядів. Російські окупанти не можуть просуватися вперед.

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