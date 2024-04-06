"Це головний приз": Фейгін - про те, як буде відбуватися "наступ" на Харків

Російські окупанти не будуть штурмувати місто у лоб, навіть якщо і підуть у наступ. Вони будуть намагатися атакувати одразу з декількох напрямків.

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Путін хоче захопити Харків / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, Ігор Терехов

Російські окупанти щодня обстрілюють Харків балістикою, кидають авіабомби та атакують "Шахедами". Диктатор Путін хоче захопити Харків навіть попри те, що битва за місто була б надто кровопролитною для російської армії. Про це заявив російський юрист Марк Фейгін в ефірі програми "Фактор перемоги" з Анною Максимчук.

"Вони бачать Харків певним головним призом, якого вони хочуть добитися, адже, за виключенням Херсону, жоден регіональний центр не був захоплений, та й той (росіянам. - Ред.) довелося залишити і перебратися на лівий берег. Харків для них бажана точка, він ближче до Росії", - сказав Фейгін.

Він переконаний, що ворог не зможу штурмувати лоб у лоб Харків, площа якого складає 350 квадратних кілометрів. Попри це РФ може піти у наступ з декількох напрямків.

"Наскільки реально взяти Харків? За ці роки вони зрозуміли, що лобові атаки ефекту не дають, тому попереднє бомбардування міст - це спроба психологічного тиску на владу України", - додав він.

Такими обстрілами окупанти хочуть добитися паніки та масової евакуації з міста. Водночас Фейгін додав, що для ймовірного наступу на Харків Путіну доведеться зібрати мінімум 300 тисяч окупантів, але це не означає, що цих людей будуть набирати під час нової хвилі мобілізації в РФ.

"Брати його доведеться довго, а загине багато людей ... Мабуть, вони намагатимуться наявним складом домогтися цього результату ... Цього явно недостатньо для взяття Харкова, тому буде довга оборона", - переконаний Фейгін.

Дивіться відео з коментарями Фейгіна про війну в Україні та ймовірний наступ на Харків:

Російський юрист також акцентував на тому, що цим ймовірним наступом на Харків Путін хоче натиснути на західних партнерів України, тому готується здійснити свої плани до виборів у США.

Хто такий Марк Фейгін Марк Захарович Фейгін (нар. 3 червня 1971, Куйбишев) - російський юрист. Брав участь у захисті групи Pussy Riot, націоналіста Іллі Горячева (БОРН), української військовослужбовиці Надії Савченко. Депутат Державної Думи (1994-1995). Заступник мера Самари (1997-2007). Кандидат юридичних наук (1999), пише Вікіпедія. Веде YouTube-канал Фейгін Live на політичні теми.

Наступ на Харків - останні новини по темі

Росія має намір захопити Харків, а її війська можуть наблизитися до Києва влітку. Однак, Збройні Сили України та Генштаб роблять усе можливе, щоб цього уникнути. Таку думку висловив колишній командувач Сухопутних військ США, генерал Бен Годжес.

Ворог уже збирає сили для наступу на місто. Про це заявив ветеран АТО Євген Дикий. При цьому він вважає, що у ворога зараз немає сил, щоб здійснити цей наступ на Харків.

За словами майора Нацгвардії Олексія Гетьмана, російські окупанти планують взяти Харків в облогу, уникаючи прямого удару "в лоб".

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