РФ зібрала 10 тисяч ракет для обстрілів: Зеленський розповів, як цьому протидіяти

Володимир Зеленський зазначив, що росіяни завдають ударів по Харкову через величезну перевагу в ракетах типу С-300 та авіабомбах.

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Росіяни накопичили 10 тисяч ракет для ударів по Україні / Колаж Главред, фото: УНІАН

Російські окупанти змогли накопичити приблизно 10 тисяч ракет типу С-300 для ударів по Україні. Водночас українським військовим важко протистояти ракетам цього типу. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The New York Times.

За словами Зеленського, Україні важко протистояти ударам ракет С-300 зокрема й через заборону країн-союзників завдавати ударів по території Росії із використанням західного озброєння.

Він також наголосив, що зараз на території України триває сучасна, гібридна війна. Тому не можна говорити про те, що проти окупантів може спрацювати лише фізичний паркан, мінні поля чи окоп.

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"Ні, це комплексна дія – якщо у вас є зброя, яка принаймні може дотягнути до кордону з Росією. І якщо ми не можемо дотягнутися до тих районів, то що говорити про місця масового скупчення їхньої техніки на території Росії?", – наголосив український президент.

Зеленський додав, що для Росії є величезною перевагою той факт, що Україна не може дотягнутись до її кордону.

"Обстріли Харкова, всі загибелі людей, дітей – це через їхню величезну перевагу. Щоденне використання бомб – це їхня величезна перевага. Використання систем С-300 – вони накопичили 10 тисяч ракет С-300. Десять тисяч – це знову їх перевага", – пояснив Зеленський.

Він також відзначив, що у світі існує відповідна зброя для протистояння подібним загрозам. Крім того, ця зброя краща, ніж та, яка є в арсеналі Росії. Однак в України наразі недостатньо як зброї, так і дозволу на влучання по військових об'єктах на території країни-агресора західнім озброєнням.

Що таке С-300? С-300 — це зенітно-ракетна система (ЗРС), що була розроблена ще в Радянському союзі. На озброєння система вийшла наприкінці 70-х років. Комплекси мали бути розроблені для ППО (С-300П), для сухопутних військ (С-300В) та для кораблів ВМС (С-300Ф). Головне призначення С-300 — противоповітряна оборона, вона мала б знищувати ворожі літаки, балістичні та аеродінамічні ракети. Як ППО її використовують у всіх країнах, що входили в СРСР, і в деяких країнах Європи. Також Росія експортувала модифіковані С-400 в Індію, Туреччину та Китай. В Україні до повномасштабного наступу нараховувалося понад 250 систем С-300, за даними лондонського Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS). Крім того, установки С-300 було передано Україні від східноєвропейських країн у рамках військової допомоги. Установка здатна влучати на відстань до 75 км, або до 100 км і до 200 км залежно від типу елементів родини С-300. Влучати в ціль "земля-земля" С-300 може на відстані близько в 40 км. Тому під удар окупантів зазвичай потрапляють Харків, Запоріжжя, Херсон та інші прифронтові міста. Ще з радянських часів у країни-агресора залишилось багато ракет С-300 (за різними даними, від 5 до 8 тисяч). Чому ППО України не відбиває атаки С-300 Відстать у 40 км С-300 ракета долає буквально за хвилину і летить занадто низько, щоб на неї відреагували локатори зенітно-ракетних комплексів України. Тому тривога часто вмикається вже після вибуху.

Крім того С-300 при ударі "земля-земля" летить по траєкторії дуги та може маневрувати. Відбити атаку С-300 можуть комплекси Patriot і SAMP-T.

Удари по території Росії - останні заяви Зеленського

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна повинна мати змогу атакувати військові об'єкти на території Російської Федерації.

Президент Володимир Зеленський висловив думку, що диктатор Володимир Путін не є самостійною фігурою і знаходиться в оточенні, що підтримує його ворожість до України, тому діалог з ним неможливий.

Також Володимир Зеленський зазначив, що головною причиною нерішучості країн Заходу є страх перед можливою ядерною ескалацією з боку Росії, але він вважає, що цей страх значно перебільшений.

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