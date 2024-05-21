Зеленський жорстко припечатав Путіна: він помре, а з Кремля винесуть вперед ногами

Володимир Путін піднімає хвилю наративів, що нібито Україна управляється США, каже президент.

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Володимир Зеленський відповів на звинувачення Володимира Путіна / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Диктатор Володимир Путін не є самостійною фігурою, і перебуває у вакуумі ненависті до України, який підтримує його оточення, діалог із ним неможливий, заявив президент Володимир Зеленський.

"У цьому проблема, він промивав людям мозок і мозок промили йому. Він перебуває в інформаційній бульбашці - у бажанні нас знищити. Ти не можеш сідати розмовляти з людиною, єдина мета якої - знищити тебе. І ти не можеш на сьогодні знайти тут справедливий діалог", - наголосив він в інтерв'ю Reuters.

За словами Зеленського, Глобальний саміт миру у Швейцарії - один із форматів, у межах якого потрібно підготувати ґрунт, "сильний документ і більше тиску на Росію".

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Також він пояснив, що Україна не здаватиметься і не віддаватиме свою державу, бо її буде складно повернути.

"Він (Путін - ред.) не буде завжди сильним, він старіє, він у будь-якому разі помре. Не те що - треба чекати цього моменту. Усе прийде...", - сказав співрозмовник.

Глава держави зазначив, що Путін здіймає хвилю наративів, що нібито Україною керують Сполучені Штати Америки, а він сам насамперед керується великими грошима.

"Із Кремля його винесуть тільки вперед ногами. Його оточення тримає його в цій системі. Нам потрібно знайти слабке місце в цій системі. Якщо щодня шукати і боротися, ти обов'язково переможеш", - сказав він.

Раніше Путін цинічно висловився про наступ на Харківщині. Диктатор назвав наступ РФ відповіддю на обстріли російської території і пов'язав його зі створенням "санітарної зони".

Нагадаємо, раніше Подоляк розкрив план Путіна про звільнення чиновників Кремля. Михайло Подоляк зазначив, що основний удар був спрямований не стільки проти Сергія Шойгу, скільки проти Миколи Патрушева.

Аналітики ISW пояснили, у чому задум господаря Кремля щодо звільнення чиновників. Заміна Шойгу на Патрушева на посаді секретаря Радбезу відповідає загальній політиці Путіна щодо тихого витіснення високопоставлених чиновників.

Глобальний саміт миру у Швейцарії - що про нього відомо 15-16 червня відбудеться перший Саміт миру для України. Місцем його проведення стане Бюргеншток, розташований неподалік від швейцарського міста Люцерн. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до участі запрошені та очікуються глави держав і урядів з усіх континентів. "Я впевнений, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже це має важливе значення не лише для України. Йдеться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі", - заявив глава держави. На саміті мають обговорити формулу Зеленського - завершення війни України та РФ на умовах Києва. Росія має вивести свої війська і понести відповідальність за злочини. Країна-агресор Росія також планує зірвати "саміт миру" влітку. Згідно з даними розвідки, у Росії є відповідний план, який уже було передано західним лідерам і спецслужбам.

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