Нафтогаз переводить свої ТЕЦ на солому та щепу: компанія шукає постачальників

Нафтогаз переводить свої ТЕЦ на солому і тріску / УНІАН

Дочірня компанія НАК "Нафтогаз України"- "Нафтогаз Тепло", яка управляє низкою ТЕЦ, має намір використовувати в їх роботі тріски і солому.

Про це в інтерв'ю Інтерфакс-Україна заявив керівник компанії Віталій Михайльо.

Для цього залучатимуть бізнес, шукають постачальників. За словами керівника "Нафтогаз Тепло", це може стати взаємовигідним бізнесом як для компанії, так і для місцевих підприємців.

"Ми зараз знаходимося в режимі формулювання моделі партнерських відносин: є, наприклад, малий місцевий бізнес, який буде знати, що компанії для вироблення тепла та електроенергії щорічно потрібна певна кількість біосировини. Нехай це буде тріска або солома. Це ще може бути спеціально перероблене сміття", - зазначив Михайльо.

читайте такожЯк заощадити на оплаті газу в лютий холод: у Нафтогазі розкрили просту схемуЗа його словами, отримані в управління ТЕЦ почнуть переводити на відновлювані джерела енергії приблизно вже наприкінці квітня поточного року.

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"Ми нічого не будемо вигадувати. Зараз вивчаємо кращі європейські практики. Особливо Данію, яка є лідером в ВДЕ: приблизно 70% теплової енергії вони отримують з ВДЕ і біомаси. Приклад модернізації данського міста Орхус, другого найбільшого міста Данії. Громада мала станцію на вугіллі і за вісім років вона стала зовсім іншою: отримала генерацію за допомогою теплового насоса, вітрогенерацію і генерацію зі спалювання біомаси. А найголовніше - тариф для споживача не виріс", - зазначив Михайле.

Раніше голова Національної акціонерної компанії Нафтогаз України Юрій Вітренко розповів, яку ціну на газ споживачам чекати в 2022 році.

Він нагадав про те, що Нафтогаз продає "блакитне паливо" газопроставляючим компаніям за єдиною ціною і на рівних умовах, проте надалі газ перепродається вже за різною вартістю.