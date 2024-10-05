'Треба протриматися приблизно місяць': названо прогноз подальших подій у війні

Російські окупанти будь-якою ціною намагаються вийти до адміністративних кордонів Донецької області, сказав Петро Черник.

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Війська РФ тимчасово втратять наступальний потенціал приблизно за місяць - Черник / Колаж: Главред, фото: АрміяInform, Міноборони РФ

Війська агресора Росії продовжуватимуть чинити тиск на позиції Сил оборони України і прагнутимуть захопити весь Донбас. Потрібно протриматися приблизно місяць, після чого окупанти тимчасово втратять спроможності просуватися на полі бою. Про це заявив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Петро Черник.

Як повідомляє 24 канал, він розповів про те, що, незважаючи на втрати, українська армія продовжує контролювати панівні висоти. Втрата Вугледара не призведе до обвалу фронту.

"Противник тиснув, тисне і буде тиснути. Ми знаємо його стратегічну мету - за будь-яку ціну вийти до адміністративних кордонів Донецької області... Нам треба протриматися приблизно місяць. Потім, обов'язково, розкисне ґрунт, адже скоро очікуються серйозні опади. Ані російська важка техніка, ані бійці не зможуть рухатися", - наголосив Петро Черник. відео дня

Куди окупанти Росії підуть після Вугледара - новини за темою:

Сили оборони України 2 жовтня вийшли з Вугледара, офіційно повідомили в ОСГВ Хортиця. Бійці зайняли нові оборонні позиції на Донеччині.

Війська РФ можуть готувати наступ на Запорізькому напрямку, вважає голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко. Окупанти вже активізувалися в районі Старомайорського.

Окупанти здатні просунутися в напрямку Великої Новосілки Запорізької та міста Богоявленка Донецької областей, вважають у розвідці Міноборони Великої Британії.

Коротко про Вугледар / Інфографіка: Главред

Хто такий Петро Черник Військовий експерт, полковник, колишній завідувач кафедрою іноземних мов та військового перекладу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

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