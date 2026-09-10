Долар, євро та злотий синхронно полетіли вниз: новий курс валют на 11 вересня

НБУ опублікував офіційний курс валют на пʼятницю, 11 вересня.

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Курс валют на 11 вересня / Колаж: Главред, фото: Pexels

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Що буде з курсом злотого 11 вересня

На пʼятницю, 11 вересня, Національний банк України оновив офіційні курси валют. Долар почав падати, євро значно послабив свої позиції. Злотий теж показує спад відносно української валюти. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Курс долара на 11 вересня

На пʼятницю офіційний курс долара США полетів униз. НБУ послабив курс американської валюти на 9 копійок - до 44,55 гривні за долар.

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Курс євро на 11 вересня

Курс євро також різко обвалився. Офіційний курс європейської валюти на пʼятницю встановлено на рівні 51,76 гривні за один євро, що на 23 копійок менше, ніж попереднього дня.

Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Курс злотого на 11 вересня

Злотий також впав. НБУ зменшив курс польського злотого до гривні на 11 вересня порівняно з 10 вересня на 6 копійок - до 11,98 гривні.

Яким буде курс долара та євро 14-20 вересня

Український валютний ринок у період із 14 до 20 вересня навряд чи зазнає різкого погіршення. Водночас напередодні осінньо-зимового періоду ринок залишатиметься чутливим до нових атак РФ по енергетичній та критичній інфраструктурі. Про це розповів Главреду директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

За прогнозом банкіра, у період 14-20 вересня долар на міжбанку може коливатися в межах 44,4-44,8 грн, а євро - 51-52,5 грн. На готівковому ринку американська валюта може перебувати в діапазоні 44,5-45 грн, євро - 51-52,5 грн.

"Тому й цього разу ринок залишиться керованим із поступовими, а не різкими курсовими змінами. Воєнні обставини можуть швидко скоригувати будь-який прогноз, однак за нинішнього набору факторів долар у період 14-20 вересня навряд чи вийде за межі 44,5-45 грн, а євро - 51-52,5 грн", - зазначив Лєсовий.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як писав Главред, на четвер, 10 вересня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Порівняно з попереднім робочим днем долар, євро та польський злотий подорожчали.

Нагадаємо, курс долара в Україні з початку 2026 року поступово зростає, проте валютний ринок поки що залишається контрольованим. За перші сім місяців офіційний курс піднявся приблизно з 42,35 до 44,88 гривні за долар, а загальне ослаблення національної валюти склало близько 6–7%.

Водночас голова Комітету економістів України Андрій Новак говорив, що попри війну та економічні виклики, підстав для різкого обвалу гривні до кінця 2026 року наразі немає.

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Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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