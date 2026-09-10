РФ готує новий балістичний удар: українців попередили про загрозу обстрілу

Коротко:
- Існує загроза ударів балістикою
- Для Києва та області рівень загрози підвищений
- Уночі ймовірні додаткові запуски ударних дронів
Країна-агресор Росія може атакувати Україну балістичними ракетами. Ворог може завдати удару вже сьогоднішньої ночі. Про це повідомив моніторинговий канал єРадар.
"Підвищена загроза застосування балістичного озброєння протягом сьогоднішньої ночі", - йдеться у повідомленні.відео дня
Відомо, що ціллю атаки може стати Київ та область.
Водночас канал monitor пише, що наразі стратегічна авіація не активна, а загроза реактивних БпЛА низька.
"Одинарні БпЛА атакували Київщину, Житомирщину, Сумщину, Харківщину. Впродовж ночі ймовірні додаткові запуски ударних БпЛА з Донецька, Орла", - зауважили монітори.
Крім того, за їхніми даними, балістичні загрози на ніч на середньому рівні.
Росія визначила нові цілі для ударів
Раніше моніторингові канали попереджали, що Росія планує атакувати реактивними дронами понад 20 цивільних автозаправних станцій у Києві.
У списку, за даними моніторів, опинилися цивільні заправні комплекси на обох берегах Києва.
"За отриманою інформацією, ворог запланував ураження, за допомогою реактивних БпЛА, понад 20 цивільних автозаправних станцій (АЗС) у столиці. Визначені заправки, як на лівому так і на правому березі столиці, основна частина яких перебуває в житлових кварталах", - наголосили аналітики.
Удари по Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, ввечері 10 вересня реактивні БпЛА атакували Київ. Одне із влучань зафіксували у Солом'янському районі Києва. За попередньою інформацією, безпілотник влучив у покрівлю чотириповерхового бізнес-центру.
Російські окупанти завдали удару по торговельно-розважальному центру у центрі Павлограда Дніпропетровської області. Внаслідок російської атаки загинули четверо людей, понад 60 дістали поранення.
Хмельницька область також зазнала чергової російської атаки. У обласному центрі через атаку російського БПЛА на території одного з ринків виникла пожежа.
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Про джерело: єРадар
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