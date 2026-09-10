РФ готує новий балістичний удар: українців попередили про загрозу обстрілу

Стратегічна авіація РФ не піднімалась у повітря, а загроза реактивних дронів залишається низькою.

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РФ готує нічний удар балістикою / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Міноборони РФ

Коротко:

Існує загроза ударів балістикою

Для Києва та області рівень загрози підвищений

Уночі ймовірні додаткові запуски ударних дронів

Країна-агресор Росія може атакувати Україну балістичними ракетами. Ворог може завдати удару вже сьогоднішньої ночі. Про це повідомив моніторинговий канал єРадар.

"Підвищена загроза застосування балістичного озброєння протягом сьогоднішньої ночі", - йдеться у повідомленні. відео дня

Відомо, що ціллю атаки може стати Київ та область.

Водночас канал monitor пише, що наразі стратегічна авіація не активна, а загроза реактивних БпЛА низька.

"Одинарні БпЛА атакували Київщину, Житомирщину, Сумщину, Харківщину. Впродовж ночі ймовірні додаткові запуски ударних БпЛА з Донецька, Орла", - зауважили монітори.

Крім того, за їхніми даними, балістичні загрози на ніч на середньому рівні.

Рівні повітряних тривог / Інфографіка: Главред

Росія визначила нові цілі для ударів

Раніше моніторингові канали попереджали, що Росія планує атакувати реактивними дронами понад 20 цивільних автозаправних станцій у Києві.

У списку, за даними моніторів, опинилися цивільні заправні комплекси на обох берегах Києва.

"За отриманою інформацією, ворог запланував ураження, за допомогою реактивних БпЛА, понад 20 цивільних автозаправних станцій (АЗС) у столиці. Визначені заправки, як на лівому так і на правому березі столиці, основна частина яких перебуває в житлових кварталах", - наголосили аналітики.

Удари по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, ввечері 10 вересня реактивні БпЛА атакували Київ. Одне із влучань зафіксували у Солом'янському районі Києва. За попередньою інформацією, безпілотник влучив у покрівлю чотириповерхового бізнес-центру.

Російські окупанти завдали удару по торговельно-розважальному центру у центрі Павлограда Дніпропетровської області. Внаслідок російської атаки загинули четверо людей, понад 60 дістали поранення.

Хмельницька область також зазнала чергової російської атаки. У обласному центрі через атаку російського БПЛА на території одного з ринків виникла пожежа.

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Про джерело: єРадар "єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) - це український військово-аналітичний і моніторинговий Telegram-канал, який спеціалізується на: моніторингу повітряної обстановки;

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