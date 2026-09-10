Температура впаде до +10 градусів: коли Україну накриє холодний фронт

Погода стане нестійкою через локальний циклон, який рухатиметься з Балкан.

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Прогноз погоди в Україні на два дні / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні у найближчі дні

Де прогнозуються дощі та грози

Вже 11 вересня до України почне надходити прохолодне повітря з Атлантики. Першими зниження температури відчують західні та північні області. Про це повідомив начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань.

За його словами, вдень у п’ятницю температура знизиться до +15…+20 градусів.

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Синоптик додав, що до Черкащини малоактивний холодний атмосферний фронт дістанеться в ніч на 11 вересня. Він принесе невеликі дощі та відчутне похолодання.

У п’ятницю там очікується переважно суха й сонячна погода, а денна температура становитиме +21…+26 градусів.

Погода 11 вересня / фото: meteoprog

Погода 12 вересня

Постригань додав, що у суботу погода знову стане нестійкою через локальний циклон, який рухатиметься з Балкан у напрямку України.

Зокрема, на Черкащині прогнозується збільшення хмарності, дощі різної інтенсивності та місцями грози. Вночі температура становитиме +10…+15 градусів, вдень - +20…+25 градусів.

"Вересень ще дасть насолодитися помірним теплом, він такий у нас", - наголосив синоптик.

Погода 12 вересня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптик Наталія Діденко говорила, що впродовж четверга в Україні буде приємна, майже літня погода. Температура повітря коливатиметься в межах від +25 до +30 градусів.

Синоптикиня також наголошувала, що погода в Україні у п'ятницю буде найхолоднішою у західних областях, де впродовж дня максимальна температура повітря становитиме +15+19 градусів.

Синоптик Ігор Кібальчич звявляв, що сильних і тривалих дощів чекати не варто, оскільки атмосферний тиск виявиться вищим за норму, а циклонічна діяльність себе проявлятиме на деякому віддаленні від України.

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Про персону: Віталій Постригань Відомий український синоптик. Начальник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру. Складає прогнози погоди в Україні на короткострокову і довгострокову перспективу.

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