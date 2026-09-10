Реактивні дрони атакують Києв, є приліт: що відомо

Реактивні дрони атакують Київ, у столиці працює ППО.

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Росія атакує Київ реактивними дронами - що відомо / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ДСНС Києва

Ключові тези:

Реактивні БпЛА атакують Київ із півночі

У столиці працює ППО

Реактивні БпЛА атакують Київ із півночі, у столиці працюють сили протиповітряної оборони. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

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Міська влада закликала мешканців залишатися в укриттях, поки триває повітряна атака. КМВА оголосила у столиці жовтий рівень небезпеки через загрозу безпілотників.

"В Оболонському районі БпЛА впав на двоповерхову офісну будівлю" - повідомив Кличко.

Ще одне влучання зафіксували у Солом'янському районі Києва. За попередньою інформацією, безпілотник влучив у покрівлю чотириповерхового бізнес-центру.

"У Соломʼянському районі, за попередньою інформацією, влучання БпЛА в покрівлю 4-поверхового бізнес-центру. Екстрені служби прямують на місце", - додав мер Києва.

До цього, Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух реактивних безпілотників у напрямку столиці. Зокрема, дрони фіксували поблизу Київського водосховища та над Києвом.

"Реактивний БпЛА на Вишгород/Київ з півночі. Київ - реактивний БпЛА над містом!" - попередили Повітряні сили.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, моніторинговий канал єРадар інформував, що противник обрав нові цілі для ударів по Києву. Зазначалось, що РФ готується атакувати понад 20 автозаправних станцій, розташованих в житлових кварталах столиці.

ДСНС інформувало про наслідки атаки в Хмельницькому, де на території ринку виникла пожежа після падіння уламків. У відомстві повідомили про повторну детонацію під час розгортання підрозділів ДСНС на місці події. Внаслідок інциденту травмовано 4 рятувальників, на місці працювали 45 рятувальників та 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив про влучання в промисловий об'єкт у Дніпрі та наслідки удару по заводу. За наявними даними, внаслідок атак загинули двоє людей і ще п'ятеро осіб отримали поранення, серед поранених є дитина.

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Про персону: Віталій Кличко Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

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