Потужна пожежа на місці 'прильоту': подробиці обстрілу Київщини

Рятувальники гасять пожежу у складських приміщеннях у Бучанському районі.

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Потужна пожежа в Київській області / Колаж: Главред, фото: скріншот

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У Київській області одна людина загинула, ще двоє отримали поранення

Сталася пожежа у складських приміщеннях у Бучанському районі

В результаті російської атаки ударними безпілотниками на Київську область одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.

Про це в Telegram повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко.

відео дня

За його даними, у Бучанському, Фастівському та Обухівському районах зафіксовано пошкодження 17 об’єктів, серед яких приватні будинки, транспортні засоби, складські та виробничі приміщення, ангар і ветеринарна клініка.

"Зараз наші рятувальники ліквідують пожежу в складських приміщеннях у Бучанському районі. Роботи тривають", - зазначив голова ОДА.

/ Главред

Подробиці удару РФ

При цьому Ткаченко спростував інформацію про те, що під Гостомелем загорівся склад із боєкомплектами. За його словами, пожежа виникла на складі цивільного призначення.

"Зараз наші рятувальники ліквідують пожежу у складських приміщеннях у Бучанському районі. У мережі зараз поширюються відео пожеж... Щоб уникнути зайвих спекуляцій і паніки: внаслідок ворожої атаки загорівся склад цивільного призначення. На місці працюють рятувальники та всі необхідні служби. Ситуація під контролем", – додав він.

Дивіться відео - наслідки обстрілу Київщини:

/ Скріншот

Як обстріли можуть позначитися на електропостачанні

Удари по енергетичній інфраструктурі здатні спричинити перебої з електропостачанням навіть у разі пошкодження обмеженої кількості об’єктів. Про це розповів експерт Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев.

За його словами, серед можливих цілей - підстанції та ключові елементи мереж, що з’єднують різні регіони. У разі їх пошкодження навантаження перерозподіляється на інфраструктуру, що залишилася, що підвищує ризик перевантажень і нових аварій.

Щоб зберегти стійкість енергосистеми, оператори можуть тимчасово обмежувати споживання. Такий захід допомагає знизити навантаження та не допустити ланцюгової реакції, здатної призвести до масштабних і тривалих відключень.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Країна-агресор РФ готується до нових масованих ударів по Україні. Цього разу ціллю атак можуть стати об’єкти водопостачання, пише РБК-Україна з посиланням на джерела в держструктурах. Основною ціллю ударів можуть стати об’єкти системи водозабору.

Як раніше повідомляв Главред, раніше російська окупаційна армія завдала авіаударів по цивільній інфраструктурі Запоріжжя та передмістя. Під обстрілом опинилася житлова забудова, що призвело до значних руйнувань та травмування місцевих мешканців.

Нагадаємо, російські окупаційні війська атакували Харків. У результаті удару по цивільному підприємству є загиблі та поранені. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

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Про персону: Геннадій Рябцев Геннадій Рябцев – директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт з державної політики в паливно-енергетичному комплексі, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень, професор Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича у Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор, державний службовець 6 рангу.

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