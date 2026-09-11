Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Регіони

Потужна пожежа на місці "прильоту": подробиці обстрілу Київщини

Олексій Тесля
11 вересня 2026, 01:04
google news Підпишіться
на нас в Google
Рятувальники гасять пожежу у складських приміщеннях у Бучанському районі.
Знімок екрана
Потужна пожежа в Київській області / Колаж: Главред, фото: скріншот

Головне:

  • У Київській області одна людина загинула, ще двоє отримали поранення
  • Сталася пожежа у складських приміщеннях у Бучанському районі

В результаті російської атаки ударними безпілотниками на Київську область одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.

Про це в Telegram повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко.

відео дня

За його даними, у Бучанському, Фастівському та Обухівському районах зафіксовано пошкодження 17 об’єктів, серед яких приватні будинки, транспортні засоби, складські та виробничі приміщення, ангар і ветеринарна клініка.

"Зараз наші рятувальники ліквідують пожежу в складських приміщеннях у Бучанському районі. Роботи тривають", - зазначив голова ОДА.

Потужна пожежа на місці 'прильоту': подробиці обстрілу Київщини
/ Главред

Подробиці удару РФ

При цьому Ткаченко спростував інформацію про те, що під Гостомелем загорівся склад із боєкомплектами. За його словами, пожежа виникла на складі цивільного призначення.

"Зараз наші рятувальники ліквідують пожежу у складських приміщеннях у Бучанському районі. У мережі зараз поширюються відео пожеж... Щоб уникнути зайвих спекуляцій і паніки: внаслідок ворожої атаки загорівся склад цивільного призначення. На місці працюють рятувальники та всі необхідні служби. Ситуація під контролем", – додав він.

Дивіться відео - наслідки обстрілу Київщини:

Знімок екрана
/ Скріншот

Як обстріли можуть позначитися на електропостачанні

Удари по енергетичній інфраструктурі здатні спричинити перебої з електропостачанням навіть у разі пошкодження обмеженої кількості об’єктів. Про це розповів експерт Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев.

За його словами, серед можливих цілей - підстанції та ключові елементи мереж, що з’єднують різні регіони. У разі їх пошкодження навантаження перерозподіляється на інфраструктуру, що залишилася, що підвищує ризик перевантажень і нових аварій.

Щоб зберегти стійкість енергосистеми, оператори можуть тимчасово обмежувати споживання. Такий захід допомагає знизити навантаження та не допустити ланцюгової реакції, здатної призвести до масштабних і тривалих відключень.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Країна-агресор РФ готується до нових масованих ударів по Україні. Цього разу ціллю атак можуть стати об’єкти водопостачання, пише РБК-Україна з посиланням на джерела в держструктурах. Основною ціллю ударів можуть стати об’єкти системи водозабору.

Як раніше повідомляв Главред, раніше російська окупаційна армія завдала авіаударів по цивільній інфраструктурі Запоріжжя та передмістя. Під обстрілом опинилася житлова забудова, що призвело до значних руйнувань та травмування місцевих мешканців.

Нагадаємо, російські окупаційні війська атакували Харків. У результаті удару по цивільному підприємству є загиблі та поранені. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Читайте також:

Про персону: Геннадій Рябцев

Геннадій Рябцев – директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт з державної політики в паливно-енергетичному комплексі, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень, професор Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича у Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор, державний службовець 6 рангу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
обстріли Буча Київська область пожежа
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Потужна пожежа на місці "прильоту": подробиці обстрілу Київщини

Потужна пожежа на місці "прильоту": подробиці обстрілу Київщини

01:04Регіони
Путін вичерпає ресурси: у ГУР назвали ймовірні терміни завершення війни

Путін вичерпає ресурси: у ГУР назвали ймовірні терміни завершення війни

23:52Україна
РФ готує новий балістичний удар: українців попередили про загрозу обстрілу

РФ готує новий балістичний удар: українців попередили про загрозу обстрілу

23:15Україна
Реклама

Популярне

Більше
Коли копати буряк на зиму: температурна позначка для збору врожаю

Коли копати буряк на зиму: температурна позначка для збору врожаю

Нова магнітна буря G1 сколихне Землю: прогноз геомагнітної активності

Нова магнітна буря G1 сколихне Землю: прогноз геомагнітної активності

Чи можна виливати окріп у раковину - поставлено крапку в питанні

Чи можна виливати окріп у раковину - поставлено крапку в питанні

Як правильно варити макарони: кухар розповів про популярну помилку

Як правильно варити макарони: кухар розповів про популярну помилку

Не згниє і не пересохне до весни: як правильно зберігати буряк

Не згниє і не пересохне до весни: як правильно зберігати буряк

Останні новини

02:05

Загроза повного знищення людства: вчений розкрив сумний прогноз

01:04

Потужна пожежа на місці "прильоту": подробиці обстрілу КиївщиниВідео

10 вересня, четвер
23:52

Путін вичерпає ресурси: у ГУР назвали ймовірні терміни завершення війни

23:15

РФ готує новий балістичний удар: українців попередили про загрозу обстрілу

23:05

Головний секрет садівників вирішує все: коли починати осінню посадкуВідео

Путіну доведеться почати переговори, зима для Кремля і Києва буде важкою - КлочокПутіну доведеться почати переговори, зима для Кремля і Києва буде важкою - Клочок
23:02

У світі масово відмовляються від традиційних дверей: яку альтернативу пропонуютьВідео

22:26

Старі фари знову блищатимуть: простий спосіб прибрати жовтизну за копійкиВідео

22:22

Шкода дитині: чому насправді Кличко розлучився з Хайден Пенетьєррі

22:01

"Кінець вересня може стати переломним": Зеленський розповів про мирні переговори

Реклама
21:54

Зеленський анонсував потужний пакет ППО від Канади: що отримає Україна

21:43

"Ми були вдома": популярна ведуча розповіла про дрон, який впав у її дворі

21:39

Київстар ТБ продовжує оновлювати бібліотеку проєктів від Paramount+: другий сезон "Землі гангстерів" — уже 19 вересня

21:29

Таємниця шеф-кухарів: навіщо вони насправді змішують цибулю з содою

21:24

РФ може атакувати кордон України з Польщею: Туск попередив про загрозу

21:04

Гороскоп удачі на вересень: названо найщасливіший день для кожного знака

20:57

В Україні різко підскочили ціни на базовий овоч: розкрито причину подорожчання

20:42

Температура впаде до +10 градусів: коли Україну накриє холодний фронт

20:40

Джолі зробила рідкісний коментар щодо своїх дітей

20:26

Захист від лихого ока: яке дерево вважали головним оберегом дому

20:19

Коли українська балістика полетить по Росії - названо чіткі терміни

Реклама
20:08

Цибуля вдома росте як на дріжджах: секрет багатого врожаю навіть у звичайному горщикуВідео

19:58

Ціни підскочать на 10-15%: які продукти подорожчають вже восени

19:25

Що посіяти після картоплі, щоб навесні було менше роботи: який сидерат обратиВідео

19:19

Біля кордону з РФ і Білоруссю вводять жорсткі обмеження: що відомо

19:10

Україні загрожує хвиля звільнень, Андрусів розповів, як врятувати бізнесПогляд

19:07

Реактивні дрони атакують Києв, є приліт: що відомо

18:51

Загроза відключення опалення взимку: експерт назвав вразливі райони Києва

18:37

Цвіркуни оселилися в будинку: простий спосіб прогнати їх назавжди

18:36

Орхідея віддячить розкішними квітами: домашнє підживлення з двох інгредієнтів

18:26

Ціни на продукти в Україні різко зростуть: які товари можуть зникати з полиць

18:17

Картопля збережеться свіжою утричі довше: про просту хитрість знають одиниціВідео

17:54

Захист ґрунту на зиму: чим засіяти або накрити город у вересні

17:47

РФ готує теракти під прапором України: у СЗР попередили про план Кремля

17:44

Менше грошей і справ у судах: за рік Цивінського ключові показники БЕБ різко погіршилися, але Кабмін затягує аудит

17:40

"Будь-яка імперія закінчує однаково", – Буданов порівняв Росію з розтрощеним авто Брєжнєва

17:38

Багато поранених, є загиблі: РФ атакувала ТРЦ в Павлограді, що відомо про наслідкиФото

17:27

На "Золотих Воротах" є секретна мозаїка: що українські митці сховали від СРСР і деВідео

17:11

Пєсков заявив про бажання РФ "якнайшвидше врегулювати війну", але є нюанс

17:09

Помилка садівників: 7 рослин, які не можна залишати без води восени

16:53

Коли обрізати малину, щоб не втратити весь урожай: головні правилаВідео

Реклама
16:49

Зрубав і росте знову: яке дерево висадити для економії на дровах

16:40

Гороскоп Таро на завтра, 11 вересня: Овнам — поспішати, Ракам — просити

16:35

"Дрон мало не збив літак Зеленського": що насправді сталося в Молдові, нові деталі

16:27

"Дійшли до межі": українців попередили про можливі затримки зарплат і соцвиплат

16:16

РФ може зупинити удари по Україні: названо умову повітряного перемир’я

16:03

Зелені помідори почервоніють за лічені дні: хитрий трюк від садівника

15:56

Принц Вільям розпочав полювання в палаці після повернення Гаррі

15:46

Долар, євро та злотий синхронно полетіли вниз: новий курс валют на 11 вересня

15:42

Настільки комфортно: Петрожицька назвала улюбленого актора для інтимних сцен

15:28

Китайський гороскоп на завтра, 11 вересня: Собакам — харизма, Бикам — баланс

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти