Зеленський анонсував потужний пакет ППО від Канади: що отримає Україна

Канада та Україна уклали угоду про постачання надзвичайно важливих ракет-перехоплювачів для ППО.

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Володимир Зеленський розповів про посилення ППО України / колаж: Главред, фото: ОП, US Army

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Канада готова приєднатися до антибалістичної програми Freyja

Оттава допоможе Києву з ракетами-перехоплювачами для ППО

Канада приєднається до європейської антибалістичної програми Freyja та готує з Україною масштабну угоду про безпілотники Drone Deal.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів із прем’єр-міністром Канади Марком Карні, які відбулися під час візиту українського лідера до Оттави.

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"Канада готова приєднатися до нашої Європейської антибалістичної програми Freyja, надавши свої технології. Це необхідний і своєчасний крок. Також будуть додаткові оборонні поставки", - написав Зеленський.

За його словами, сторони дуже змістовно обговорили перспективні двосторонні проєкти у сфері оборони та економіки. "Зокрема, зараз наші команди опрацьовують drone deal. Розраховуємо, що вже найближчим часом зможемо укласти повноцінну угоду", – повідомив Зеленський.

Глави держав також обговорили нагальні потреби щодо забезпечення фінансової та військової стійкості України на 2026 і 2027 роки.

Ракети-перехоплювачі для України

Канада та Україна уклали угоду про постачання критично важливих ракет-перехоплювачів для протиповітряної оборони в рамках механізму JUMPSTART на суму 350 мільйонів канадських доларів, повідомив прем’єр-міністр Канади Марк Карні.

"Сьогодні, коли ми зустрічаємося, Росія без розбору посилює свою варварську повітряну війну, без розбору атакуючи цивільне населення. Протиповітряна оборона України стає дедалі важливішою. І саме тому сьогодні Канада та Україна уклали угоду про постачання критично важливих ракет-перехоплювачів ППО через механізм JUMPSTART. Цей пакет обладнання вартістю 350 мільйонів канадських доларів допоможе захистити народ України, її інфраструктуру та небо", - сказав Карні під час прес-конференції разом із Зеленським.

/ Главред

Patriot в Україні: коли може з’явитися власне виробництво

Після слів Дональда Трампа про потенційне створення в Україні виробництва ракет-перехоплювачів для американських комплексів Patriot фахівці почали оцінювати реальні терміни запуску такого підприємства.

Швидко реалізувати такий проєкт буде вкрай складно. Для початку Україні необхідно отримати доступ до відповідних технологій та організувати виробничу базу. Крім того, потрібно буде закупити та встановити спеціальне обладнання, залучити інженерів та інших фахівців, а також налагодити надійну систему постачання комплектуючих.

Якщо необхідні домовленості будуть досягнуті в стислі терміни, а підготовчі роботи розпочнуться без серйозних затримок, випуск перших ракет українського виробництва теоретично може стартувати орієнтовно через один-два роки.

Необхідність прискорення цього напрямку стає особливо помітною на тлі розширення російського виробництва балістичних боєприпасів. Зокрема, йдеться про ракети, що використовуються оперативно-тактичними комплексами "Іскандер-М".

Нагадаємо, "Главред" повідомляв: міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що налагодження виробництва ракет для систем протиповітряної оборони Patriot в Україні - це тривалий процес, який вимагатиме багатьох тижнів підготовки.

Раніше засновник БО "Реактивна пошта" та військовий експерт Павло Нарожний вважає, що після запуску виробництва ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot в Україні перші вироби можуть з'явитися не раніше, ніж через рік-півтора.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна готова розпочати виробництво зенітних ракет для систем Patriot, однак для запуску потрібне остаточне узгодження з боку США.

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Про джерело: Офіс Президента України Офіс Президента України (ОПУ) - постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991-2005, 2010-2019), Секретаріат Президента України (2005-2010), пише Вікіпедія.

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