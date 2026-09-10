Ціни на продукти в Україні різко зростуть: які товари можуть зникати з- полиць

Ціни на продукти в Україні восени можуть зрости через удари РФ по складах і логістиці.

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Ціни на продукти в Україні зростуть - які товари можуть зникати / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

РФ створює перебої у постачанні через удари по складах

Молочні товари можуть тимчасово зникати з полиць

Додаткова логістика підвищуватиме витрати

Ціни на низку продуктів в Україні восени можуть зрости через сезонний фактор та російські удари по складах і логістичних центрах. Найбільші перебої можливі з товарами короткострокового зберігання, зокрема молочною та замороженою продукцією. Про це повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в інтерв'ю Главреду.

Водночас ситуація не свідчить про загрозу продовольчій безпеці України. За словами Марчука, поширення фотографій порожніх полиць у соцмережах може створювати хибне враження про масштаб проблеми.

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"Восени через сезонний фактор та зміни, що відбуваються внаслідок ударів по накопичувальних складах, можна очікувати подорожчання низки продуктів. Сьогодні ситуація складна, але не загрожує продовольчій безпеці", - наголосив він.

Окремим викликом залишається робота ланцюгів постачання. Попередні атаки по логістичних центрах і складах уже призводили до перебоїв, однак причиною була саме інфраструктура доставки, а не нестача продовольства.

"Продукти в Україні будуть. І їх буде достатньо. Більше того, зараз навіть важко уявити, за яких умов в Україні настане голод", - заявив експерт.

Найпомітніше наслідки руйнування складської інфраструктури можуть проявитися у категоріях, які потребують спеціальних умов зберігання та швидкої доставки. Через пошкодження розподільчих баз виробникам доводиться перебудовувати схеми постачання до магазинів.

"Зараз РФ масово атакує склади та логістичні центри Київської області, через що виникають певні перебої. Особливо це позначилося на продукції короткострокового зберігання, наприклад, на молочних або заморожених товарах", - зазначив Марчук.

За його словами, виробники молочної продукції не завжди мають власну систему доставки, здатну швидко замінити пошкоджену інфраструктуру торговельних мереж. Саме цим експерт пояснює тимчасову відсутність окремих марок молочної продукції на прилавках.

"Саме тому виникають затримки та перебої з наявністю певних марок молочної продукції, яка виробляється, наприклад, у західних областях України. Саме тому іноді ми не бачимо на прилавках деякі види молочної продукції", - пояснив він.

Водночас такі перебої не мають бути постійними: у міру відновлення та перебудови постачання товари знову надходитимуть до торговельних мереж. Однак додаткові маршрути та нові схеми доставки неминуче впливатимуть на собівартість.

"Втім, ця проблема не буде зберігатися постійно - вона вирішуватиметься. І в міру вирішення проблем із логістикою відбуватиметься постачання. Однак, коли виникає потреба в додатковій логістиці, виникають і додаткові витрати", - підсумував експерт.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, удари РФ по складах украънських торговельних мереж могли спричинити критичні збої з постачанням в ланцюгах від виробництва до полиць.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що порожні полиці в частині супермаркетів є наслідком збоїв у логістиці, а не продовольчого дефіциту. Він наголосив, що це саме логістичний дефіцит, який перебудується і не свідчить про брак товарів. За його словами, товарів у країні достатньо, і ритейлери працюють над резервними маршрутами та альтернативними постачальниками для стабілізації постачання.

Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький пояснив, що потреби накопичувати продукти на понад місяць немає і радить мати запас на тиждень. Міністерство також вказало, що найбільше ударів по складах припало на Київську та Дніпропетровську області, можливі збитки кожного великого складу оцінюються у 3–5 млрд гривень, а макрорівневе подорожчання може сягнути близько 2,5%.

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Про персону: Денис Марчук Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".

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