РФ може атакувати кордон України з Польщею: Туск попередив про загрозу

Минулої ночі спільними діями українських і польських служб уже вдалося зняти пряму загрозу одному з прикордонних переходів.

https://glavred.net/war/rf-mozhet-atakovat-granicu-ukrainy-s-polshey-tusk-predupredil-ob-ugroze-10795694.html Посилання скопійоване

РФ може вдарити по пунктах пропуску / колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Ключові тези:

Росія атакувала пункти пропуску на кордоні з Молдовою

Наступною ціллю можуть стати переходи з Польщею

Європа має готуватися до різних сценаріїв

Найближчим часом країна-агресор Росія може атакувати пункти пропуску на українсько-польському кордоні в межах своєї кампанії з торговельної блокади України. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, пише Reuters.

Він згадав низку прецедентів, коли росіяни цілеспрямовано атакували прикордонні переходи між Україною та Молдовою в Одеській області.

відео дня

За його словами, під час масованої російської атаки по Україні минулої ночі завдяки взаємодії українських і польських служб було усунуто "пряму загрозу одному з прикордонних переходів".

Туск не розкрив деталей, але запевнив, що росіяни спробують атакувати пункти пропуску на польсько-українському кордоні.

"Як вам відомо, Росія вже вдавалася до провокаційних атак на пункти перетину кордону, наприклад, з Молдовою. Ми очікуємо аналогічних дій, спрямованих на пункти перетину кордону з Україною інших країн, зокрема Польщі", - наголосив він.

Прем'єр-міністр Польщі також зауважив, що Польща, як і вся Європа, повинна бути готовою до різних сценаріїв не лише на російсько-українському фронті, а й загалом на східному фланзі ЄС.

РФ може готувати новий масований обстріл

Авіаційний експерт Богдан Долінце говорив, що Росія може повторити масовану атаку по Україні вже найближчими днями - ресурс для цього у ворога залишився.

За його словами, обсяг засобів, які противник витратив під час останнього обстрілу, не збігається з виробничими темпами російського ВПК.

"Ми бачимо, що фактично 10 днів ворог здійснював накопичення. І, враховуючи, що кількість застосованих засобів була меншою, ніж Росія могла виготовити протягом цього часу, не виключено, що через достатньо короткий період може повторити чергову спробу масованої атаки - вже найближчими днями", - наголосив він.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, ввечері 10 вересня реактивні БпЛА атакували Київ. В Оболонському районі БпЛА впав на двоповерхову офісну будівлю. Ще одне влучання зафіксували у Солом'янському районі Києва.

Також російські окупанти завдали удару по торговельно-розважальному центру у центрі Павлограда Дніпропетровської області. Після удару спалахнули пожежі. Вогонь охопив автомобілі, торговельні павільйони та магазин.

Крім того Росія серед білого дня 10 вересня атакувала Дніпро. Внаслідок удару "Бандеролей" пошкоджено підприємство харчової промисловості - завод "Олейна".

Читайте також:

Про джерело: Reuters Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред