Принц Вільям розпочав полювання в палаці після повернення Гаррі

Принц Вільям, за даними анонімних джерел, став надзвичайно підозрілим.

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Принц Вільям проти Гаррі та Меган / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com; instagram.com, princeandprincessofwales

Коротко:

Чим займається Вільям

Чому він зайнявся такими "справами"

Навколо принца Вільяма розгорається новий скандал: інсайдери стверджують, що він нібито намагається контролювати витік інформації та навіть поширює дезінформацію, щоб викрити "шпигунів" у королівському палаці.

За даними джерел, які цитує Radar Online, спадкоємець престолу став вкрай підозрілим на тлі триваючого конфлікту з братом - принцом Гаррі. Вільям, як стверджується, побоюється, що важливі подробиці з життя родини продовжують потрапляти до Гаррі, незважаючи на їхній розрив, і тому вирішив діяти радикально.

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Меган Маркл і принц Гаррі повернулися до Великої Британії / Фото Instagram/meghan

Повідомляється, що він нібито "вкидає" різну інформацію у вузьке коло співробітників, щоб відстежити, хто саме передає дані далі. Такий метод, за словами інсайдерів, має допомогти виявити людей усередині палацу, які можуть підтримувати зв’язок із герцогом Сассекським.

Підозри Вільяма посилилися після серії публічних одкровень Гаррі - від інтерв’ю до мемуарів, де той розкрив внутрішні конфлікти та подробиці життя королівської родини. На цьому тлі довіра всередині палацу виявилася підірваною, а стосунки між братами - фактично зруйнованими.

Принц Вільям став дуже підозрілим / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Джерела стверджують, що ситуація досягла точки, коли майбутній король готовий перевіряти навіть найближче оточення, побоюючись нових витоків інформації та ударів по репутації.

При цьому офіційних підтверджень таких дій немає.

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