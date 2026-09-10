'Дійшли до межі': українців попередили про можливі затримки зарплат і соцвиплат

Мінфін уже змушений обмежувати частину державних видатків через нестачу ліквідності.

https://glavred.net/ukraine/doshli-do-predela-ukraincev-predupredili-o-zaderzhkah-zarplat-i-socvyplat-10795601.html Посилання скопійоване

В Україні можливі затримки соцвиплат та зарплат / Колаж: Главред, фото: Мінфін, ua.depositphotos.com

Коротко:

В Україні можливі затримки соцвиплат та зарплат через нестачу коштів

Мінфін вже обмежує частину державних видатків через проблеми з фінансуванням

Марченко закликає Раду ухвалити закони для отримання міжнародної допомоги

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що в Україні можуть виникнути затримки соцвиплат і зарплат у держсекторі через нестачу фінансування. Водночас наразі соціальні видатки не обмежуються.

Про це Марченко сказав під час засідання комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики.

відео дня

За словами міністра, ситуація залежатиме від того, скільки коштів надходитиме на Єдиний казначейський рахунок. Він зазначив, що через обмежений обсяг доступного фінансування уряд уже змушений визначати пріоритетність платежів.

"Ми вимушено застосовуємо заходи із обмеження видатків. Все залежить від того, як надходитимуть кошти на єдиний казначейський рахунок. Я не виключаю, що можливі затримки", – сказав Марченко.

За його словами, Мінфін пропонує відтермінувати на грудень менш актуальні видатки. Соціальних видатків це наразі не стосується. Водночас уряд підготував регламенти роботи в умовах обмеженої ліквідності: першочергово фінансуватимуть сектор безпеки й оборони, а інші видатки – після появи додаткових джерел фінансування. Обмеження також стосуватимуться місцевих бюджетів, а програми будівництва, зокрема соціального, можуть призупинити.

Марченко зазначив, нинішня ситуація пов’язана, зокрема, з необхідністю ухвалення законопроєктів, які мають забезпечити подальше фінансування України з боку міжнародних партнерів. Він закликав народних депутатів не зволікати з відповідними рішеннями.

"Ми дійшли до межі, і немає пояснень, чому ми в цей складний період не можемо проголосувати ці законопроєкти, розуміючи ціну питання", – наголосив глава Мінфіну.

Водночас міністр наголосив, що соціальні видатки поки не потрапили під обмеження.

Виплати в Україні - останні новини за темою

Як раніше писав Главред, середня зарплата в Україні у липні 2026 року знизилася на 1,6% порівняно з червнем і становила 32 243 грн. Водночас у річному вимірі номінальна оплата праці зросла на 21,7%, а реальна - на 12,9%.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів представив прогноз економічного розвитку і можливі сценарії зростання доходів населення. Прогноз передбачає, що середня зарплата 44 083 грн може бути досягнута у 2029 році за оптимістичним сценарієм. За цим сценарієм середня номінальна зарплата зросте з 35 010 грн у 2027 році до 39 362 грн у 2028 році і досягне 44 083 грн у 2029 році.

Крім того, Кабмін також ініціював зміни у правилах нарахування пенсій і запропонував зафіксувати базову частину пенсії. У проєкті закону передбачено базову пенсію у розмірі 6000 гривень для громадян з повним трудовим стажем.

Читайте також:

Про персону: Сергій Марченко Український економіст і політичний діяч, кандидат економічних наук. Обіймав посаду заступника міністра фінансів України (2016-2018). Працював на посаді заступника Глави Адміністрації Президента України (2018-2019). Міністр фінансів України з 30 березня 2020 року, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред