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Багато поранених, є загиблі: РФ атакувала ТРЦ в Павлограді, що відомо про наслідки

Юрій Берендій
10 вересня 2026, 17:38оновлено 10 вересня, 18:29
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РФ атакувала Павлоград посеред дня, коли в центрі було багато людей.
Багато поранених, є загиблі: РФ атакувала ТРЦ в Павлограді, що відомо про наслідки
Що відомо про наслідки атаки РФ по Павлограду / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ключові тези:

  • РФ вдарила по ТРЦ у центрі Павлограда
  • Внаслідок атаки загинули двоє людей

Російські окупанти завдали удару по торговельно-розважальному центру у центрі Павлограда Дніпропетровської області. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще щонайменше 18 дістали поранень. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

відео дня

Після удару спалахнули пожежі. Вогонь охопив автомобілі, торговельні павільйони та магазин.

"Двоє людей загинули, щонайменше вісімнадцять дістали поранень через атаку росіян на Павлоград", - повідомив Ганжа.

  • Наслідки удару по Павлограду 10 вересня
    Наслідки удару по Павлограду 10 вересня Фото: ДСНС Дніпропетровщини
  • Наслідки удару по Павлограду 10 вересня
    Наслідки удару по Павлограду 10 вересня Фото: ДСНС Дніпропетровщини
  • Наслідки удару по Павлограду 10 вересня
    Наслідки удару по Павлограду 10 вересня Фото: ДСНС Дніпропетровщини
  • Наслідки удару по Павлограду 10 вересня
    Наслідки удару по Павлограду 10 вересня Фото: ДСНС Дніпропетровщини
  • Наслідки удару по Павлограду 10 вересня
    Наслідки удару по Павлограду 10 вересня Фото: ДСНС Дніпропетровщини
  • Наслідки удару по Павлограду 10 вересня
    Наслідки удару по Павлограду 10 вересня Фото: ДСНС Дніпропетровщини
  • Наслідки удару по Павлограду 10 вересня
    Наслідки удару по Павлограду 10 вересня Фото: ДСНС Дніпропетровщини

ОНОВЛЕНО станом на 18:25: за даними начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, внаслідок російської атаки загинули четверо людей, понад 60 дістали поранень.

"4 людей загинули, понад 60 дістали поранень. Серед поранених щонайменше троє дітей. Це хлопці 13, 14 і 15 років", - повідомив Ганжа.

Усі постраждалі перебувають у лікарнях, де медики надають їм необхідну допомогу. Унаслідок удару російських військ у Павлограді також пошкоджені цивільні об’єкти та автомобілі.

ОНОВЛЕНО станом на 18:00: кількість жертв російського удару по Павлограду зросла. За даними Дніпропетровської обласної прокуратури, загинули троє людей, ще 34 отримали поранення, серед постраждалих є дитина.

"10 вересня 2026 року близько 16:25 військові рф завдали удару по м. Павлограду із застосуванням БпЛА. Унаслідок атаки пошкоджено торговельні павільйони та автомобілі", - повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі.

Правоохоронці документують наслідки атаки та розпочали кримінальне провадження за фактом вчинення воєнного злочину за статтею 438 Кримінального кодексу України.

За словами міністра внутрішніх справ України Івана Вигівського, атака сталася близько години до моменту його повідомлення, коли в центрі міста було багато людей. На місці працюють рятувальники та поліцейські.

"Близько години тому росіяни вдарили по ТРЦ у середмісті Павлограда. Посеред дня, коли на вулицях було багато людей. Вже маємо інформацію про двох загиблих людей. Мої співчуття рідним і близьким. Щонайменше 18 людей постраждали", - повідомив Вигівський.

У МВС заявили, що останнім часом російські війська посилили атаки по цивільній інфраструктурі Дніпропетровщини. Серед цілей, за словами Вигівського, опинилися продовольчі склади, житлові квартали, потяги та торговельно-розважальні центри.

"Лише з початку року росіяни завдали по області понад 18 тисяч ударів, переважно це атаки БпЛА. Останнім часом окупанти посилили атаки по продовольчих складах, житлових кварталах, потягах, ТРЦ", - наголосив Вигівський.

Напередодні російські війська тричі атакували Кривий Ріг, де під ударом опинилися звичайні житлові будинки. На цьому тлі в Дніпрі провели розширену нараду щодо реагування на удари та захисту цивільного населення.

Під час зустрічі за участю керівництва області, представників Сил безпеки та оборони, народних депутатів і керівників підрозділів МВС обговорили взаємодію служб, захист важливих соціальних об’єктів та підготовку до осінньо-зимового періоду.

"У такі моменти важливо, що всі підрозділи МВС, органи місцевої влади, військові та волонтери працюють як один механізм - задля захисту і підтримки людей", - зазначив Вигівський.

Реактивний
Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, начальник Сумської ОВА Олег Григоров інформував про прицільний удар БПЛА по торговельно-розважальному центру у Сумах. Він зазначив, що внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив про пожежу на території міського ринку після падіння уламків збитого БпЛА. ДСНС інформувало про повторну детонацію під час розгортання сил і засобів для ліквідації загоряння. В результаті вибуху травмовано чотирьох рятувальників, на місці працювали 45 рятувальників і 8 одиниць техніки.

Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив про ураження підприємства в Дніпрі внаслідок ударів. За даними ОВА, внаслідок атак загинули двоє людей, п'ятеро отримали поранення, серед постраждалих є дитина.

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Про персону: Олександр Ганжа

Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.

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