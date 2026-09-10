Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

РФ може зупинити удари по Україні: названо умову повітряного перемир’я

Марія Николишин
10 вересня 2026, 16:16
google news Підпишіться
на нас в Google
Аналітик пояснив, за яких умов Кремль може погодитися на часткове повітряне перемир'я з Україною.
РФ може зупинити удари по Україні: названо умову повітряного перемир’я
Чи можливе повітряне перемир'я / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Головне із заяви експерта:

  • Росія готова обмежити удари лише по тилу, не по фронту
  • Зеленський близький до дзеркальної відповіді Кремлю
  • Втрати РФ від блокади портів сягають 1% ВВП

Країна-агресор Росія теоретично може погодитися на часткове повітряне перемир'я з Україною, обмежившись лише забороною глибоких ударів по тилу, тоді як бої вздовж лінії фронту продовжуватимуться в колишньому режимі. Про це в інтерв'ю Главреду розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок.

За його оцінкою, наближення холодного сезону однаково важким випробуванням стане і для Кремля.

відео дня

"Росіяни чудово розуміють, що зима для них теж не буде простою. Як і для нас. Для кого вона буде складнішою - це вже інше питання. Я думаю, що після ударів по ТЕС ми ще побачимо цікаві удари по території Росії", - зазначив він.

Вибір цілей для ударів по глибокому тилу РФ, за словами експерта, і так обмежений неформальними побажаннями партнерів Києва.

"Тим більше що було підтверджено, що Китай просив Україну не завдавати ударів по Владивостоку. Раніше надходили й інші прохання не завдавати ударів десь по чомусь. Америка прямо говорила про те, щоб не чіпати Новоросійськ. А хто дасть гарантію, що по російських ТЕЦ та електростанціях не будуть завдавати ударів? Ніхто. Будуть завдавати", - заявив Клочок.

Чому очікується дзеркальна відповідь

Він переконаний, що терпіння української сторони не безмежне, і рано чи пізно ситуація вимагатиме симетричної реакції на масовані обстріли.

"Я навіть не сумніваюся, бо ситуація вимагає від української влади дзеркальної реакції. Можна якийсь час відтягувати це питання, зважати на інтереси партнерів, але не завжди це спрацьовує. Я бачу, що Зеленський уже перебуває на дуже високій стадії кипіння", - сказав Клочок.

Резонансним епізодом, за словами аналітика, стала одна із розмов президента з західними партнерами напередодні масованого обстрілу.

"Для мене, наприклад, було несподівано почути від нього, як після одного з обстрілів він сказав: я дзвоню європейцям, а вони відповідають, що вони у відпустці, всі питання - після відпусток", - розповів Клочок.

Експерт наголошує, що позиція глави держави щодо союзників сформульована гранично прямо.

"Він прямо про це говорить. І його послання європейцям дуже просте: якщо Україна ослабне, частина російських ракет, "Шахедів", буде спрямована вже на вас. Тому цілком може виникнути ситуація, коли Росія погодиться на певне перемир'я в повітрі, бо у відповідь на неї буде завдано точно такого самого удару", - пояснив він.

Які втрати Росії через удари

Масштаб завданих Росії економічних втрат, на думку аналітика, значно більший, ніж намагається показати Кремль.

"НПЗ реально виведені з ладу у значних масштабах. Путін сказав, що Новоросійськ не працює, фактично зупинено судноплавство та торгівлю в Азовському та Чорному морях, що становить втрати в розмірі 1% від загальноросійського ВВП. Для Росії це дуже багато", - зазначив Клочок.

Попри офіційні запевняння з Москви про те, що все під контролем, реальна картина, каже експерт, зовсім інша.

"Хоча Путін і каже, що це не проблема, але це не так. Країни Балтії змушені вводити мита на транзит російського зерна. Тому у Росії з'являється дедалі більше причин на щось погоджуватися", - вважає він.

Щодо самого формату можливих домовленостей у небі Клочок окреслює чіткі межі ймовірних поступок Кремля.

"Що стосується саме повітряного перемир'я, я не виключаю, що вони можуть погодитися на заборону глибоких ударів по тилу. Але що стосується фронту - навряд чи. КАБи, як і раніше, літали над прифронтовими регіонами й долітали до Одеси, так і будуть літати", - підсумував експерт.

РФ може зупинити удари по Україні: названо умову повітряного перемир’я
НПЗ / Інфографіка: Главред

Коли переговори з РФ можуть відновитися

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов говорив, що пауза у переговорному треці може перерватися у вересні. Мова йде, найімовірніше, про зустріч українських, російських та американський переговірників.

За його словами, Україна сподівається відновити мирні переговори за участі представників США, бо наразі "без них ніяк".

"Ми його (переговорний трек, - ред.), дасть Бог, оживимо трошки", - наголосив він.

РФ може зупинити удари по Україні: названо умову повітряного перемир’я
Кирило Буданов / Інфографіка: Главред

Мирні переговори - останні новини

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський робить ставку на те, що війна, перенесена в глиб країни-агресора Росії, змусить кремлівського диктатора Володимира Путіна серйозно поставитися до мирних переговорів.

Також відомо, що директор ЦРУ Джон Реткліфф може отримати ключову роль у переговорах США з Росією та Україною на тлі можливого скорочення участі Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера. Остаточного рішення щодо змін у команді президента США Дональда Трампа поки немає.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив про появу можливості відновити мирні переговори між Україною та Росією - після того, як американські представники провели зустрічі в Києві та Москві.

Читайте також:

Про персону: Валерій Клочок

Валерій Клочок - громадський і політичний діяч, магістр державної служби.

З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою.

З 2020 до 2022 року співпрацював із незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу загалом.

З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
перемир'я війна в Україні війна Росії та України Валерій Клочок Ракетна атака на Україну Удари вглиб РФ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Біля кордону з РФ і Білоруссю вводять жорсткі обмеження: що відомо

Біля кордону з РФ і Білоруссю вводять жорсткі обмеження: що відомо

19:19Україна
РФ готує теракти під прапором України: у СЗР попередили про план Кремля

РФ готує теракти під прапором України: у СЗР попередили про план Кремля

17:47Україна
Багато поранених, є загиблі: РФ атакувала ТРЦ в Павлограді, що відомо про наслідки

Багато поранених, є загиблі: РФ атакувала ТРЦ в Павлограді, що відомо про наслідки

17:38Війна
Реклама

Популярне

Більше
Коли копати буряк на зиму: температурна позначка для збору врожаю

Коли копати буряк на зиму: температурна позначка для збору врожаю

Нова магнітна буря G1 сколихне Землю: прогноз геомагнітної активності

Нова магнітна буря G1 сколихне Землю: прогноз геомагнітної активності

Чи можна виливати окріп у раковину - поставлено крапку в питанні

Чи можна виливати окріп у раковину - поставлено крапку в питанні

Не згниє і не пересохне до весни: як правильно зберігати буряк

Не згниє і не пересохне до весни: як правильно зберігати буряк

Досвідчені господині обприскують подушки оцтом - для чого

Досвідчені господині обприскують подушки оцтом - для чого

Останні новини

19:10

Україні загрожує хвиля звільнень, Андрусів розповів, як врятувати бізнес

19:07

Реактивні дрони атакують Києв, є приліт: що відомо

18:51

Загроза відключення опалення взимку: експерт назвав вразливі райони Києва

18:37

Цвіркуни оселилися в будинку: простий спосіб прогнати їх назавжди

18:36

Орхідея віддячить розкішними квітами: домашнє підживлення з двох інгредієнтів

Путіну доведеться почати переговори, зима для Кремля і Києва буде важкою - КлочокПутіну доведеться почати переговори, зима для Кремля і Києва буде важкою - Клочок
18:26

Ціни на продукти в Україні різко зростуть: які товари можуть зникати з- полиць

18:17

Картопля збережеться свіжою утричі довше: про просту хитрість знають одиниціВідео

17:54

Захист ґрунту на зиму: чим засіяти або накрити город у вересні

17:47

РФ готує теракти під прапором України: у СЗР попередили про план Кремля

Реклама
17:44

Менше грошей і справ у судах: за рік Цивінського ключові показники БЕБ різко погіршилися, але Кабмін затягує аудит

17:40

"Будь-яка імперія закінчує однаково", – Буданов порівняв Росію з розтрощеним авто Брєжнєва

17:38

Багато поранених, є загиблі: РФ атакувала ТРЦ в Павлограді, що відомо про наслідкиФото

17:27

На "Золотих Воротах" є секретна мозаїка: що українські митці сховали від СРСР і деВідео

17:11

Пєсков заявив про бажання РФ "якнайшвидше врегулювати війну", але є нюанс

17:09

Помилка садівників: 7 рослин, які не можна залишати без води восени

16:53

Коли обрізати малину, щоб не втратити весь урожай: головні правилаВідео

16:49

Зрубав і росте знову: яке дерево висадити для економії на дровах

16:40

Гороскоп Таро на завтра, 11 вересня: Овнам — поспішати, Ракам — просити

16:35

"Дрон мало не збив літак Зеленського": що насправді сталося в Молдові, нові деталі

16:27

"Дійшли до межі": українців попередили про можливі затримки зарплат і соцвиплат

Реклама
16:16

РФ може зупинити удари по Україні: названо умову повітряного перемир’я

16:03

Зелені помідори почервоніють за лічені дні: хитрий трюк від садівника

15:56

Принц Вільям розпочав полювання в палаці після повернення Гаррі

15:46

Долар, євро та злотий синхронно полетіли вниз: новий курс валют на 11 вересня

15:42

Настільки комфортно: Петрожицька назвала улюбленого актора для інтимних сцен

15:28

Китайський гороскоп на завтра, 11 вересня: Собакам — харизма, Бикам — баланс

15:19

Вчені назвали найгарніше у світі чоловіче ім'я: які є українські аналоги

15:19

Смородина віддячить щедрим урожаєм: що обов’язково зробити восени

14:50

Трампа дратує позиція Путіна: експерт розкрив закулісні деталі переговорів

14:49

Як в Україні рятують домашніх улюбленців під час війни: евакуація, допомога та нові правила турботи новини компанії

14:35

У Львові стартує 33 Львівський міжнародний BookForum: про програму, учасників і мету події

14:34

Росія завдала подвійного удару по заводу корпорації США у Дніпрі, є загибліФото

14:07

Переговори затягнуться: Клочок назвав причину та можливі терміни нової зустрічі

13:58

З яким одягом не можна прати рушники: помилка, через яку псуються речі

13:36

Тест на IQ: потрібно знайти козла серед овець за 7 секунд

13:10

Україна уразила три кораблі РФ і унікальний порт на Каспії - Генштаб

12:57

Apple iPhone Duo: що варто знати перед вибором новини компанії

12:52

Що посіяти після огірків восени: грядка віддячить щедрим урожаєм

12:51

Як правильно варити макарони: кухар розповів про популярну помилку

12:44

Молодик 11 вересня принесе 3 знакам зодіаку неймовірний фінансовий успіх: кому пощастить

Реклама
12:23

Кремль може відкрити новий фронт: як РФ перевіряє "червоні лінії" НАТО

12:21

Долар і євро можуть змінити курс: банкір озвучив прогноз на 14-20 вересня

12:11

Пересолений суп можна врятувати без додавання води чи картоплі: секретний трюк

12:05

Різке похолодання з дощами насувається на Україну: наскільки знизиться температура

12:00

Ціни на продукти підуть вгору: Марчук – чи здатна РФ влаштувати продуктовий апокаліпсис в Україні

11:24

Досвідчені господині ставлять пластикову пляшку над зливом раковини - для чого

11:05

Трагедія на складі в Милі забрала 35 життів: посадовцю СБУ оголосили про підозруФото

10:49

РФ почала знищувати АЗС Києва: ворог завдав подвійного удару по столиці, деталіФото

10:38

Окупаційні війська просунулися поблизу ключового міста: в DeepState оновили мапу

10:32

Швидкого перемир'я не буде: експерт назвав реальний сценарій переговорів з РФ

Новини України
ПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЛьвоваНовини ЗапоріжжяНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти