РФ може зупинити удари по Україні: названо умову повітряного перемир’я

Аналітик пояснив, за яких умов Кремль може погодитися на часткове повітряне перемир'я з Україною.

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Чи можливе повітряне перемир'я / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Головне із заяви експерта:

Росія готова обмежити удари лише по тилу, не по фронту

Зеленський близький до дзеркальної відповіді Кремлю

Втрати РФ від блокади портів сягають 1% ВВП

Країна-агресор Росія теоретично може погодитися на часткове повітряне перемир'я з Україною, обмежившись лише забороною глибоких ударів по тилу, тоді як бої вздовж лінії фронту продовжуватимуться в колишньому режимі. Про це в інтерв'ю Главреду розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок.

За його оцінкою, наближення холодного сезону однаково важким випробуванням стане і для Кремля.

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"Росіяни чудово розуміють, що зима для них теж не буде простою. Як і для нас. Для кого вона буде складнішою - це вже інше питання. Я думаю, що після ударів по ТЕС ми ще побачимо цікаві удари по території Росії", - зазначив він.

Вибір цілей для ударів по глибокому тилу РФ, за словами експерта, і так обмежений неформальними побажаннями партнерів Києва.

"Тим більше що було підтверджено, що Китай просив Україну не завдавати ударів по Владивостоку. Раніше надходили й інші прохання не завдавати ударів десь по чомусь. Америка прямо говорила про те, щоб не чіпати Новоросійськ. А хто дасть гарантію, що по російських ТЕЦ та електростанціях не будуть завдавати ударів? Ніхто. Будуть завдавати", - заявив Клочок.

Чому очікується дзеркальна відповідь

Він переконаний, що терпіння української сторони не безмежне, і рано чи пізно ситуація вимагатиме симетричної реакції на масовані обстріли.

"Я навіть не сумніваюся, бо ситуація вимагає від української влади дзеркальної реакції. Можна якийсь час відтягувати це питання, зважати на інтереси партнерів, але не завжди це спрацьовує. Я бачу, що Зеленський уже перебуває на дуже високій стадії кипіння", - сказав Клочок.

Резонансним епізодом, за словами аналітика, стала одна із розмов президента з західними партнерами напередодні масованого обстрілу.

"Для мене, наприклад, було несподівано почути від нього, як після одного з обстрілів він сказав: я дзвоню європейцям, а вони відповідають, що вони у відпустці, всі питання - після відпусток", - розповів Клочок.

Експерт наголошує, що позиція глави держави щодо союзників сформульована гранично прямо.

"Він прямо про це говорить. І його послання європейцям дуже просте: якщо Україна ослабне, частина російських ракет, "Шахедів", буде спрямована вже на вас. Тому цілком може виникнути ситуація, коли Росія погодиться на певне перемир'я в повітрі, бо у відповідь на неї буде завдано точно такого самого удару", - пояснив він.

Які втрати Росії через удари

Масштаб завданих Росії економічних втрат, на думку аналітика, значно більший, ніж намагається показати Кремль.

"НПЗ реально виведені з ладу у значних масштабах. Путін сказав, що Новоросійськ не працює, фактично зупинено судноплавство та торгівлю в Азовському та Чорному морях, що становить втрати в розмірі 1% від загальноросійського ВВП. Для Росії це дуже багато", - зазначив Клочок.

Попри офіційні запевняння з Москви про те, що все під контролем, реальна картина, каже експерт, зовсім інша.

"Хоча Путін і каже, що це не проблема, але це не так. Країни Балтії змушені вводити мита на транзит російського зерна. Тому у Росії з'являється дедалі більше причин на щось погоджуватися", - вважає він.

Щодо самого формату можливих домовленостей у небі Клочок окреслює чіткі межі ймовірних поступок Кремля.

"Що стосується саме повітряного перемир'я, я не виключаю, що вони можуть погодитися на заборону глибоких ударів по тилу. Але що стосується фронту - навряд чи. КАБи, як і раніше, літали над прифронтовими регіонами й долітали до Одеси, так і будуть літати", - підсумував експерт.

НПЗ / Інфографіка: Главред

Коли переговори з РФ можуть відновитися

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов говорив, що пауза у переговорному треці може перерватися у вересні. Мова йде, найімовірніше, про зустріч українських, російських та американський переговірників.

За його словами, Україна сподівається відновити мирні переговори за участі представників США, бо наразі "без них ніяк".

"Ми його (переговорний трек, - ред.), дасть Бог, оживимо трошки", - наголосив він.

Кирило Буданов / Інфографіка: Главред

Мирні переговори - останні новини

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський робить ставку на те, що війна, перенесена в глиб країни-агресора Росії, змусить кремлівського диктатора Володимира Путіна серйозно поставитися до мирних переговорів.

Також відомо, що директор ЦРУ Джон Реткліфф може отримати ключову роль у переговорах США з Росією та Україною на тлі можливого скорочення участі Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера. Остаточного рішення щодо змін у команді президента США Дональда Трампа поки немає.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив про появу можливості відновити мирні переговори між Україною та Росією - після того, як американські представники провели зустрічі в Києві та Москві.

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Про персону: Валерій Клочок Валерій Клочок - громадський і політичний діяч, магістр державної служби. З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою. З 2020 до 2022 року співпрацював із незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу загалом. З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

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