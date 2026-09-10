Настільки комфортно: Петрожицька назвала улюбленого актора для інтимних сцен

Дар’я Петрожицька розповіла про несподівані факти щодо того, як бути актрисою.

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Дар’я Петрожицька поділилася особистим / Колаж Главред, фото Instagram/petrozhitskaya

Коротко:

Що сказала Петрожицька

Кого вона назвала "комфортним партнером"

Відома українська актриса Дар’я Петрожицька, яка перебуває у стосунках на відстані, розповіла про інтимні сцени в кіно, а також про те, з ким їй комфортно їх відтворювати.

Про це актриса розповіла в рамках проєкту"Наодинці з Гламуром". За словами актриси, є один актор, з яким їй найкомфортніше зніматися.

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Дар’я Петрожицька про професію / Фото прес-служби ТЕТ

"Перший, про кого я подумала, - це Андрій Ісаєнко, тому що з ним настільки комфортно! У нас серед акторів є таке поняття, що ми - люди без статі. Коли ти не соромишся партнера, а він хлопець, у нього своя сім’я, у мене своя, але ти розумієш, що це ваша робота. З Андрієм мені максимально комфортно в будь-якій сцені, тому що ми завжди знаємо, що це робота, і не соромимося одне одного. Бо іноді відчувається сором’язливість", - сказала Петрожицька.

Андрій Ісаєнко - популярний український актор / Фото Instagram/ isaenko_andrii

Продовжуючи інтимну тему, актриса сказала, що в неї не було неприємних ситуацій, пов’язаних із кінематографом.

"Мені пощастило з цим. Ніколи такого не було! Все завжди професійно. Моє життя приводило мене до спілкування з професіоналами. Я з дитинства знаю, що кіно - це не через ліжко. У мене не було таких ситуацій! Навіть у моїх знайомих, де справді так, я досі не вірю в це", - додала вона.

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Про особу: Дар’я Петрожицька Дар’я Петрожицька - українська актриса театру та кіно. Широку популярність здобула завдяки ролі в серіалі "Папік". Заслужена артистка України (2021). Брала участь у десятому сезоні українського вокального шоу "Голос країни" (дійшла до фіналу), повідомляє Вікіпедія.

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