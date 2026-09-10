Ціни підскочать на 10-15%: які продукти подорожчають вже восени

Експерт пояснив, які фактори штовхатимуть вартість яєць та олії вгору найближчими місяцями.

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Що буде з цінами на яйця та олію в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне із заяви експерта:

Яйця подорожчають восени на 10-15%

Взимку ціни зростуть через логістику

Вартість олії в Україні залежить від світових цін

Яйця в Україні подорожчають цієї осені на 10-15%, а взимку ситуація з цінами залишається невизначеною через кілька додаткових факторів. Про це в інтерв'ю Главреду розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

За його словами, вартість яєць має виражену сезонну динаміку - влітку вона суттєво просідає, а з приходом осені починає відновлюватися.

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"Влітку ціни суттєво знизилися, а з початком осені ціна почала зростати. Загалом восени яйця подорожчають на 10-15%," - зазначив Марчук.

Водночас у зимовий період на вартість продукту вплине одразу кілька процесів, повʼязаних із виробництвом і логістикою.

"Взимку - подивимося, оскільки скоротиться пропозиція від домогосподарств, а також зростуть витрати на електроенергію та фасування. До того ж - відсутність приміщень для зберігання, тому яйця доведеться розвозити безпосередньо виробникам. Все це, безумовно, впливатиме на ціноутворення, і яйця подорожчають", - додав експерт.

Що буде з цінами на олію

Інша картина складається з олією: тут український ринок формально не залежить від внутрішнього дефіциту, адже країна виробляє продукту значно більше, ніж споживає сама.

"Ціни на рослинну олію у нас дуже залежать від зовнішніх ринків, а ціни на неї у світі досить високі. Хоча в Україні спостерігається надвиробництво олії: ми виробляємо близько 4 млн тонн, а споживаємо самі близько 500 тисяч тонн", - розповів Марчук.

За його словами, попри надлишок сировини, кінцеву вартість продукту на полицях визначають інші складові.

"Але чинники, що впливають на ціноутворення, теж є визначальними. І фасування, і дистрибуція. Конкретні цифри я назвати не готовий, тому що виробництво олії у нас - це окремий бізнес, який ведеться в досить монопольному режимі", - підсумував він.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Чи варто скуповувати продукти

Фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ говорив, що українцям не варто піддаватися паніці та скуповувати продукти у великих обсягах через очікуване подорожчання.

За його словами, створення масштабних домашніх запасів заради економії кількох десятків гривень у майбутньому не має особливого сенсу.

"Якщо зараз оці торби з борошном нести додому, щоб заощадити 10-15 гривень у майбутньому, чи 20 гривень, - це ваш особистий вибір", - наголосив він.

Аналітик зазначив, що окремі перебої з товарами можливі, однак вони матимуть тимчасовий та локальний характер.

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні почали підвищуватися ціни на тепличні огірки. Подорожчання зумовлене насамперед високим попитом на тлі скорочення пропозиції цих овочів на внутрішньому ринку.

Водночас ціни на моркву в Україні знижуються вже три тижні поспіль. Наразі торговельно-закупівельна діяльність на ринку залишається малоактивною, тоді як фермерам необхідно продати доволі великі обсяги цієї продукції середніх сортів, не придатної для тривалого зберігання.

Крім того, в Україні продовжують знижуватися ціни на яблука нового врожаю. Здешевлення пов’язане зі стриманим попитом та збільшенням пропозиції фруктів осінніх сортів.

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Про персону: Денис Марчук Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".

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