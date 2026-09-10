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Біля кордону з РФ і Білоруссю вводять жорсткі обмеження: що відомо

Марія Николишин
10 вересня 2026, 19:19
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Обмеження діятимуть до завершення воєнного стану й поширюються на всі земельні ділянки в межах смуги.
Біля кордону з РФ і Білоруссю вводять жорсткі обмеження: що відомо
Спеціальний режим уздовж кордону з РФ та Білоруссю / колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

  • Уряд закрив 1 км смугу вздовж кордону з РФ і Білоруссю
  • Заборонено в'їзд, проживання та пересування осіб

У кілометровій смузі уздовж кордону з країною-агресором Росією та Білоруссю запроваджено спеціальний прикордонний режим. Про це повідомили в ДПСУ.

"17 серпня 2026 року Урядом прийнято постанову КМУ №1049 "Про внесення змін до пункту 2-1 постанови КМУ від 27 липня 1998 р. №1147". На даний час вона вже набрала чинності, а органи охорони державного кордону розпочали впроваджувати визначені норми. Нею на період дії воєнного стану на земельних ділянках шириною 1 км уздовж лінії державного кордону з РФ та Білоруссю встановлюється спеціальний прикордонний режим", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що у межах зазначеної території забороняється вільний в’їзд, перебування, проживання та пересування осіб, а також - провадження робіт, не пов’язаних із відсіччю збройній агресії проти України, обороною або охороною державного кордону.

У ДПСУ додали, що встановлені обмеження поширюються на всі земельні ділянки, що входять до визначеної кілометрової смуги вздовж лінії державного кордону.

Чи існує загроза зі сторони Білорусі

Військовий експерт, полковник запасу ГШ ЗСУ Олег Жданов говорив, що відкриття повноцінного другого фронту з Білорусі є малоімовірним, проте виключати приховані операції агресора не можна.

За його словами, Росія здатна влаштувати провокації в обхід самого Олександра Лукашенка, спираючись на своїх прихильників у військовому керівництві РБ.

"Можливо, це буде провокація під чужим прапором. І тут Лукашенко буде безсилий, бо її можуть здійснити, не узгоджуючи з ним, а домовившись на місцях із лояльними до Росії генералами у генеральному штабі білоруської армії", - підкреслив він.

Біля кордону з РФ і Білоруссю вводять жорсткі обмеження: що відомо
Армія Білорусі / Інфографіка: Главред

Ситуація на кордоні з Білоруссю - що відомо

Як повідомляв Главред, на території Білорусі розміщені підрозділи 101-ї ракетної бригади Збройних сил РФ, на озброєнні якої перебуває ракетний комплекс середньої дальності "Орешнік". Попри це, українська розвідка не фіксує ознак того, що Мінськ готується до безпосереднього залучення у війну проти України.

Також відомо, що Білорусь розгортає біля села Якимівка в Гомельській області залізничну інфраструктуру, здатну приймати військові ешелони, - це відбувається за кількадесят кілометрів від українського кордону.

Крім того, Білорусь почала формувати нову десантно-штурмову бригаду неподалік українського кордону. Підрозділ дислокуватиметься поблизу Гомеля, приблизно за 40 кілометрів від білорусько-українського кордону.

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Про джерело: Державна прикордонна служба України

Держа́вна прикордо́нна слу́жба Украї́ни (ДПСУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону України та охорони суверенних прав України в її винятковій (морській) економічній зоні, пише Вікіпедія.

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