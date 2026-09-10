Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокМатусямЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

"Ми були вдома": популярна ведуча розповіла про дрон, який впав у її дворі

Олена Кюпелі
10 вересня 2026, 21:43
google news Підпишіться
на нас в Google
Ведуча описала момент падіння дрона та розповіла, що в той час вона була вдома.
Даша Малахова
Даша Малахова розповіла про падіння дрона / колаж: Главред, фото: instagram.com/dashamalakhova

Коротко:

  • Даша Малахова розповіла про падіння дрона
  • У момент вибуху вона була вдома з рідними

Російський дрон впав у дворі актриси та телеведучої Даші Малахової.

Про інцидент знаменитість розповіла у своїх соцмережах, опублікувавши відповідне відео. За словами Малахової, вибух пролунав саме тоді, коли вона разом із родиною перебувала вдома.

відео дня

Що розповіла актриса

Ведуча описала момент падіння дрона та свої подальші дії того дня. Одразу після інциденту їй потрібно було виїхати на тренування, тому вона ще не встигла оцінити реальний масштаб можливих пошкоджень.

"У нас у дворі пролунав вибух. Дрон впав прямо у нас у дворі. Я відразу поїхала на тренування, тому зараз ще не знаю, яка там ситуація. Ми були вдома", - розповіла Малахова.

Даша Малахова
Даша Малахова поділилася новиною / Скріншот YouTube

Наостанок вона звернулася до підписників, які цікавилися ситуацією та висловлювали занепокоєння.

"Ми живі, ми продовжуємо робити те, що маємо робити. Дякую всім, хто пише й переживає", - підсумувала Малахова.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше Главред розповідав, що відома українська актриса Дар’я Петрожицька, яка перебуває у стосунках на відстані, розповіла про інтимні сцени в кіно, а також про те, з ким їй комфортно їх відтворювати.

Раніше також Анджеліна Джолі рідко ділиться подробицями про особисте життя, але в новому інтерв’ю зробила відверте зізнання щодо виховання своїх шести дітей.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Даша Малахова

Дар’я Малахова - українська актриса театру та кіно, телеведуча, громадська діячка, письменниця, рестораторка. Засновниця проєкту "Картата Потата", школи Claris Verbis та благодійного фонду Educare. Дочка засновника Київського драматичного театру на Подолі Віталія Малахова.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Даша Малахова новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Путін вичерпає ресурси: у ГУР назвали ймовірні терміни завершення війни

Путін вичерпає ресурси: у ГУР назвали ймовірні терміни завершення війни

23:52Україна
РФ готує новий балістичний удар: українців попередили про загрозу обстрілу

РФ готує новий балістичний удар: українців попередили про загрозу обстрілу

23:15Україна
"Кінець вересня може стати переломним": Зеленський розповів про мирні переговори

"Кінець вересня може стати переломним": Зеленський розповів про мирні переговори

22:01Війна
Реклама

Популярне

Більше
Коли копати буряк на зиму: температурна позначка для збору врожаю

Коли копати буряк на зиму: температурна позначка для збору врожаю

Нова магнітна буря G1 сколихне Землю: прогноз геомагнітної активності

Нова магнітна буря G1 сколихне Землю: прогноз геомагнітної активності

Чи можна виливати окріп у раковину - поставлено крапку в питанні

Чи можна виливати окріп у раковину - поставлено крапку в питанні

Як правильно варити макарони: кухар розповів про популярну помилку

Як правильно варити макарони: кухар розповів про популярну помилку

Не згниє і не пересохне до весни: як правильно зберігати буряк

Не згниє і не пересохне до весни: як правильно зберігати буряк

Останні новини

23:52

Путін вичерпає ресурси: у ГУР назвали ймовірні терміни завершення війни

23:15

РФ готує новий балістичний удар: українців попередили про загрозу обстрілу

23:05

Головний секрет садівників вирішує все: коли починати осінню посадкуВідео

23:02

У світі масово відмовляються від традиційних дверей: яку альтернативу пропонуютьВідео

22:26

Старі фари знову блищатимуть: простий спосіб прибрати жовтизну за копійкиВідео

Путіну доведеться почати переговори, зима для Кремля і Києва буде важкою - КлочокПутіну доведеться почати переговори, зима для Кремля і Києва буде важкою - Клочок
22:22

Шкода дитині: чому насправді Кличко розлучився з Хайден Пенетьєррі

22:01

"Кінець вересня може стати переломним": Зеленський розповів про мирні переговори

21:54

Зеленський анонсував потужний пакет ППО від Канади: що отримає Україна

21:43

"Ми були вдома": популярна ведуча розповіла про дрон, який впав у її дворі

Реклама
21:39

Київстар ТБ продовжує оновлювати бібліотеку проєктів від Paramount+: другий сезон "Землі гангстерів" — уже 19 вересня

21:29

Таємниця шеф-кухарів: навіщо вони насправді змішують цибулю з содою

21:24

РФ може атакувати кордон України з Польщею: Туск попередив про загрозу

21:04

Гороскоп удачі на вересень: названо найщасливіший день для кожного знака

20:57

В Україні різко підскочили ціни на базовий овоч: розкрито причину подорожчання

20:42

Температура впаде до +10 градусів: коли Україну накриє холодний фронт

20:40

Джолі зробила рідкісний коментар щодо своїх дітей

20:26

Захист від лихого ока: яке дерево вважали головним оберегом дому

20:19

Коли українська балістика полетить по Росії - названо чіткі терміни

20:08

Цибуля вдома росте як на дріжджах: секрет багатого врожаю навіть у звичайному горщикуВідео

19:58

Ціни підскочать на 10-15%: які продукти подорожчають вже восени

Реклама
19:25

Що посіяти після картоплі, щоб навесні було менше роботи: який сидерат обратиВідео

19:19

Біля кордону з РФ і Білоруссю вводять жорсткі обмеження: що відомо

19:10

Україні загрожує хвиля звільнень, Андрусів розповів, як врятувати бізнесПогляд

19:07

Реактивні дрони атакують Києв, є приліт: що відомо

18:51

Загроза відключення опалення взимку: експерт назвав вразливі райони Києва

18:37

Цвіркуни оселилися в будинку: простий спосіб прогнати їх назавжди

18:36

Орхідея віддячить розкішними квітами: домашнє підживлення з двох інгредієнтів

18:26

Ціни на продукти в Україні різко зростуть: які товари можуть зникати з полиць

18:17

Картопля збережеться свіжою утричі довше: про просту хитрість знають одиниціВідео

17:54

Захист ґрунту на зиму: чим засіяти або накрити город у вересні

17:47

РФ готує теракти під прапором України: у СЗР попередили про план Кремля

17:44

Менше грошей і справ у судах: за рік Цивінського ключові показники БЕБ різко погіршилися, але Кабмін затягує аудит

17:40

"Будь-яка імперія закінчує однаково", – Буданов порівняв Росію з розтрощеним авто Брєжнєва

17:38

Багато поранених, є загиблі: РФ атакувала ТРЦ в Павлограді, що відомо про наслідкиФото

17:27

На "Золотих Воротах" є секретна мозаїка: що українські митці сховали від СРСР і деВідео

17:11

Пєсков заявив про бажання РФ "якнайшвидше врегулювати війну", але є нюанс

17:09

Помилка садівників: 7 рослин, які не можна залишати без води восени

16:53

Коли обрізати малину, щоб не втратити весь урожай: головні правилаВідео

16:49

Зрубав і росте знову: яке дерево висадити для економії на дровах

16:40

Гороскоп Таро на завтра, 11 вересня: Овнам — поспішати, Ракам — просити

Реклама
16:35

"Дрон мало не збив літак Зеленського": що насправді сталося в Молдові, нові деталі

16:27

"Дійшли до межі": українців попередили про можливі затримки зарплат і соцвиплат

16:16

РФ може зупинити удари по Україні: названо умову повітряного перемир’я

16:03

Зелені помідори почервоніють за лічені дні: хитрий трюк від садівника

15:56

Принц Вільям розпочав полювання в палаці після повернення Гаррі

15:46

Долар, євро та злотий синхронно полетіли вниз: новий курс валют на 11 вересня

15:42

Настільки комфортно: Петрожицька назвала улюбленого актора для інтимних сцен

15:28

Китайський гороскоп на завтра, 11 вересня: Собакам — харизма, Бикам — баланс

15:19

Вчені назвали найгарніше у світі чоловіче ім'я: які є українські аналоги

15:19

Смородина віддячить щедрим урожаєм: що обов’язково зробити восени

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини ОдесиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ДніпраНовини ПолтавиНовини ТернополяНовини СумНовини ЖитомираНовини Черкаси
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Лайфхаки та хитрощі
ПранняУсе про салоКімнатні рослиниПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти