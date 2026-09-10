"Ми були вдома": популярна ведуча розповіла про дрон, який впав у її дворі

Ведуча описала момент падіння дрона та розповіла, що в той час вона була вдома.

https://glavred.net/starnews/populyarnaya-vedushchaya-osharashila-novostyu-dron-upal-vo-dvore-10795706.html Посилання скопійоване

Даша Малахова розповіла про падіння дрона / колаж: Главред, фото: instagram.com/dashamalakhova

Коротко:

Даша Малахова розповіла про падіння дрона

У момент вибуху вона була вдома з рідними

Російський дрон впав у дворі актриси та телеведучої Даші Малахової.

Про інцидент знаменитість розповіла у своїх соцмережах, опублікувавши відповідне відео. За словами Малахової, вибух пролунав саме тоді, коли вона разом із родиною перебувала вдома.

відео дня

Що розповіла актриса

Ведуча описала момент падіння дрона та свої подальші дії того дня. Одразу після інциденту їй потрібно було виїхати на тренування, тому вона ще не встигла оцінити реальний масштаб можливих пошкоджень.

"У нас у дворі пролунав вибух. Дрон впав прямо у нас у дворі. Я відразу поїхала на тренування, тому зараз ще не знаю, яка там ситуація. Ми були вдома", - розповіла Малахова.

Даша Малахова поділилася новиною / Скріншот YouTube

Наостанок вона звернулася до підписників, які цікавилися ситуацією та висловлювали занепокоєння.

"Ми живі, ми продовжуємо робити те, що маємо робити. Дякую всім, хто пише й переживає", - підсумувала Малахова.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше Главред розповідав, що відома українська актриса Дар’я Петрожицька, яка перебуває у стосунках на відстані, розповіла про інтимні сцени в кіно, а також про те, з ким їй комфортно їх відтворювати.

Раніше також Анджеліна Джолі рідко ділиться подробицями про особисте життя, але в новому інтерв’ю зробила відверте зізнання щодо виховання своїх шести дітей.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Даша Малахова Дар’я Малахова - українська актриса театру та кіно, телеведуча, громадська діячка, письменниця, рестораторка. Засновниця проєкту "Картата Потата", школи Claris Verbis та благодійного фонду Educare. Дочка засновника Київського драматичного театру на Подолі Віталія Малахова.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред