Джолі зробила рідкісний коментар щодо своїх дітей

Незважаючи на те, що сім’я перебуває у центрі уваги громадськості, вдома вона залишається для них просто мамою.

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Анджеліна Джолі виховує дорослих дітей / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Що Джолі каже про дітей

Як вона їх виховує

Анджеліна Джолі рідко ділиться подробицями про особисте життя, але в новому інтерв’ю зробила відверте зізнання щодо виховання своїх шести дітей.

За словами актриси, які цитує Page Six, для неї принципово важливо, щоб кожен із них виріс самостійною особистістю. Джолі підкреслила, що намагається не втручатися в їхній вибір і не нав’язувати свою думку, а лише підтримувати їхній шлях.

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"Як батько, ти повинен не заважати людині жити своїм життям", - приблизно так вона описує свою філософію. Актриса зізналася, що пишається тим, якими різними виросли її діти, і тим, що кожен із них іде своїм шляхом.

Дочка Джолі - вражаюче схожа на актрису / Скріншот YouTube

Зараз, коли всі шестеро вже дорослі, Джолі переживає новий етап у житті. Вона зазначає, що діти повністю підтримують її бажання приділяти більше часу собі - подорожувати, займатися гуманітарними проєктами та шукати нові сенси.

При цьому актриса підкреслює: незважаючи на публічність родини, вдома вона залишається для них просто мамою, а не зіркою. Саме така атмосфера, на її думку, і допомагає зберегти близькість та довіру.

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Про особу: Анджеліна Джолі Анджеліна Джолі - американська актриса кіно, телебачення та озвучування, кінорежисерка, сценаристка, продюсерка, фотомодель, посол доброї волі ООН. За даними Вікіпедії, актриса є лауреаткою премії "Оскар", трьох премій "Золотий глобус" (перша актриса в історії, яка три роки поспіль вигравала цю нагороду) та двох "Премій Гільдії кіноакторів США".

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