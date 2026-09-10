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Шкода дитині: чому насправді Кличко розлучився з Хайден Пенетьєррі

Олена Кюпелі
10 вересня 2026, 22:22
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Хайден Пенеттьєрі та Володимир Кличко кілька разів зустрічалися й розлучалися.
Володимир Кличко відреагував на смерть Хайден Панеттьєрі
Володимир Кличко був заручений з Хайден Панеттьєрі / колаж: Главред, фото: facebook.com, Володимир Кличко; instagram.com, Хайден Панеттьєрі

Коротко:

  • Що відбувалося між Кличком і Панеттьєрі
  • Чому вони розійшлися

Західні ЗМІ продовжують згадувати померлу голлівудську актрису та колишню дівчину Володимира Кличка Хайден Панеттьєрі.

Як повідомляє Radar Online, Хейден Панеттьєрі та Володимир Кличко були разом близько дев'яти років, перш ніж остаточно розійтися.

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Стосунки Кличка з Хейден Панеттьєрі

На момент знайомства з колишнім професійним боксером на вечірці у спільних друзів у 2008 році актриса серіалу "Нешвілл" вже перебувала у стосунках. Хоча вони ніколи публічно не розкривали точну дату початку свого роману, незабаром вони стали однією з найбільш обговорюваних пар, переживши за ці роки кілька розлук і примирень.

Володимир Кличко та Хайден Панеттьєрі з донькою
Володимир Кличко та Хайден Панеттьєрі з дочкою / фото: facebook.com, Хайден Панеттьєрі

Після тривалих стосунків, що включали заручини та народження доньки Каї Євдокії Кличко, Панеттьєрі та Володимир остаточно розійшлися у 2018 році.

Вперше Панеттьєрі та Володимир розійшлися в травні 2011 року, після приблизно двох років стосунків.

"Хоча ми вирішили, що розставання - найкращий вихід для нас обох, ми відчуваємо величезну любов і повагу одне до одного та залишаємося дуже близькими друзями", - заявила тоді Панеттьєрі.

Володимир, у свою чергу, зазначив: "Ми чудово проводили час разом, але підтримувати стосунки, коли нас розділяють два континенти, непросто. Я дуже поважаю Хейден як особистість і як подругу та вірю, що ми збережемо дружбу навіть після розставання".

Як виглядає донька Хайден Панеттьєрі та Володимира Кличка
Як виглядає дочка Хейден Панеттьєрі та Володимира Кличка / фото: twitter.com, Хейден Панеттьєрі

У підсумку вони помирилися, а в жовтні 2013 року оголосили про заручини.

Однак чутки про розрив знову посилилися, коли в серпні 2018 року зірку серіалу "Герої" сфотографували, коли вона трималася за руки з Браяном Хікерсоном в одному з ресторанів Лос-Анджелеса.

Розставання Хайден Пенеттьєрі з Кличком

Її мати, Леслі Фогель, підтвердила факт розставання пари, сказавши: "У її житті відбувається багато змін. Їй потрібно трохи перепочити й самостійно вирішити, чим вона хоче займатися далі. Думаю, зараз у неї все добре".

Ні Панеттьєрі, ні Володимир публічно не назвали точну причину свого остаточного розриву. Втім, колишня зірка дитячого кіно незабаром відверто розповіла про особисті проблеми, з якими зіткнулася в той період, зокрема про післяпологову депресію та залежність від опіоїдів і алкоголю.

Хайден Панеттьєрі - причина смерті
Хайден Панеттьєрі померла / фото: instagram.com, Хайден Панеттьєрі

"У мене ніколи не виникало бажання завдати шкоди дитині, але я не хотіла проводити з нею час", - зізналася вона в інтерв’ю журналу People, зазначивши, що приблизно в той самий час почали псуватися й її стосунки з Володимиром.

"Він не хотів бути поруч зі мною, - додала вона. - Та й я сама не хотіла бути собою. Але через опіати й алкоголь я була готова на все, аби хоч на мить відчути себе щасливою. А потім мені ставало ще гірше, ніж раніше. Я потрапила в замкнуте коло саморуйнування".

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Про особу: Гайден Панеттьєрі

Хайден Панеттьєрі - американська акторка та співачка. У 11 років отримала премію молодого актора за роль Шеріл Йост у діснеївському фільмі "Згадуючи титанів". Другу премію вона отримала за роль Клер Беннет у серіалі "Герої". З 2012 по 2016 рік вона грала роль співачки Джульєтти Барнс у телесеріалі "Нешвілл", яка принесла їй номінації на премію "Золотий глобус" за найкращу жіночу роль другого плану у 2012 та 2013 роках.
З 2009 року Гайден зустрічалася з боксером Володимиром Кличком, а їхні заручини відбулися у 2013 році. У серпні 2018 року стало відомо, що пара розійшлася.
У колишньої пари є дочка - Кайя-Євдокія Кличко

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