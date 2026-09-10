РФ готує теракти під прапором України: у СЗР попередили про план Кремля

Ключова мета Москви - зірвати мирний процес за посередництва США, штучно загостривши ситуацію та перекладаючи провину на Київ.

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РФ готує провокації на окупованих територіях / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, deepstatemap, ua.depositphotos.com

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СЗР попередила про теракти на ТОТ 17-21 вересня

Мета Кремля - зірвати мирний процес і звинувачувати Київ

Під загрозою дільниці та транспорт

Російські спецслужби готують теракти, диверсії та підриви на тимчасово окупованих територіях України під час незаконних виборів до Держдуми РФ і примусового "дострокового голосування". Провокації планують здійснити під "прапором України", щоб згодом покласти відповідальність за загибель людей на Київ. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Зазначається, що Кремль має одразу кілька цілей - виправдати посилення репресій проти місцевих жителів та отримати привід для оголошення нової хвилі мобілізації в Росії.

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Однак ключова мета Москви - зірвати мирний процес за посередництва США, штучно загострюючи ситуацію та дискредитуючи Україну.

Згідно з даними розвідки, у період активного голосування 18-20 вересня на окупованих територіях Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей, а також у Криму, можливі кілька сценаріїв. Зокрема, йдеться про:

підриви виборчих дільниць або місць збору бюлетенів у неробочий час;

диверсії на транспорті та інфраструктурі, яку використовують для перевезення членів виборчих комісій;

замахи на колаборантів, зокрема керівників окупаційних виборчих комісій та кандидатів у депутати.

У СЗР підкреслюють, що після таких інцидентів Росія може звинувачувати Україну, зокрема українські дрони або диверсійні групи.

Мешканців тимчасово окупованих територій у період з 17 по 21 вересня просять максимально уникати:

місць масового скупчення людей;

так званих виборчих дільниць;

адміністративних будівель залучених до голосування;

військових об'єктів окупантів.

"Російські спецслужби не зважають на жертви серед цивільного населення, якщо це відповідає їхнім поточним політичним завданням. Будь-яке скупчення людей на ТОТ у ці дні є потенційною мішенню для провокацій кремлівської пропаганди", - попереджає розвідка.

СЗР / Інфографіка: Главред

Що може статися після виборів в РФ

Секретар Форуму російської опозиції на підтримку України Ольга Курносова говорила, що після можливих виборів до Державної думи РФ російська влада може продовжити мобілізаційні заходи без оголошення загальної мобілізації, а примусовий призов у регіонах здатен посилити протестні настрої.

За її словами, нинішня виборча кампанія не дає росіянам можливості висловити протест через голосування, оскільки всі представлені в парламенті політичні сили фактично підтримують курс Кремля.

"На цих виборах жодних опозиційних сил не буде, і люди розуміють, що всі політичні сили в Держдумі фактично однакові, і голосують так, як їм скаже адміністрація президента. Тому на вересневих виборах не буде жодної можливості проголосувати проти того, що їм не подобається у владі", - сказала вона.

Теракти - останні новини

Як повідомляв Главред, міжнародна мережа агентів, якою керували спецслужби РФ, планувала серію замовних вбивств та диверсій на території Європейського Союзу. Злочинну діяльність вдалося припинити на стадії підготовки.

Служба безпеки України та Національна поліція запобігли серії терактів у Кіровоградській та Одеській областях. В СБУ повідомили, що два місцеві школярі на замовлення країни-агресорки Росії планували підірвати свої ліцеї та розстріляти однокласників із вогнепальної зброї.

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