Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ готує теракти під прапором України: у СЗР попередили про план Кремля

Марія Николишин
10 вересня 2026, 17:47
google news Підпишіться
на нас в Google
Ключова мета Москви - зірвати мирний процес за посередництва США, штучно загостривши ситуацію та перекладаючи провину на Київ.
РФ готує теракти під прапором України: у СЗР попередили про план Кремля
РФ готує провокації на окупованих територіях / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, deepstatemap, ua.depositphotos.com

Головне:

  • СЗР попередила про теракти на ТОТ 17-21 вересня
  • Мета Кремля - зірвати мирний процес і звинувачувати Київ
  • Під загрозою дільниці та транспорт

Російські спецслужби готують теракти, диверсії та підриви на тимчасово окупованих територіях України під час незаконних виборів до Держдуми РФ і примусового "дострокового голосування". Провокації планують здійснити під "прапором України", щоб згодом покласти відповідальність за загибель людей на Київ. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Зазначається, що Кремль має одразу кілька цілей - виправдати посилення репресій проти місцевих жителів та отримати привід для оголошення нової хвилі мобілізації в Росії.

відео дня

Однак ключова мета Москви - зірвати мирний процес за посередництва США, штучно загострюючи ситуацію та дискредитуючи Україну.

Згідно з даними розвідки, у період активного голосування 18-20 вересня на окупованих територіях Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей, а також у Криму, можливі кілька сценаріїв. Зокрема, йдеться про:

  • підриви виборчих дільниць або місць збору бюлетенів у неробочий час;
  • диверсії на транспорті та інфраструктурі, яку використовують для перевезення членів виборчих комісій;
  • замахи на колаборантів, зокрема керівників окупаційних виборчих комісій та кандидатів у депутати.

У СЗР підкреслюють, що після таких інцидентів Росія може звинувачувати Україну, зокрема українські дрони або диверсійні групи.

Мешканців тимчасово окупованих територій у період з 17 по 21 вересня просять максимально уникати:

  • місць масового скупчення людей;
  • так званих виборчих дільниць;
  • адміністративних будівель залучених до голосування;
  • військових об'єктів окупантів.

"Російські спецслужби не зважають на жертви серед цивільного населення, якщо це відповідає їхнім поточним політичним завданням. Будь-яке скупчення людей на ТОТ у ці дні є потенційною мішенню для провокацій кремлівської пропаганди", - попереджає розвідка.

СЗР
СЗР / Інфографіка: Главред

Що може статися після виборів в РФ

Секретар Форуму російської опозиції на підтримку України Ольга Курносова говорила, що після можливих виборів до Державної думи РФ російська влада може продовжити мобілізаційні заходи без оголошення загальної мобілізації, а примусовий призов у регіонах здатен посилити протестні настрої.

За її словами, нинішня виборча кампанія не дає росіянам можливості висловити протест через голосування, оскільки всі представлені в парламенті політичні сили фактично підтримують курс Кремля.

"На цих виборах жодних опозиційних сил не буде, і люди розуміють, що всі політичні сили в Держдумі фактично однакові, і голосують так, як їм скаже адміністрація президента. Тому на вересневих виборах не буде жодної можливості проголосувати проти того, що їм не подобається у владі", - сказала вона.

Теракти - останні новини

Як повідомляв Главред, міжнародна мережа агентів, якою керували спецслужби РФ, планувала серію замовних вбивств та диверсій на території Європейського Союзу. Злочинну діяльність вдалося припинити на стадії підготовки.

Служба безпеки України та Національна поліція запобігли серії терактів у Кіровоградській та Одеській областях. В СБУ повідомили, що два місцеві школярі на замовлення країни-агресорки Росії планували підірвати свої ліцеї та розстріляти однокласників із вогнепальної зброї.

Читайте також:

Про джерело: Служба зовнішньої розвідки України

Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ) - державний орган, що здійснює розвідувальну діяльність у політичній, економічній, військово-технічній, науково-технічній, інформаційній та екологічній сферах.

Створена 14 жовтня 2004 року (виведена зі складу Служби безпеки України, де раніше існувала як Головне управління розвідки СБУ).

Підпорядковується Президенту України та підконтрольна Верховній Раді й Комітету з питань розвідки.

Голова СЗРУ - Рустем Умеров (призначений 3 серпня 2026 року).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
теракт СВР окуповані территории вибори в Росії новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ готує теракти під прапором України: у СЗР попередили про план Кремля

РФ готує теракти під прапором України: у СЗР попередили про план Кремля

17:47Україна
Багато поранених, є загиблі: РФ атакувала ТРЦ в Павлограді, що відомо про наслідки

Багато поранених, є загиблі: РФ атакувала ТРЦ в Павлограді, що відомо про наслідки

17:38Війна
"Дрон мало не збив літак Зеленського": що насправді сталося в Молдові, нові деталі

"Дрон мало не збив літак Зеленського": що насправді сталося в Молдові, нові деталі

16:35Аналітика
Реклама

Популярне

Більше
Коли копати буряк на зиму: температурна позначка для збору врожаю

Коли копати буряк на зиму: температурна позначка для збору врожаю

Нова магнітна буря G1 сколихне Землю: прогноз геомагнітної активності

Нова магнітна буря G1 сколихне Землю: прогноз геомагнітної активності

Чи можна виливати окріп у раковину - поставлено крапку в питанні

Чи можна виливати окріп у раковину - поставлено крапку в питанні

Не згниє і не пересохне до весни: як правильно зберігати буряк

Не згниє і не пересохне до весни: як правильно зберігати буряк

Досвідчені господині обприскують подушки оцтом - для чого

Досвідчені господині обприскують подушки оцтом - для чого

Останні новини

19:10

Україні загрожує хвиля звільнень, Андрусів розповів, як врятувати бізнес

19:07

Реактивні дрони атакують Києв, є приліт: що відомо

18:51

Загроза відключення опалення взимку: експерт назвав вразливі райони Києва

18:37

Цвіркуни оселилися в будинку: простий спосіб прогнати їх назавжди

18:36

Орхідея віддячить розкішними квітами: домашнє підживлення з двох інгредієнтів

Путіну доведеться почати переговори, зима для Кремля і Києва буде важкою - КлочокПутіну доведеться почати переговори, зима для Кремля і Києва буде важкою - Клочок
18:26

Ціни на продукти в Україні різко зростуть: які товари можуть зникати з- полиць

18:17

Картопля збережеться свіжою утричі довше: про просту хитрість знають одиниціВідео

17:54

Захист ґрунту на зиму: чим засіяти або накрити город у вересні

17:47

РФ готує теракти під прапором України: у СЗР попередили про план Кремля

Реклама
17:44

Менше грошей і справ у судах: за рік Цивінського ключові показники БЕБ різко погіршилися, але Кабмін затягує аудит

17:40

"Будь-яка імперія закінчує однаково", – Буданов порівняв Росію з розтрощеним авто Брєжнєва

17:38

Багато поранених, є загиблі: РФ атакувала ТРЦ в Павлограді, що відомо про наслідкиФото

17:27

На "Золотих Воротах" є секретна мозаїка: що українські митці сховали від СРСР і деВідео

17:11

Пєсков заявив про бажання РФ "якнайшвидше врегулювати війну", але є нюанс

17:09

Помилка садівників: 7 рослин, які не можна залишати без води восени

16:53

Коли обрізати малину, щоб не втратити весь урожай: головні правилаВідео

16:49

Зрубав і росте знову: яке дерево висадити для економії на дровах

16:40

Гороскоп Таро на завтра, 11 вересня: Овнам — поспішати, Ракам — просити

16:35

"Дрон мало не збив літак Зеленського": що насправді сталося в Молдові, нові деталі

16:27

"Дійшли до межі": українців попередили про можливі затримки зарплат і соцвиплат

Реклама
16:16

РФ може зупинити удари по Україні: названо умову повітряного перемир’я

16:03

Зелені помідори почервоніють за лічені дні: хитрий трюк від садівника

15:56

Принц Вільям розпочав полювання в палаці після повернення Гаррі

15:46

Долар, євро та злотий синхронно полетіли вниз: новий курс валют на 11 вересня

15:42

Настільки комфортно: Петрожицька назвала улюбленого актора для інтимних сцен

15:28

Китайський гороскоп на завтра, 11 вересня: Собакам — харизма, Бикам — баланс

15:19

Вчені назвали найгарніше у світі чоловіче ім'я: які є українські аналоги

15:19

Смородина віддячить щедрим урожаєм: що обов’язково зробити восени

14:50

Трампа дратує позиція Путіна: експерт розкрив закулісні деталі переговорів

14:49

Як в Україні рятують домашніх улюбленців під час війни: евакуація, допомога та нові правила турботи новини компанії

14:35

У Львові стартує 33 Львівський міжнародний BookForum: про програму, учасників і мету події

14:34

Росія завдала подвійного удару по заводу корпорації США у Дніпрі, є загибліФото

14:07

Переговори затягнуться: Клочок назвав причину та можливі терміни нової зустрічі

13:58

З яким одягом не можна прати рушники: помилка, через яку псуються речі

13:36

Тест на IQ: потрібно знайти козла серед овець за 7 секунд

13:10

Україна уразила три кораблі РФ і унікальний порт на Каспії - Генштаб

12:57

Apple iPhone Duo: що варто знати перед вибором новини компанії

12:52

Що посіяти після огірків восени: грядка віддячить щедрим урожаєм

12:51

Як правильно варити макарони: кухар розповів про популярну помилку

12:44

Молодик 11 вересня принесе 3 знакам зодіаку неймовірний фінансовий успіх: кому пощастить

Реклама
12:23

Кремль може відкрити новий фронт: як РФ перевіряє "червоні лінії" НАТО

12:21

Долар і євро можуть змінити курс: банкір озвучив прогноз на 14-20 вересня

12:11

Пересолений суп можна врятувати без додавання води чи картоплі: секретний трюк

12:05

Різке похолодання з дощами насувається на Україну: наскільки знизиться температура

12:00

Ціни на продукти підуть вгору: Марчук – чи здатна РФ влаштувати продуктовий апокаліпсис в Україні

11:24

Досвідчені господині ставлять пластикову пляшку над зливом раковини - для чого

11:05

Трагедія на складі в Милі забрала 35 життів: посадовцю СБУ оголосили про підозруФото

10:49

РФ почала знищувати АЗС Києва: ворог завдав подвійного удару по столиці, деталіФото

10:38

Окупаційні війська просунулися поблизу ключового міста: в DeepState оновили мапу

10:32

Швидкого перемир'я не буде: експерт назвав реальний сценарій переговорів з РФ

Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини ЛьвоваНовини РівногоНовини ДніпраНовини ЗапоріжжяНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти