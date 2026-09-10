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Путін вичерпає ресурси: у ГУР назвали ймовірні терміни завершення війни

Олексій Тесля
10 вересня 2026, 23:52
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Розвиток безпілотників та штучного інтелекту робить бойові дії ще більш смертоносними, зазначає Олег Іващенко.
Путін вичерпає ресурси: у ГУР назвали ймовірні терміни завершення війни
Оприлюднено прогноз щодо ймовірності завершення війни / Колаж: Главред, фото: facebook.com/56brigade, facebook.com/22ombr

Головне із заяв Іващенка:

  • РФ може вичерпати ресурси для продовження війни до 2028 року
  • Динаміка війни залежить від темпів російських військових та економічних втрат

Країна-агресор Росія може вичерпати ресурси для продовження війни проти України до 2028 року.

Такий прогноз в інтерв’ю The Times озвучив голова Головного управління розвідки України генерал-лейтенант Олег Іващенко.

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За його оцінкою, подальша динаміка залежатиме від темпів російських військових та економічних втрат. "У Росії є військові та економічні ресурси на найближчий рік, але, за нашими оцінками, вони вичерпаються до 2028 року", - сказав він.

Іващенко навів дані щоденного розвідувального зведення, згідно з якими російська армія поповнюється приблизно на 1000 осіб на добу, тоді як втрати нерідко перевищують 1400 військовослужбовців.

"Росія набирає приблизно 1000 осіб на день, іноді 1200. Але погляньте на ці цифри втрат. Вчора - 1410, позавчора - 1551. З них 835 осіб - близько 60 відсотків - загинули в бою", - повідомив він.

За словами генерала, частка знищених серед загальних втрат РФ залишається приблизно однаковою. Західні розвідслужби також оцінюють ситуацію як несприятливу для Москви: за їхніми даними, щомісячні втрати російської армії приблизно на 6000 осіб перевищують кількість новобранців.

Водночас розвиток безпілотників та штучного інтелекту робить бойові дії більш смертоносними. Технології дозволяють точніше виявляти цілі та завдавати ударів на більшій відстані, що ускладнює евакуацію поранених.

"Збільшення дальності та точності ударів у поєднанні з розвідкою за допомогою ШІ, що дозволяє виявляти приховані цілі краще, ніж неозброєне око, зробили сучасне поле бою смертоносним як ніколи. Евакуація поранених із "зони смерті" шириною 32 км в умовах постійного спостереження - це титанічне завдання", - йдеться в статті.

Українська сторона оцінює сукупні втрати Росії з 2022 року в 1 502 390 військовослужбовців. За розрахунками CSIS, цей показник нижчий і становить близько 1,4 млн осіб, включаючи до 450 тисяч загиблих.

Якщо нинішні темпи збережуться ще півтора року, додаткові втрати Росії, виходячи з наведених Іващенком розрахунків, можуть становити близько 765 800 осіб. При цьому майже 460 тисяч із них можуть загинути.

Голова ГУР вважає, що масштаб втрат уже позначається на настроях усередині Росії.

"Бойовий дух дуже низький, бо ніхто не хоче воювати. Настрої серед російського населення теж пригнічені: більшість людей насправді не хочуть війни".

Окремою проблемою залишається здатність російської армії компенсувати втрати. За даними української розвідки, російські генерали звернулися до Володимира Путіна з проханням про ще 800 тисяч військовослужбовців. Однак армія не здатна одночасно прийняти, підготувати та забезпечити таку кількість людей.

"Насправді армія здатна одночасно прийняти - тобто мобілізувати, екіпірувати, забезпечити харчуванням, навчити та інтегрувати - не більше 300–500 тисяч новобранців", - йдеться у звіті.

ГУР МО
/ Інфографіка: Главред

Західні розвідслужби вважають, що Україна домоглася зростання російських втрат завдяки ефективнішому застосуванню технологій та можливості наносити удари в глибині оборони.

Додатковий тиск на російську систему, за їхніми оцінками, створюють уповільнення просування військ, обмеження доступу до інтернету та перебої з паливом, пов’язані, зокрема, з ударами по об’єктах нафтогазової інфраструктури.

Іващенко також різко оцінив рішення російського керівництва продовжувати війну.

Експерт назвав умову, за якої Путін може відмовитися від миру

Дипломат Володимир Огризко вважає, що російське керівництво поки що не демонструє готовності піти навіть на компромісний варіант завершення війни проти України. На його думку, Володимир Путін розглядає можливе припинення бойових дій не як шлях до врегулювання конфлікту, а як потенційну загрозу для збереження власної влади.

Експерт зазначає, що саме тому Кремль продовжує відкидати ініціативи, які передбачають перемир’я або суттєве зниження інтенсивності бойових дій. За оцінкою Огризко, Путін може погодитися на мир лише в тому випадку, якщо буде впевнений, що припинення війни не створить загрози його політичному становищу і не призведе до ослаблення режиму.

Раніше з’явився тривожний прогноз щодо завершення війни "капітуляцією". Якщо Дональд Трамп підштовхує Україну до капітуляції, найімовірніше, існує цей "домовленість", вважає Роман Світан.

Нагадаємо, раніше експерт оприлюднив прогноз щодо завершення війни. Найближчим часом росіяни не планують вживати реальних заходів для закінчення війни, вважає Віктор Андрусів.

Як раніше повідомляв Главред, представники російської делегації на переговорах демонструють більш прагматичний підхід до пошуку шляхів завершення війни, ніж це випливає з публічних заяв Кремля.

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Про джерело: ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) - розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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