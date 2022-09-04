"Кінець війни буде важчим, ніж початок": Арестович попередив, що на Україну чекають важкі втрати

Арестович попередив, що на Україну чекають важкі втрати/ Генштаб ЗСУ, УНІАН

Завершення війни чи перемога нашої держави може бути складнішою, ніж початок. Україна може зазнати важких втрат, і звільнення наших територій може тривати довго.

Військо, яке наступає, завжди зазнає більших втрат ніж те, яке обороняється. Про це заявив радник Офісу президента України Олексій Арестович в інтерв’ю Марку Фейгіну.

"Я як Олексій Арестович кажу, як є. Ми, звісно, повернемо всі наші території, але суспільство повинне підготуватися до того, що це буде довго і дуже важко, і кров’ю. Тому що ті, хто наступає, завжди зазнають більших втрат ніж ті, хто обороняється. За виключенням рідкісних випадків – коли вдалося там піймати противника, розламати і взяти в полон, а він навіть не встиг смикнутися", – зазначив Арестович.

Українські військові зараз повільно рухаються до тимчасово окупованого Херсона і відвойовують наші землі. Але для того, щоб звільнити усі окуповані загарбниками території, знадобиться багато зусиль, наголосив радник голови ОП.

Проте найскладнішими є перші два-три ривки, зазначив він. І якщо українським воїнам вдасться зробити ці ривки, то російська система оборони значною мірою буде зруйнована, і подальші успіхи України уже будуть даватися легше.

"У якомусь сенсі завершення війни чи перемога у війні може виявитися складнішою, аніж початок війни. По ресурсах, по крові, по важкості, по психологічних зусиллях, вольових і так далі", – каже Арестович.

Він наголосив, що з цієї причини українцям потрібно зібрати всю волю в кулак, психологічно налаштуватися і тримати вольовий фронт.

Контрнаступ ЗСУ на півдні

ЗСУ 29 серпня прорвали першу лінію оборони під окупованим російськими загарбниками Херсоном. Українські військові повідомили, що на Херсонщині окупаційні війська відійшли від своїх позицій, десантники країни-агресора РФ тікають з поля бою.

У британській розвідці підтвердили, що Україна вже досягнула певних успіхів під час наступу на російських окупантів на півдні. Так, ЗСУ вдалося відсунути лінію фронту у деяких районах на певну відстань.

У Wall Street Journal зазначили, що контрнаступ ЗСУ на півдні буде повільним, і це буде серія невеликих боїв, а не масована атака. ЗСУ не мають зараз ресурсів для стрімкого наступу, тому вони намагатимуться послабити передові військові сили РФ.

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