Росія зібралася захопити Донецьку область до 15 вересня: Арестович дав оцінку планам окупантів

Військам РФ не вдасться захопити Донецьку область - Арестович/ Колаж Reuters, УНІАН

Окупант Росії не вдасться реалізувати свої плани щодо захоплення всієї території Донецької області не тільки до 15 вересня, а й взагалі. Причому в російському інформаційному просторі вже почали пояснювати неможливість реалізації таких "завдань". Росіяни захоплювали Лисичанськ і Сєвєродонецьк Луганської області близько 80 діб. Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович.

В ефірі YouTube-каналу Фейгін Live він розповів про те, що російській армії не вдасться до 15 вересня захопити всі райони Донецької області. Причому, на його думку, окупантам навіть без будь-яких дат не вдасться реалізувати свої плани.

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Воєнкори окупантів вже намагаються пояснити ситуацію росіянам.

"Пупок розв'яжеться взагалі її взяти, а вже до 15 скільки залишилося? 12 днів, це просто ні про що, команди можна давати які завгодно, але я бачу по російських військових пабліках і за заявами військових кореспондентів, що вони вже почали виправдовувати те, що вони вже не можуть", - сказав Арестович.

Також Олексій Арестович підкреслив, що окупанти захоплювали Лисичанськ і Сєвєродонецьк Луганської області близько 80 діб.

Війна Росії проти України

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай раніше сказав, що війська РФ не можуть виконати вимоги Москви щодо просування в Донецькій і Луганській областях.

Зокрема, часом вони не здатні пройти навіть 100 метрів на добу. Загарбники впритул підійшли до Бахмута і можуть повторити в місті історію з Сєвєродонецьком.

"Бахмут проходить ту ж історію, яка відбувалася в Сєвєродонецьку. Вже прямою наводкою обстрілюють з артилерії", - заявив Гайдай.

У Генеральному штабі ЗСУ 4 вересня повідомили, що війська Росії завдали авіаційних і ракетних ударів по військових і цивільних об'єктах в Україні.

Окупанти ведуть наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках Донецької області. ЗСУ відбивають ворожі атаки.

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