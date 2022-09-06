"Все дуже складно": на півдні росіяни все частіше піднімають білий прапор - ЗСУ

Росіяни здаються в полон на півдні-Наталія Гуменюк / t.me/DIUkraine

Російські окупанти на півдні країни все частіше добровільно піднімають білий прапор і здаються в полон, заявила під час телемарафону Керівник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України Південь Наталія Гуменюк.

Вона пояснила, що на півдні окупантам теж дуже складно. Загарбники імітують підтягування резервів шляхом маневрування.

"Вони розуміють, що нові сили підтягувати нізвідки, хоча командування російських окупаційних військ намагається зімітувати підтягування резервів шляхом маневрування. Підрозділи переїжджають з одного напрямку на інший, імітуючи підтягування сил. Але їхнє спілкування розкриває, що вони тут вже давно і сили на фініші", – зазначила керівник пресцентру Сил оборони на півдні.

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Наталія Гуменюк також додала, що така ситуація спонукає росіян складати зброю і здаватися в полон.

"Є випадки, коли вони добровільно піднімали білий прапор, а також випадки, коли наші військові під час роботи зустрічають російських окупантів, які готові поповнити обмінний фонд", – підсумувала вона.

Що відомо про успіхи ЗСУ

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області в результаті контрнаступальних дій бійці Збройних сил України звільнили населений пункт Озерне недалеко від Слов'янська.

Успішними контрнаступальними діями відзначилися бійці стрілецького батальйону Національної гвардії спільно з 63 батальйоном 103-ї бригади територіальної оборони.

"Ми показали Росгвардії, куди їм потрібно йти і за яким кораблем. Визволяємо нашу землю клаптик за клаптиком, село за селом. За нами перемога. Слава Україні!",- заявили українські військові в опублікованому зверненні.

Крім того, в неділю вранці, 4 вересня, бійці Збройних сил України підняли синьо-жовтий прапор над селищем міського типу Високопілля у Бериславському районі Херсонської області.

Населений пункт знаходиться на північному сході Херсонщини і перейшов під контроль українських захисників. Інформацію про це підтвердили в прес-службі бригади імені Івана Богуна.

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