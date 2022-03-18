Росія набрала тисячу найманців Асада і Хезболли для війни в Україні - Генштаб

Головною вимогою РФ до іноземних бойовиків є досвід ведення бойових дій в місті / Reuters

Росія зазнала серйозних втрат у війні в Україні та продовжує вживати заходів щодо заповнення втрат особового складу за рахунок іноземців. Зокрема, залучає у війну в Україні найманців Башара Асада і Хезболли. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"За наявною інформацією, російські окупанти вже підібрали близько тисячі добровольців з представників так званої армії Башара Асада і Хезболли", - йдеться у повідомленні.

Головною вимогою до іноземних бойовиків є досвід ведення бойових дій у місті.

Водночас, за наявною інформацією, вищезазначені бойовики мають на меті не участь у бойових діях на території України, а використання відрядження як можливості потрапити до країн Європи.

Тим часом, Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє, що командування російської військової бази Хмеймім отримало вказівку щодня відправляти в Україну до 300 бойовиків.

"15 березня, для участі в бойових діях проти України, з військової бази Хмеймім в Росію було відправлено 150 найманців. За інформацією військової розвідки України, найближчим часом заплановано переміщення з Сирії в Росію та Білорусь озброєння, військової техніки та інших ресурсів для забезпечення російських окупаційних військ", - йдеться в повідомленні.

Президент Сирії Башар аль-Асад пообіцяв надати Росії для війни в Україні 40 тисяч бойовиків.

Під час вербування найманцям обіцяють, що вони будуть виконувати виключно поліцейські функції з наведення ладу на окупованих територіях, тобто винятково поліцейські функції.

"Але останнім часом серед найманців почала поширюватися інформація про безпосередню участь у бойових діях проти української армії. Це значно знизило "бойовий дух "сирійців", - зазначили в українській розвідці.

Як повідомляв Главред, військовий експерт в області авіації й технологій Джастін Бронк назвав три можливі сценарії, які залишилися у Кремля в Україні.

За його словами, російські окупанти зараз перебувають у "небезпечному становищі". Ймовірно, воно погіршиться ще більше найближчими тижнями без серйозної паузи в бойових діях, а це означає, що життєво важливо, щоб українці продовжували наполегливо битися.

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